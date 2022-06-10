东京海上北美服务有限公司(TMNAS)宣布同Akur8达成新合作以改进定价流程

纽约和宾夕法尼亚州巴拉辛威德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--东京海上北美服务有限公司（Tokio Marine North America Services，简称“TMNAS”）与Akur8欣然宣布达成新合作关系，以提升并革新TMNAS在重要运营市场的保险定价能力。通过部署Akur8的透明机器学习(ML)技术，TMNAS将能够为所有产品线设定预测模型，从而将数据转化为核保方针。此次合作将有助于加强Akur8在北美这一重要战略区域的业务版图。

Akur8的解决方案专为保险公司而开发，能够使用透明的机器学习专有技术实现风险建模自动化，从而改进定价流程。保险公司可获得的核心优势包括：提升效率和获取洞察的速度，以更快发掘并评估数据；获得更先进的预测建模能力，为数据驱动型承保奠定基础，即便是小型的杂讯数据也能实现这种能力；同时保持完全的透明度和对所建模型的全面控制。

TMNAS是全球超大型保险集团东京海上集团(Tokio Marine Group)的子公司，专注于为集团旗下公司的保险业务提供专业支持服务，服务对象包括费城保险公司、东京海上美国公司和夏威夷第一保险公司。在美国，东京海上集团是顶尖的企业保险供应商之一，同时也是特种保险市场的领导者。通过与Akur8合作，TMNAS将能够通过快速构建预测模型，从数据中提取最佳信号并获取新的洞见，从而显著提升其定价能力，并最终向保险公司提供透明的预测结果。

Akur8首席执行官Samuel Falmagne表示：“我们很高兴能为TMNAS提供强大的保险定价解决方案，助其利用直观且易于解释的预测模型，在各条业务线确立真正的竞争优势，从而支持其数字化转型之旅。”

Akur8首席客户官Brune de Linares表示：“很激动能够通过TMNAS扩展我们与东京海上集团的合作关系，并继续扩大我们在北美这一极具战略意义的市场中的影响力。本次合作进一步证明了Akur8在个人、商业和特种保险业务领域的重要价值。”

TMNAS执行副总裁兼首席信息官Robert Pick表示：“随着我们不断提高运营效率并寻求新的创新解决方案，自动化、数字化以及对关键业务和技术流程的精简已成为我们的核心方法。利用新技术和新兴的一流解决方案提供商来加速创新，是我们发展战略的关键组成部分。Akur8为我们带来了独一无二的技术和深厚专长，将帮助我们扩大在定价等关键职能领域所提供的价值。这些领域一直是我们的优势所在，与Akur8的合作将让我们的优势更加突出。在不断变化的市场中，服务速度和质量几乎同等重要，Akur8的工具将让我们更加灵活地做出迅速反应。”

TMNAS高级副总裁兼定价精算师John Ferraro表示：“Akur8的保险定价解决方案将帮助TMNAS在所有产品中快速构建直观且易于解释的预测模型，为保险公司提供新的洞察力。作为一家共享服务公司，我们业务的关键是能够将预测性信息转化为对客户有用的措施。Akur8将帮助我们补足缺失的一环，让我们能够打造出完整、透明的数据驱动型决策基础。”

关于Akur8

Akur8正在通过透明机器学习技术彻底改变保险定价流程，在不影响可审计性或控制性的前提下，以前所未有的速度和准确性提升保险公司在整个定价过程中的定价能力。我们的模块化定价平台支持技术和商业保费建模的自动化，使保险公司能够根据其业务战略计算调整后的准确费率，同时大幅促进公司业务，并按照州监管机构的要求保持对所创建模型的必要控制和管理。采用Akur8后，建模时间减少至原来的十分之一，模型预测能力提高10%，赔付率改善潜力提高2%至4%。Akur8目前为20多个国家的超过50家客户提供服务，包括安盛(AXA)、忠利集团(Generali)和慕尼黑再保险公司；专业保险公司Canopius和MGA Bass Underwriters；咨询合作伙伴Xceedance和Perr & Knight；以及保险科技公司Bought by Many和wefox。每天，逾600名精算师使用Akur8为各种业务领域构建定价模型。Akur8的策略性合作伙伴包括Milliman、Duck Creek、Guidewire和Sapiens等。

Akur8近期完成了一篇新的研究论文《可信度与惩罚性回归法》。请通过以下网址了解更多信息：https://bit.ly/Akur8-Credibility-and-Penalized-Regression

关于东京海上北美服务有限公司(TMNAS)

东京海上北美服务有限公司(TMNAS)成立于2012年，是东京海上北美有限公司旗下的共享服务公司。TMNAS总部位于宾夕法尼亚州费城郊外的巴拉辛威德，专注于为东京海上集团旗下公司的保险业务提供专业服务，服务对象包括费城保险公司、东京海上美国公司和夏威夷第一保险公司。TMNAS利用其在服务领域领先的创新解决方案，为超过4,000名员工和每年50亿美元的保费收入提供支持。无论是在北美还是保险行业，TMNAS都是公认的顶尖工作场所。TMNAS与美国、日本、欧洲、印度和中美洲市场领先的服务和技术供应商合作，秉承东京海上集团150年的悠久历史，以卓越规模、速度、质量和水准开展业务。

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