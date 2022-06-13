Laserfiche Solution Marketplace促進企業創新及擴大數碼化轉型投資回報

Laserfiche新方案幫助企業通過快速設計及部署業務自動化流程繼而實現數碼化轉型

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加州長灘--()--(美國商業資訊)--Laserfiche 是智能內容管理和業務流程自動化行業領先的 SaaS 軟件供應商. 最近推出的Laserfiche Solution Marketplace ，是一個旨在幫助企業快速啟動流程自動化和數碼化轉型, 可公開存取集合解決方案範本的平台。 Laserfiche今天開始接受來自用戶的解決方案範本，以進一步擴大方案市場。

Laserfiche Solution Marketplace採用低程式碼 (Low-Code) 方法實現流程自動化和整合，幫助企業因應數位化轉型需求，並加速企業整體的創新。用戶可以自行建立和配置自動化工作流程，或使用符合市場標準及預先建置的方案, 將Laserfiche更快地連接到其他應用程式，以提高業務流程效率最大化.

Laserfiche產品管理總監Justin Pava表示：「Laserfiche專注於建立直觀、可擴充的流程自動化應用程式，這些應用程式讓我們的用户能夠更輕鬆快捷地實現自動化。由Laserfiche用戶和專家開發的範本使企業能以現有的最佳案例、行業專長和產品知識為基礎，自訂合適其獨特需求的解決方案。」

Laserfiche Solution Marketplace目前包含100多款解決方案，能夠滿足常見業務流程和特定行業或企業的需求。常用的解決方案範本包括：

  • 員工入職
  • 應付帳款——採購單申請
  • 合約管理
  • 管理及發放聯邦政府援助計畫(Federal Assistance Program)
  • 金融服務公司開戶程序
  • 高等教育機構的獎學金申請(HEERF)
  • 點選這裡查看完整清單

用戶可在下載前預覽並查看最新和熱門的解決方案，用意希望產生更多的創新想法，並進一步讓IT 團隊和開發人員推動整個企業的數碼化轉型。

Bryan Independent School District的軟體與記錄分析師兼記錄管理官John Rokenbrod表示：「作為一個不斷發展擴大的大型校區，我們一直在尋求能提高效率的方法，並嘗試重新設計我們的作業流程，以便為學生及其家庭提供更優質的服務。預先建置的範本包含工作流程、表格，甚至可根據實際需求進行自訂的整合功能，使用這些範本帶給我們新啟發，讓我們在每次需要新方案時不需要從零開始。Laserfiche Solution Marketplace為我們的數碼化項目提供了很大的支援，使我們能夠繼續專注於為教職員工創造良好的工作環境，並為學生提供優質的校園體驗。」

Laserfiche現已向用戶開放平台以提交自己建立的方案範本。此舉旨在進一步擴大市場上的產品範圍，同時也讓Laserfiche的客戶向用戶社群作出貢獻，合力注入不斷創新的元素，並且令其他Laserfiche用户在流程建置者和創新者的成功基礎上繼續進行擴展。

如需深入瞭解現有解決方案範本以及如何提交您自己建立的範本，請造訪Laserfiche Solution Marketplace：https://marketplace.laserfiche.com/

關於Laserfiche

Laserfiche是智慧內容管理和業務流程自動化領域領先的SaaS供應商。透過強大的工作流程、試算表、文件管理和分析功能，Laserfiche®平臺能夠加快業務的完成速度，使領導者可以專注於整個企業的成長。

Laserfiche開創了企業內容管理領域無紙化辦公的先河。如今，Laserfiche的雲端優先開發方法融合了機器學習和人工智慧方面的創新，已幫助80多個國家的組織轉型為數位化企業。包括政府、教育、金融服務、醫療保健和製造業在內的各個行業均使用Laserfiche來提高生產力、擴大業務規模，並提供數位優先的客戶體驗。

Laserfiche遍佈全球各地的員工致力於實現公司的願景，並鼓勵用戶重新構想如何利用技術改變生活。

Laserfiche的聯絡方式：

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免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

聯絡方式：
Linda Domingo
Laserfiche公共關係副總監
Linda.domingo@laserfiche.com
562-988-1688轉234

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