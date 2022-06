Energy Dome inaugura con successo il primo impianto al mondo con batterie alla CO2 per l'accumulo energia a lunga durata

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Energy Dome, fornitore leader di soluzioni per l'accumulo energia a lunga durata e su scala industriale, oggi annuncia il riuscito lancio del suo primo impianto con batterie a CO2 in Sardegna. Questo importante risultato segna la definitiva eliminazione del rischio dalla tecnologia delle batterie a CO2, mentre Energy Dome entra nella fase di sviluppo commerciale e diventa la prima tecnologia commerciale di accumulo energia a lunga durata disponibile sul mercato a offrire un'alternativa affidabile ai combustibili fossili per le forniture continuative del carico di base a livello globale.

La fase iniziale delle operazioni ha confermato le prestazioni della batteria a CO2 e la capacità di stoccare energia nel lungo periodo, senza compromessi in termini di efficienza delle performance, estremamente competitive, di degrado o di dipendenza dal sito. Il progetto dimostrativo sardo ha convalidato questo innovativo processo che utilizza componenti standard disponibili tramite un'affermata supply chain a livello globale, a dimostrazione della possibilità di una rapida implementazione globale delle batterie a CO2 senza colli di bottiglia.

"Sono orgoglioso del nostro team dedicato e dei risultati conseguiti. Ora possiamo dare risposta a una delle questioni più critiche dei nostri tempi: il cambiamento climatico", è stato il commento di Claudio Spadacini, fondatore e CEO di Energy Dome. "È ora disponibile in commercio la nostra tecnologia rivoluzionaria, la batteria a CO2, che rende disponibili le rinnovabili con un buon rapporto costo-efficacia e su scala globale".

Le batterie a CO2 targate Energy Dome possono essere installate rapidamente in qualunque parte del mondo, a meno della metà del costo delle strutture di dimensioni simili basate sulle batterie agli ioni di litio, e utilizzano materiali facilmente reperibili, come anidride carbonica, acciaio e acqua. Ora Energy Dome si prepara al suo primo impianto di grandi dimensioni, da 20MW-200MWh, con la data di operatività commerciale (COD) di questo primo progetto commerciale prevista entro la fine del 2023.

Energy Dome ha iniziato le attività nel mese di febbraio 2020 e in poco più di due anni è passata dalla fase concettuale ai test completi su una scala di svariati megawatt. Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda si è affidata a un team di esperti in materia di macchine a turbocompressione, di ingegneria dei processi e in campo energetico, con una comprovata esperienza nella progettazione di turbine innovative e nella realizzazione di progetti energetici per oltre 500MW. Questo riuscito lancio è in parte dovuto alla natura esclusiva del processo di Energy Dome, che integra componenti standard in un nuovo processo industriale all'avanguardia basato sulla trasformazione termodinamica della CO2.

L'azienda si è già assicurata diversi accordi commerciali, tra cui un contratto con la società nazionale multi-utility A2A per la realizzazione di un primo impianto da 20MW-5h. Nella prima parte dell'anno Energy Dome ha anche siglato un accordo di licenza non esclusiva con Ansaldo Energia, tra i principali fornitori di centrali e componenti per la generazione di energia, mirato alla realizzazione di progetti di accumulo energia a lunga durata in Italia, Germania, Medio Oriente e Africa.

Il piano di Energy Dome è supportato da investitori come la società europea deeptech di venture capital 360 Capital, Barclays, Novum Capital Partners e Third Derivative.

Per finanziare la rapida espansione commerciale, Energy Dome ha in programma il lancio di un round di raccolta fondi di serie B per potenziali investitori interessati all'avanzata tecnologia di accumulo energetico dell'azienda.

Informazioni su Energy Dome

Energy Dome è un fornitore di soluzioni per l'accumulo energia che sta sbloccando tutta la potenza delle rinnovabili grazie alla disponibilità continuativa dell'energia solare ed eolica tramite le batterie CO2 prodotte dall'azienda. Diretta da un team di comprovata esperienza nell'innovazione energetica, la tecnologia di accumulo energia a basso costo di Energy Dome aiuta ad accelerare la transizione globale verso le rinnovabili, consentendone una maggior immissione in rete. Nel 2022 l'azienda ha vinto nella categoria 'Fornitore h24 di energia a emissioni zero' del prestigioso concorso BloombergNEF Pioneers. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.energydome.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.