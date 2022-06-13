Laserfiche Solution Marketplace促进企业创新及扩大数码化转型投资回报

Laserfiche新方案帮助企业通过快速设计及部署业务自动化流程继而实现数码化转

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加州长滩--()--(美国商业资讯)-- Laserfiche 是智能内容管理和业务流程自动化行业领先的 SaaS 软件供应商. 最近推出的Laserfiche Solution Marketplace，是一个旨在帮助企业快速启动流程自动化和数码化转型, 可公开存取并集合解决方案范本的平台。 Laserfiche今天开始接受来自用户的解决方案范本，以进一步扩大方案市场。

Laserfiche Solution Marketplace采用低程式码 (Low-Code) 方法实现流程自动化和整合，帮助企业因应数位化转型需求，并加速企业整体的创新。用户可以自行建立和配置自动化工作流程，或使用符合市场标准及预先建置的方案, 将Laserfiche更快地连接到其他应用程式，以提高业务流程效率最大化.

Laserfiche产品管理总监Justin Pava表示：「Laserfiche专注于建立直观、可扩充的流程自动化应用程式，这些应用程式让我们的用户能够更轻松快捷地实现自动化。由Laserfiche用户和专家开发的范本使企业能以现有的最佳案例、行业专长和产品知识为基础，自订合适其独特需求的解决方案。」

Laserfiche Solution Marketplace目前包含100多款解决方案模板，能够满足常见业务流程和特定行业或组织的需求。常用的解决方案模板包括：

  • 员工入职
  • 应付帐款——采购单申请
  • 合约管理
  • 管理及发放联邦政府援助计画(Federal Assistance Program)
  • 金融服务公司开户程序
  • 高等教育机构的奖学金申请(HEERF)
  • 点选这里查看完整清单

用户可在下载前预览并查看最新和热门的解决方案，用意希望产生更多的创新想法，并进一步让IT 团队和开发人员推动整个企业的数码化转型。

Bryan Independent School District的软体与记录分析师兼记录管理官John Rokenbrod表示：「作为一个不断发展扩大的大型校区，我们一直在寻求能提高效率的方法，并尝试重新设计我们的作业流程，以便为学生及其家庭提供更优质的服务。预先建置的范本包含工作流程、表格，甚至可根据实际需求进行自订的整合功能，使用这些范本带给我们新启发，让我们在每次需要新方案时不需要从零开始。Laserfiche Solution Marketplace为我们的数码化项目提供了很大的支援，使我们能够继续专注于为教职员工创造良好的工作环境，并为学生提供优质的校园体验。」

Laserfiche现已向用户开放平台以提交自己建立的方案范本。此举旨在进一步扩大市场上的产品范围，同时也让Laserfiche的客户向用户社群作出贡献，合力注入不断创新的元素，并且令其他Laserfiche用户在流程建置者和创新者的成功基础上继续进行扩展。

如需深入了解现有解决方案范本以及如何提交您自己建立的范本，请造访Laserfiche Solution Marketplace：https://marketplace.laserfiche.com/

Laserfiche是智慧内容管理和业务流程自动化领域领先的SaaS供应商。透过强大的工作流程、试算表、文件管理和分析功能，Laserfiche®平台能够加快业务的完成速度，使领导者可以专注于整个企业的成长。

Laserfiche开创了企业内容管理领域无纸化办公的先河。如今，Laserfiche的云端优先开发方法融合了机器学习和人工智慧方面的创新，已帮助80多个国家的组织转型为数位化企业。包括政府、教育、金融服务、医疗保健和制造业在内的各个行业均使用Laserfiche来提高生产力、扩大业务规模，并提供数位优先的客户体验。

Laserfiche遍布全球各地的员工致力于实现公司的愿景，并鼓励用户重新构想如何利用技术改变生活。

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免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

联系方式：
Linda Domingo
Laserfiche公共关系副总监
Linda.domingo@laserfiche.com
562-988-1688转234

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