La Laserfiche Solution Marketplace accélère l’innovation d’entreprise et le retour sur investissement de la transformation numérique

LONG BEACH, Californie--(BUSINESS WIRE)--Laserfiche, le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d’automatisation des processus commerciaux, a lancé la Laserfiche Solution Marketplace, un ensemble de modèles de solutions accessible au public pour aider à donner un envol à l’automatisation des processus et à la transformation numérique. Aujourd’hui, Laserfiche a commencé à accepter les modèles de solutions des utilisateurs pour étendre encore plus sa marketplace.

La Laserfiche Solution Marketplace aide les organisations à répondre aux besoins en matière de transformation numérique et à accélérer l’innovation à l’échelle de l’entreprise en adoptant une approche low-code pour l’automatisation et l’intégration des processus. Les utilisateurs peuvent créer et déployer leurs propres flux de travail automatisés ou connecter Laserfiche à d’autres applications plus rapidement en utilisant des solutions préfabriquées, qui respectent les conceptions et les meilleures pratiques approuvées par l’industrie.

« Pour rendre l’automatisation des processus plus facile et plus accessible pour notre communauté mondiale, Laserfiche a choisi de se concentrer sur la création d’applications d’automatisation de processus intuitives et évolutives », a déclaré Justin Pava, directeur de la gestion produit chez Laserfiche. « Développés par des utilisateurs et des experts de Laserfiche, ces modèles de solutions permettent aux organisations de s’appuyer sur les meilleures pratiques existantes, sur l’expertise du secteur et sur la connaissance des produits, puis d’adapter les solutions à leurs besoins uniques. »

La Laserfiche Solution Marketplace contient actuellement plus de 100 modèles de solutions qui répondent à la fois aux besoins en matière de processus commerciaux courants et aux besoins individuels de l’industrie ou de l’organisation. Modèles de solution couramment déployés :

Intégration de nouvelles recrues

Comptes fournisseurs – demande de bons de commande

Gestion des contrats

Solution Federal Assistance Program pour les gouvernements

Ouverture de nouveaux comptes pour les sociétés de services financiers

Demandes de bourses d’études HEERF pour les établissements d’enseignement supérieur

La liste complète peut être trouvée ici

Les utilisateurs peuvent également prévisualiser facilement les solutions avant de les télécharger, et afficher les listes des processus nouvellement ajoutés, ainsi que la liste des processus les plus populaires et les plus tendances. Ces fonctionnalités visent à susciter davantage d’idées et à donner aux équipes informatiques et aux développeurs citoyens les moyens de réaliser la transformation numérique au sein de leur organisation.

« En tant qu’important district scolaire en pleine croissance, nous cherchons toujours à devenir plus efficaces et à réinventer nos processus afin de mieux servir nos élèves et leurs familles », a déclaré John Rokenbrod, analyste des logiciels et des dossiers et responsable de la gestion des inscriptions au sein du Bryan Independent School District. « Le fait d’avoir accès à des modèles prédéfinis avec des flux de travail, des formulaires et même des intégrations que nous pouvons personnaliser en fonction de nos besoins est pour nous une énorme source d’inspiration et nous évite d’avoir à réinventer la roue à chaque fois que nous avons besoin d’une solution. La Laserfiche Solution Marketplace fournit le support pour nos projets numériques, ce qui nous permet de rester concentrés sur la création d’un excellent environnement de travail pour notre personnel et sur l’apport de la meilleure expérience possible à nos élèves. »

En ouvrant la marketplace pour y intégrer des soumissions de modèles de solutions développées par les utilisateurs, Laserfiche vise à élargir encore plus l’éventail des offres de la marketplace. Dans le même temps, les clients de Laserfiche pourront contribuer à la puissance d’une communauté d’utilisateurs innovants et développer leurs capacités en s’appuyant sur les succès d’autres constructeurs et innovateurs de processus Laserfiche.

Pour en savoir plus sur les modèles de solution et sur la façon de soumettre les vôtres, visitez la Laserfiche Solution Marketplace : https://marketplace.laserfiche.com/.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d’automatisation des processus commerciaux. Grâce à des flux de travail performants, des formulaires électroniques, une gestion des documents et des analyses, la plateforme Laserfiche® accélère la manière dont les affaires sont menées, permettant aux dirigeants de se concentrer sur la croissance dans toute l’entreprise.

Laserfiche est une société pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises dans un environnement sans papier. Aujourd’hui, son approche de développement axée sur le cloud intègre les innovations en matière d’apprentissage machine et d’IA, afin de permettre aux organisations de plus de 80 pays de passer au numérique. Des clients de tous les secteurs d’activité - notamment de l’administration publique, de l’éducation, des services financiers, de la santé et de l’industrie manufacturière - utilisent Laserfiche pour stimuler la productivité, faire évoluer leur entreprise et offrir des expériences client digital-first.

Basés dans différents bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s’engagent à respecter la vision de l’entreprise, qui consiste à donner aux clients les moyens d’agir et à inciter les personnes à repenser la manière dont la technologie peut transformer leur existence.

