Laserfiche Solution Marketplace促进企业创新及扩大数码化转型投资回报

加州长滩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Laserfiche 是智能内容管理和业务流程自动化行业领先的 SaaS 软件供应商. 最近推出的Laserfiche Solution Marketplace，是一个旨在帮助企业快速启动流程自动化和数码化转型, 可公开存取并集合解决方案范本的平台。 Laserfiche今天开始接受来自用户的解决方案范本，以进一步扩大方案市场。

Laserfiche Solution Marketplace采用低程式码 (Low-Code) 方法实现流程自动化和整合，帮助企业因应数位化转型需求，并加速企业整体的创新。用户可以自行建立和配置自动化工作流程，或使用符合市场标准及预先建置的方案, 将Laserfiche更快地连接到其他应用程式，以提高业务流程效率最大化.

Laserfiche产品管理总监Justin Pava表示：「Laserfiche专注于建立直观、可扩充的流程自动化应用程式，这些应用程式让我们的用户能够更轻松快捷地实现自动化。由Laserfiche用户和专家开发的范本使企业能以现有的最佳案例、行业专长和产品知识为基础，自订合适其独特需求的解决方案。」

Laserfiche Solution Marketplace目前包含100多款解决方案模板，能够满足常见业务流程和特定行业或组织的需求。常用的解决方案模板包括：

员工入职

应付帐款——采购单申请

合约管理

管理及发放联邦政府援助计画(Federal Assistance Program)

金融服务公司开户程序

高等教育机构的奖学金申请(HEERF)

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用户可在下载前预览并查看最新和热门的解决方案，用意希望产生更多的创新想法，并进一步让IT 团队和开发人员推动整个企业的数码化转型。

Bryan Independent School District的软体与记录分析师兼记录管理官John Rokenbrod表示：「作为一个不断发展扩大的大型校区，我们一直在寻求能提高效率的方法，并尝试重新设计我们的作业流程，以便为学生及其家庭提供更优质的服务。预先建置的范本包含工作流程、表格，甚至可根据实际需求进行自订的整合功能，使用这些范本带给我们新启发，让我们在每次需要新方案时不需要从零开始。Laserfiche Solution Marketplace为我们的数码化项目提供了很大的支援，使我们能够继续专注于为教职员工创造良好的工作环境，并为学生提供优质的校园体验。」

Laserfiche现已向用户开放平台以提交自己建立的方案范本。此举旨在进一步扩大市场上的产品范围，同时也让Laserfiche的客户向用户社群作出贡献，合力注入不断创新的元素，并且令其他Laserfiche用户在流程建置者和创新者的成功基础上继续进行扩展。

如需深入了解现有解决方案范本以及如何提交您自己建立的范本，请造访Laserfiche Solution Marketplace：https://marketplace.laserfiche.com/。

Laserfiche是智慧内容管理和业务流程自动化领域领先的SaaS供应商。透过强大的工作流程、试算表、文件管理和分析功能，Laserfiche®平台能够加快业务的完成速度，使领导者可以专注于整个企业的成长。

Laserfiche开创了企业内容管理领域无纸化办公的先河。如今，Laserfiche的云端优先开发方法融合了机器学习和人工智慧方面的创新，已帮助80多个国家的组织转型为数位化企业。包括政府、教育、金融服务、医疗保健和制造业在内的各个行业均使用Laserfiche来提高生产力、扩大业务规模，并提供数位优先的客户体验。

Laserfiche遍布全球各地的员工致力于实现公司的愿景，并鼓励用户重新构想如何利用技术改变生活。

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