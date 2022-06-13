Laserfiche Solution Marketplace促進企業創新及擴大數碼化轉型投資回報

加州長灘--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Laserfiche 是智能內容管理和業務流程自動化行業領先的 SaaS 軟件供應商. 最近推出的Laserfiche Solution Marketplace ，是一個旨在幫助企業快速啟動流程自動化和數碼化轉型, 可公開存取並集合解決方案範本的平台。 Laserfiche今天開始接受來自用戶的解決方案範本，以進一步擴大方案市場。

Laserfiche Solution Marketplace採用低程式碼 (Low-Code) 方法實現流程自動化和整合，幫助企業因應數位化轉型需求，並加速企業整體的創新。用戶可以自行建立和配置自動化工作流程，或使用符合市場標準及預先建置的方案, 將Laserfiche更快地連接到其他應用程式，以提高業務流程效率最大化.

Laserfiche產品管理總監Justin Pava表示：「Laserfiche專注於建立直觀、可擴充的流程自動化應用程式，這些應用程式讓我們的用户能夠更輕鬆快捷地實現自動化。由Laserfiche用戶和專家開發的範本使企業能以現有的最佳案例、行業專長和產品知識為基礎，自訂合適其獨特需求的解決方案。」

Laserfiche Solution Marketplace目前包含100多款解決方案，能夠滿足常見業務流程和特定行業或企業的需求。常用的解決方案範本包括：

員工入職

應付帳款——採購單申請

合約管理

管理及發放聯邦政府援助計畫(Federal Assistance Program)

金融服務公司開戶程序

高等教育機構的獎學金申請(HEERF)

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用戶可在下載前預覽並查看最新和熱門的解決方案，用意希望產生更多的創新想法，並進一步讓IT 團隊和開發人員推動整個企業的數碼化轉型。

Bryan Independent School District的軟體與記錄分析師兼記錄管理官John Rokenbrod表示：「作為一個不斷發展擴大的大型校區，我們一直在尋求能提高效率的方法，並嘗試重新設計我們的作業流程，以便為學生及其家庭提供更優質的服務。預先建置的範本包含工作流程、表格，甚至可根據實際需求進行自訂的整合功能，使用這些範本帶給我們新啟發，讓我們在每次需要新方案時不需要從零開始。Laserfiche Solution Marketplace為我們的數碼化項目提供了很大的支援，使我們能夠繼續專注於為教職員工創造良好的工作環境，並為學生提供優質的校園體驗。」

Laserfiche現已向用戶開放平台以提交自己建立的方案範本。此舉旨在進一步擴大市場上的產品範圍，同時也讓Laserfiche的客戶向用戶社群作出貢獻，合力注入不斷創新的元素，並且令其他Laserfiche用户在流程建置者和創新者的成功基礎上繼續進行擴展。

如需深入瞭解現有解決方案範本以及如何提交您自己建立的範本，請造訪Laserfiche Solution Marketplace：https://marketplace.laserfiche.com/。

關於Laserfiche

Laserfiche是智慧內容管理和業務流程自動化領域領先的SaaS供應商。透過強大的工作流程、試算表、文件管理和分析功能，Laserfiche®平臺能夠加快業務的完成速度，使領導者可以專注於整個企業的成長。

Laserfiche開創了企業內容管理領域無紙化辦公的先河。如今，Laserfiche的雲端優先開發方法融合了機器學習和人工智慧方面的創新，已幫助80多個國家的組織轉型為數位化企業。包括政府、教育、金融服務、醫療保健和製造業在內的各個行業均使用Laserfiche來提高生產力、擴大業務規模，並提供數位優先的客戶體驗。

Laserfiche遍佈全球各地的員工致力於實現公司的願景，並鼓勵用戶重新構想如何利用技術改變生活。

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