Recover™获1亿美元少数股权投资，用于加速增长，由高盛资产管理领投，现有投资方STORY3 Capital Partners跟投

马德里--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的材料科学公司与可持续高端回收棉纤维和棉纤维混纺物生产商Recover™今日宣布，公司已经完成1亿美元少数股权新资本投资，由高盛资产管理公司（简称“高盛”）旗下的可持续投资业务领投，Recover的现有控股股东STORY3 Capital Partners跟投。

Recover将使用该投资来加速其全球扩张和产能，以加快领先品牌和零售商对可持续发展动议的采用进程。Recover的客户涵盖全球超大型知名零售商品牌和经销商，包括Primark、Inditex、C&A、Revolve和Lands’ End。

Recover的专属回收棉纤维可减少服装供应链的碳密度和水资源消耗，帮助服装领域摆脱作为全球环境退化主要行业的身份。Recover估计，借助新投资，公司2026年的回收棉纤维年产能将增至35万吨以上，每年节省多达5万亿升水资源，相当于每年超过45亿人的饮水量。此外，行业研究显示，相对于传统的棉纤维，回收棉纤维还能大幅降低碳排放、能源消耗和土地使用。*

高盛资产管理部董事总经理兼首席可持续发展官Letitia Webster表示：“高盛致力于与创新企业合作，帮助提升可持续性。Recover是服装和织物领域领先的颠覆者，拥有业界急需的源于材料科学的可持续发展解决方案。我们非常高兴能够投资Recover的发展，帮助该公司加速产量提升及技术的持续开发。”作为交易的一部分，Webster将加入Recover董事会。

家族第四代掌门人、Recover首席执行官Alfredo Ferre表示：“Recover通过解决重大环境问题来帮助打造可持续的未来。有机会与高盛合作，加速公司发展，令我们感到兴奋不已。” STORY3 Capital Partners运营合伙人兼Recover执行董事长Ben Malka表示：“70多年来，经过西班牙Ferre家族数代人的努力，Recover已完善了可持续回收棉纤维规模化生产中的工艺和技术。如今，Recover提供基于专属知识产权的解决方案，能够生产具有成本竞争力和顶级性能的回收棉纤维，可用于转杯和环锭纺纱应用。”

Recover品牌是领先零售商和品牌的可持续发展承诺以及资质的重要组成部分，越来越多的客户正在与Recover打造联名产品，已标明其产品使用了Recover的回收棉纤维。Recover所在的棉产品市场规模达500亿美元，公司是业界领先的创新者和行业定义企业，并实现了快速增长。公司在巴基斯坦和孟加拉开设了新的生产中心，近期还将在孟加拉和越南开设新的中心。

Primark公司Primark Cares总监Lynne Walker表示：“我们需要与Recover这样的创新者进行合作，共同推进时尚行业大规模的变革。随着我们提升Primark产品对Recover回收棉纤维的使用，此次投资将帮助我们兑现承诺，即让数百万客户以优惠的价格享用到可持续性更好的产品。”

STORY3 Capital Partners执行合伙人、前高盛合伙人Peter Comisar表示：“令我们感到无比自豪的是，自Recover于2020年被收购以来，我们与该公司的合作让其实现了大幅扩张。未来我们将看到大型行业利用可持续解决方案来进行大规模的转型。Recover作为可持续棉纤维领域的全球领军企业，拥有独特的竞争优势，我们非常高兴能在Recover下个发展阶段中与高盛合作。”

*来源：LCA开展的研究，得到西班牙纺织工业研究协会(AITEX)、瓦伦西亚大学和联合国教科文组织证实。

关于Recover™

Recover™ 是一家领先的材料科学公司，也是低环境影响、高质量的再生棉纤维和棉纤维混纺物的全球生产商。该公司与供应链合作，为全球零售商和品牌提供了优质、环保且具有成本竞争力的产品，同时还提供了填补时尚空白的可持续解决方案。作为一家在纺织行业深耕70余年的家族企业，Recover™已传承到第四代，其使命是推广其专有技术，对环境产生持久的积极影响，并与品牌/零售商及其他行业颠覆者合作，以实现时尚业的可持续发展目标。如需了解更多信息，请访问www.recoverfiber.com，并在社交媒体上关注@recoverfiber。

关于STORY3 Capital Partners

STORY3是领先的另类投资管理者，专注于客户价值链，包括位于消费品与可持续性发展交汇处的企业。自公司2018年10月成立以来，STORY3团队在面向消费者的业务中发掘、安排和执行了超过10亿美元的资本交易。公司采用灵活的投资策略，并利用深厚的行业专长、运营支持和独特的交易经验来支持其针对合作伙伴的价值创造。如需了解更多信息，请访问www.story3capital.com。

关于高盛资产管理

高盛资产管理汇聚了传统与另类投资，致力于为全球客户提供专业的合作服务，并专注于长期业绩。作为高盛(NYSE: GS)旗下的首要投资业务部门，我们利用自身强大的全球网络以及针对各个地区和市场的量身定制专长洞见，为全球领先的机构、金融顾问和个人提供投资和咨询服务。截至2022年3月31日，公司在全球监管的资产超过2万亿美元。长期以来，我们致力于帮助客户提升业绩，并依托坚定的信念、可持续的成果和长时间的合作共赢来打造长期合作关系。敬请在LinkedIn上关注我们。

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