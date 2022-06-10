東京海上北美服務有限公司(TMNAS)宣佈與Akur8建立新合作關係以強化定價流程

紐約和賓夕法尼亞州巴拉辛威德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--東京海上北美服務有限公司（Tokio Marine North America Services，簡稱“TMNAS”）與Akur8欣然宣佈達成新合作夥伴關係，以提升並革新TMNAS在重要營運市場的保險定價能力。部署Akur8的透明機器學習(ML)技術，將使TMNAS能夠為所有產品線設定預測模型，從而將資料轉換為核保方針。此次合作將有助於加強Akur8在北美這一重要策略性區域的業務版圖。

Akur8的解決方案專為保險公司而開發，能夠使用透明的機器學習專有技術使風險建模自動化，從而改進定價流程。保險公司可獲得的核心優勢包括：提升效率和獲取洞察的速度，以更快發掘並評估資料；獲得更先進的預測建模能力，為資料驅動型核保奠定基礎，即便是小型的雜訊資料集也適用；同時保持完全的透明度和對所建模型的全面控制。

TMNAS是全球超大型保險集團東京海上集團(Tokio Marine Group)的子公司，專注於為集團旗下公司的保險業務提供專業支援服務，服務對象包括費城保險公司、東京海上美國公司和夏威夷第一保險公司。在美國，東京海上集團是頂尖的企業保險供應商之一，同時也是特殊保險市場的領導者。與Akur8合作將使TMNAS能夠快速建構預測模型，從資料中提取最佳信號並獲取新的洞察，從而顯著提升其定價能力，並最終為保險公司提供透明的預測結果。

Akur8執行長Samuel Falmagne表示：「我們很高興能為TMNAS提供強大的保險定價解決方案，助其利用直覺式且易於解釋的預測模型，在各條業務線確立真正的競爭優勢，從而支援其數位轉型的過程。」

Akur8客戶長Brune de Linares表示：「Akur8很振奮能夠透過TMNAS而擴大我們與東京海上集團的合作關係，並繼續提升我們在北美這一極具策略性意義的市場中的影響力。本次合作進一步證明了Akur8在個人、商業和特殊保險業務領域的重要價值。」

TMNAS執行副總裁兼資訊長Robert Pick表示：「隨著我們不斷提高經營效率並尋求新的創新解決方案，自動化、數位化以及關鍵業務和科技流程的精簡化已成為我們的核心方法。利用新科技和新興的一流解決方案提供商來加速創新，是我們發展策略的關鍵部分。Akur8為我們帶來獨一無二的科技和深厚專長，將幫助我們擴大在定價等關鍵職能領域所提供的價值。這些領域一直是我們的優勢所在，與Akur8的合作將使我們的優勢更加突出。在不斷變化的市場中，服務速度和品質幾乎同等重要，Akur8的工具將讓我們更加靈活地做出迅速反應。」

TMNAS資深副總裁兼定價精算師John Ferraro表示：「Akur8的保險定價解決方案將協助TMNAS在所有產品中快速建構直覺式且易於解釋的預測模型，為保險公司提供新的洞察力。作為一家共享服務公司，我們業務的關鍵是能夠將預測性資訊轉變為對客戶有用的措施。Akur8將幫助我們補足缺失的一環，讓我們能夠打造出完整、透明的資料驅動型決策架構。」

關於Akur8

Akur8正以透明機器學習技術徹底改變保險定價流程，在不影響可稽核性或控制性的前提下，以前所未有的速度和正確性提升保險公司在整個定價過程中的定價能力。我們的模組化定價平臺支援技術和商業保費建模的自動化，使保險公司能夠根據其業務策略計算調整後的正確費率，同時大幅促進公司業務，並按照州監管機構的要求，保持對所創建模型的必要控制和管理。採用Akur8後，建模時間減少至原來的十分之一，模型預測能力提高10%，賠付率改善潛力提高2%至4%。Akur8目前為20多個國家的超過50家客戶提供服務，包括安盛(AXA)、忠利集團(Generali)和慕尼黑再保險公司；專業保險公司Canopius和MGA Bass Underwriters；諮詢合作夥伴Xceedance和Perr & Knight；以及保險科技公司Bought by Many和wefox。每天，逾600名精算師使用Akur8為各種業務領域建構定價模型。Akur8的策略性合作夥伴包括Milliman、Duck Creek、Guidewire和Sapiens等。

Akur8近期完成新的科學論文《可信度與懲罰性迴歸法》。請點選以下網址瞭解更多資訊：https://bit.ly/Akur8-Credibility-and-Penalized-Regression

關於東京海上北美服務有限公司(TMNAS)

東京海上北美服務有限公司(TMNAS)成立於2012年，是東京海上北美有限公司旗下的共享服務公司。TMNAS總部位於賓夕法尼亞州費城郊外的巴拉辛威德，專注於為東京海上集團旗下公司的保險業務提供專業服務，服務對象包括費城保險公司、東京海上美國公司和夏威夷第一保險公司。TMNAS利用其在服務領域首屈一指的創新解決方案，為超過4,000名員工和每年50億美元的保費收入提供支援。無論是在北美還是保險業，TMNAS都是公認的頂尖工作場所。TMNAS與美國、日本、歐洲、印度和中美洲市場一流的服務和技術供應商合作，秉承東京海上集團150年的悠久歷史，以卓越規模、速度、品質和水準經營業務。

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