Indiase immigratiedienst stelt India voor als ideale bestemming voor wellnesstoerisme

Explore the growth of wellness tourism in India with the Indian Immigration Service.

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--India is recentelijk een populaire toeristische bestemming geworden voor reizigers dankzij de adembenemende landschappen die het te bieden heeft. Naast avontuurlijke reizen en culturele reizen, is wellnesstoerisme in India uitgegroeid tot een belangrijk en snelgroeiend toeristisch segment.

De groei van wellnesstoerisme in India

In 2020 stond India op de 12e plaats in de top 20 van grootste wellnesstoeristische markten ter wereld, met meer dan 48,2 miljoen wellnessreizen. Door gebruik te maken van de interesse van reizigers, biedt India tal van wellnessretraites en -resorts voor toeristen, evenals voordelige voorwaarden om Indiase visa te krijgen.

Veel reizigers zijn misschien in de war over het verschil tussen wellnesstoerisme en medisch toerisme. Medisch toerisme gaat over reizen naar een andere plaats voor specifieke medische behandelingen, terwijl wellnesstoerisme wordt geassocieerd met het streven naar het behouden of verbeteren van het welzijn van reizigers.

In het bijzonder kiezen meer mensen voor gezondheids- en wellnesstoerisme in India om hun batterijen op te laden en zichzelf te vernieuwen na de pandemie.

Lauren Jane, een Amerikaanse reiziger die een wellnessvakantie had in Ananda in het Himalaya Resort, India, stelt: "De activiteiten hier helpen me om na de pandemie weer in balans te komen en stress te verlichten, terwijl de gezonde biologische keuken mijn gezondheid tijdens de reis in stand houdt. Ik kom terug om meer toeristische wellnessbestemmingen in India te ervaren.”

Typische vormen van wellnesstoerisme in India en bijbehorende toegangsdocumenten

India richt zich op het promoten van wellnesstoerisme in 3 belangrijke sectoren: meditatie, yoga en massagetherapieën.

Een van de meest populaire activiteiten tijdens een wellnessreis in India is meditatie. Reizigers zullen deelnemen aan meditatie-activiteiten in een natuurlijke ruimte van planten, water en wolken. Meditatie is een goede manier voor toeristen om hun lichaam te resetten en te genieten van de momenten van ontspanning in hun ziel.

India staat bekend als de geboorteplaats van yoga en bevordert de bouw van wellnessretraites die geschikt zijn voor yogapraktijken. De meeste retraites zijn dicht bij de natuur gelegen, omgeven door de weelderige groene bossen, waardoor toeristen rustige plekken hebben om aan yoga te doen.

Ayurvedische massage is uniek in veel wellnessretraites in India en brengt ontspannende en rustgevende ervaringen voor toeristen. Deze massagetherapie maakt gebruik van oliën, kruiden en natuurlijke producten om toeristen te helpen emotionele stress te verlichten en hun geest en ziel te verjongen.

