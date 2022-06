Energy Dome introduceert met succes de eerste installatie voor langdurige opslag van energie met behulp van een CO2-batterij ter wereld

MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Energy Dome, een toonaangevende leverancier van systemen voor langdurige opslag van energie op commerciële schaal, heeft vandaag de succesvolle introductie bekendgemaakt van de eerste CO2-batterijfaciliteit van het bedrijf in Sardinië, Italië. Met deze mijlpaal is de laatste stap van risico-eliminatie van de CO2-batterijtechnologie afgerond. Energy Dome gaat nu de fase van toepassing op commerciële schaal in en is daarmee de eerste commerciële technologie voor langdurige opslag van energie op de markt die een betrouwbaar alternatief biedt voor fossiele brandstoffen voor basislastvoorziening wereldwijd.

De eerste bedrijfsfase heeft de prestaties van de CO2-batterij en het vermogen ervan om energie langdurig op te slaan bevestigd, en dit alles met behoud van een zeer concurrerende retourefficiëntie, zonder teruggang of locatieafhankelijkheid. Het demonstratieproject op Sardinië heeft de bruikbaarheid van dit innovatieve proces bewezen met behulp van kant-en-klare apparatuur die wereldwijd verkrijgbaar is, wat aantoont dat snelle wereldwijde inzet van de CO2-batterij zonder veel problemen mogelijk is.

“Ik ben trots op ons toegewijde team en op onze resultaten. We beschikken nu over een antwoord op het meest urgente probleem van onze tijd: klimaatverandering,” aldus Claudio Spadacini, oprichter en CEO van Energy Dome. “Onze baanbrekende technologie, de CO2-batterij, is nu commercieel beschikbaar om kosteneffectieve duurzame energie wereldwijd beschikbaar te maken.”

De CO2-batterijen van Energy Dome kunnen snel overal ter wereld worden ingezet tegen minder dan de helft van de kosten van opslagfaciliteiten voor lithium-ionbatterijen van vergelijkbare grootte. Ze maken gebruik van eenvoudig verkrijgbare materialen, zoals kooldioxide, staal en water. Energy Dome werkt op dit moment aan de eerste full-scale installatie van 20 MW-200 MWh. Het eerste commerciële project zal naar verwachting eind 2023 voor commercieel gebruik worden ingezet.

Energy Dome begon zijn activiteiten in februari 2020 en heeft in iets meer dan twee jaar vanaf het concept een volledige testfaciliteit op een schaal van meerdere megawatts gerealiseerd. Om dit te bereiken heeft Energy Dome gebruikgemaakt van een team van experts op het gebied van turbomachines, procestechniek en energie, met een bewezen staat van dienst op het gebied van het ontwerp van nieuwe turbines en de bouw van meer dan 500 MW aan energieprojecten. Deze succesvolle introductie is ook deels te danken aan het unieke karakter van het Energy Dome-proces, waarin bekende componenten worden geïntegreerd in een nieuw industrieel proces dat is gebaseerd op thermodynamische transformatie van CO2.

Het bedrijf heeft al meerdere commerciële overeenkomsten gesloten, waaronder een overeenkomst met het Italiaanse nutsbedrijf A2A voor de bouw van een eerste installatie van 20 MW-5h. Eerder dit jaar tekende Energy Dome ook een niet-exclusieve licentieovereenkomst met Ansaldo Energia, een belangrijke leverancier van elektriciteitscentrales en -componenten, voor de bouw van projecten voor de langdurige opslag van energie in Italië, Duitsland, het Midden-Oosten en Afrika.

Het plan van Energy Dome wordt ondersteund door beleggers, waaronder de Europese Deep Tech durfinvesteerder 360 Capital, Barclays, Novum Capital Partners en Third Derivative.

Om de snelle commerciële schaalvergroting te financieren, is Energy Dome van plan om een Series B-fondsenwervingsronde te lanceren voor potentiële beleggers die geïnteresseerd zijn in zijn baanbrekende technologie voor energieopslag.

Over Energy Dome

Energy Dome is een leverancier van oplossingen voor energieopslag die duurzame energie ontsluit door zonne- en windenergie geschikt te maken voor basislastvoorziening met behulp van de CO2-batterij. Onder leiding van een team met een uitstekende staat van dienst op het gebied van innovatie in de energiesector, helpt de betaalbare energieopslagtechnologie van Energy Dome de wereldwijde overgang naar duurzame energie te versnellen door de inzet van duurzame energiebronnen op het elektriciteitsnet beter mogelijk te maken. In 2022 won het bedrijf de prestigieuze BloombergNEF Pioneers-award in de categorie “continue levering van emissievrije energie”. Meer informatie: www.energydome.com.

