Recover™獲1億美元少數股權投資，用於加速成長，由高盛資產管理領投，現有投資者STORY3 Capital Partners跟投

馬德里--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的材料科學公司與永續、優質回收棉纖維和棉纖維混紡物生產商Recover™今日宣佈，公司已經完成1億美元少數股權新資本投資，由高盛資產管理公司（簡稱「高盛」）旗下的永續投資業務領投，Recover的現有控股股東STORY3 Capital Partners跟投。

Recover將使用該筆投資來促進其全球擴張和提升產能，以便一流品牌和零售商加速採用永續發展措施。Recover的客戶涵蓋全球超大型知名零售商品牌和經銷商，包括Primark、Inditex、C&A、Revolve和Lands’ End。

Recover的專屬回收棉纖維可減少服裝供應鏈的碳密度和水資源消耗，並解決服裝產業為全球環境惡化之主要來源的汙名。Recover估計，新投資將使該公司到2026年時的回收棉纖維年產能增至35萬噸以上，每年節省多達5兆公升水資源，相當於每年超過45億人的飲水量。此外，產業研究顯示，相較於傳統的棉纖維，回收棉纖維還能大幅降低碳排放、能源消耗和土地使用。*

高盛資產管理部董事總經理兼永續發展長Letitia Webster表示：「高盛致力於與創新企業合作，幫助提升永續性。Recover是服裝和織物領域一流的顛覆者，擁有業界急需的源於材料科學的永續發展解決方案。我們非常高興能夠投資於Recover的成長，協助該公司加速增加產量及持續開發其技術。」作為交易的一部分，Webster將加入Recover董事會。

家族第四代掌門人、Recover執行長Alfredo Ferre表示：「Recover解決重大環境問題以幫助創造永續的未來。有機會與高盛合作，加速公司成長，令我們感到興奮不已。」 STORY3 Capital Partners經營合夥人兼Recover執行董事長Ben Malka表示：「70多年來，經過西班牙Ferre家族數代人的努力，Recover已促使永續回收棉纖維規模化生產中的工藝和技術趨於完善。如今，Recover提供植基於專屬智慧財產權的解決方案，能夠生產具有成本競爭力和優異效能的回收棉纖維，可用於轉杯式和環錠式紡紗應用。」

Recover品牌是一流零售商和品牌的永續發展承諾以及憑證的重要部分，越來越多的客戶正在與Recover推出聯名產品，表示其產品使用Recover的回收棉纖維。Recover所在的棉產品市場規模達500億美元，公司是業界首屈一指的創新者和類別定義企業，並經歷了快速成長。公司已在巴基斯坦和孟加拉開設新的生產中心，近期還將在孟加拉和越南開設新的中心。

Primark公司Primark Cares總監Lynne Walker表示：「我們需要與Recover這樣的創新者合作，共同推進時尚產業的大規模變革。隨著我們在Primark產品中增加使用Recover回收棉纖維，此次投資將幫助我們兌現承諾，即讓數百萬客戶以親民的價格享用更具永續性的產品。」

STORY3 Capital Partners執行合夥人、前高盛合夥人Peter Comisar表示：「令我們感到無比自豪的是，自Recover於2020年被收購以來，我們與該公司的合作促成其大幅擴張。未來我們將看到大型產業利用永續解決方案來進行大規模的轉型。Recover是永續棉纖維領域的全球領軍企業，擁有獨特的競爭優勢，我們非常高興能在Recover下個發展階段中與高盛合作。」

*來源：LCA進行的研究，得到西班牙紡織工業研究協會(AITEX)、瓦倫西亞大學和聯合國教科文組織證實。

關於Recover™

Recover™ 是首屈一指的材料科學公司，也是低環境影響、高品質再生棉纖維和棉纖維混紡物的全球生產商。該公司與供應鏈合作，為全球零售商和品牌提供優質、環保且具有成本競爭力的產品，同時還提供時尚產業欠缺的永續解決方案。Recover™是在紡織業深耕70餘年的家族企業，現已傳承到第四代，其使命是推廣其專有技術，對環境產生持久的正面影響，並與品牌/零售商及其他產業顛覆者合作，以達成時尚產業的永續發展目標。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.recoverfiber.com，並在社群媒體上關注@recoverfiber。

關於STORY3 Capital Partners

STORY3是一流的另類投資管理者，專注於客戶價值鏈，包括位於消費品與永續性發展交匯處的企業。自公司於2018年10月成立以來，STORY3團隊在面對消費者的業務中發掘、安排和執行了超過10億美元的資本交易。公司採用靈活的投資策略，並利用深厚的產業專長、營運支援和獨特的交易經驗來支援對合作夥伴的價值創造。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.story3capital.com。

關於高盛資產管理

高盛資產管理匯聚了傳統與另類投資，致力於為全球客戶提供專業的合作服務，並專注於長期績效。作為高盛(NYSE: GS)旗下的首要投資業務部門，我們利用自身強大的全球網路以及針對各個地區和市場量身打造的專家洞察，為全球一流的機構、金融顧問和個人提供投資和顧問服務。截至2022年3月31日，公司在全球監督管理的資產超過2兆美元。長期以來，我們致力於協助客戶提升績效，並尋求在堅定的信念、永續的成果和長時間合作共贏的基礎上建立長期合作關係。敬請在LinkedIn上關注我們。

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