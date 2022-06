Recover™ acelera o crescimento com investimento de capital minoritário de US$ 100 milhões liderado pela Goldman Sachs Asset Management, em parceria com o já investidor STORY3 Capital Partners

MADRI--(BUSINESS WIRE)--A Recover™, uma empresa líder em ciência de materiais e produtora de fibras de algodão recicladas e mesclas de fibras de algodão sustentáveis premium, anunciou hoje que fechou um novo investimento de capital minoritário de US$ 100 milhões liderado pela empresa de investimentos sustentáveis Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs). A Goldman Sachs está investindo ao lado do acionista majoritário STORY3 Capital Partners.

A Recover irá usar o investimento para acelerar sua expansão mundial e capacidade de produção, permitindo uma adoção mais rápida de iniciativas de sustentabilidade por marcas e varejistas de liderança. A Recover atende alguns dos maiores e mais reconhecidos varejistas, marcas e fornecedores do mundo, incluindo, entre outros, Primark, Inditex, C&A, Revolve e Lands' End.

A fibra de algodão reciclada de propriedade da Recover reduz a intensidade de carbono e água da cadeia de fornecimento de roupas, abordando a contribuição do setor de vestuário para uma das maiores fontes de degradação ambiental do mundo. A Recover estima que o novo investimento coloca a Recover no caminho de aumentar sua produção a mais de 350.000 toneladas métricas de fibra de algodão reciclada por ano até 2026, economizando até 5 trilhões de litros de água anualmente – o equivalente à água potável consumida por mais de 4,5 bilhões de pessoas a cada ano, e permitindo reduções significativas de emissões de carbono, energia e uso da terra quanto à fibra de algodão convencional, com base em pesquisas do setor.*

"A Goldman Sachs está comprometida com a parceria com empresas inovadoras que ajudam a impulsionar a sustentabilidade", disse Letitia Webster, Diretora Geral e Diretora de Sustentabilidade de Divisão da Goldman Sachs Asset Management. "A Recover é líder disruptiva no âmbito de vestuário e produtos têxteis com soluções sustentáveis muito necessárias com base na ciência dos materiais. Estamos animados em investir no crescimento da Recover para acelerar a produção em escala e o desenvolvimento contínuo de suas tecnologias." Como parte da transação, a Webster fará parte do Conselho Administrativo da Recover.

"A Recover está ajudando a criar um futuro sustentável ao resolver um problema ambiental colossal e estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Goldman Sachs para acelerar nosso crescimento", disse Alfredo Ferre, administrador da família de quarta geração e Diretor Executivo da Recover. Ben Malka, Sócio Operacional da STORY3 Capital Partners e Presidente Executivo da Recover, declarou: "A Recover aperfeiçoou a arte e a ciência da produção em escala de fibra de algodão reciclada e sustentável durante mais de 70 anos em diversas gerações da família Ferre na Espanha. Hoje, a Recover oferece uma solução baseada em IP proprietário que fornece fibra de algodão reciclada com custo competitivo e desempenho máximo para aplicações em rotores e fiação em anel."

A marca Recover é uma parte importante dos compromissos e credenciais de sustentabilidade dos principais varejistas e marcas, sendo que um número crescente de clientes da Recover está compartilhando os produtos com a Recover para mostrar que foram produzidos com fibra de algodão reciclada da empresa. Operando no mercado de algodão de US$ 50 bilhões, a Recover é uma empresa líder em inovação e definição de categoria que experimentou um rápido crescimento. A empresa abriu novos centros de fabricação no Paquistão e em Bangladesh, com centros adicionais em Bangladesh e no Vietnã a serem inaugurados em curto prazo.

"Para que a mudança ocorra em escala no setor de moda, precisamos de parceria e cooperação com inovadores como a Recover", disse Lynne Walker, Diretora da Primark Cares, Primark. "À medida que aumentamos o uso da fibra de algodão reciclada da Recover nos produtos Primark, este investimento nos irá permitir cumprir nosso compromisso de tornar a moda mais sustentável e acessível a milhões de clientes."

Peter Comisar, Sócio-gerente da STORY3 Capital Partners e Ex-Sócio da Goldman Sachs, disse: "Estamos incrivelmente orgulhosos de que nossa cooperação com a Recover tenha permitido que a empresa crescesse drasticamente desde nossa aquisição em 2020. Nos próximos anos, veremos uma transformação radical de grandes setores com soluções sustentáveis. A Recover está posicionada de modo exclusivo para ser líder mundial em fibra de algodão sustentável e estamos animados em fazer parceria com a Goldman Sachs na próxima fase da evolução da Recover."

*Fonte: Estudo LCA verificado pela AITEX, Universitat de València e UNESCO.

Sobre a Recover™

A Recover™ é uma empresa líder em ciência de materiais e produtora mundial de fibras de algodão recicladas de baixo impacto e alta qualidade bem como mesclas de fibras de algodão. Seus produtos premium, ecologicamente corretos e com custo competitivo são criados em parceria com a cadeia de fornecimento para varejistas e marcas mundiais, oferecendo uma solução sustentável para fechar o ciclo da moda. Como uma empresa familiar de quarta geração e 70 anos de história na indústria têxtil, a Recover tem a missão de escalonar sua tecnologia proprietária para causar um impacto positivo duradouro no meio ambiente e fazer parceria com marcas / varejistas e outros agentes de transformação a fim de atender às metas de sustentabilidade do setor. Para mais informação, acesse www.recoverfiber.com e siga a @recoverfiber na mídia social.

Sobre a STORY3 Capital Partners

A STORY3 é uma gestora líder de investimentos alternativos com foco exclusivo na cadeia de valor do cliente, incluindo negócios na interseção entre cliente e sustentabilidade. Desde o início da empresa em outubro de 2018, a equipe da STORY3 obteve, organizou e executou mais de US$ 1 bilhão em transações de capital em negócios voltados ao cliente. A STORY3 emprega uma estratégia de investimento flexível e combina profundo conhecimento do setor, suporte operacional e experiência transacional exclusiva para respaldar a criação de valor a suas parcerias. Para mais informação, acesse www.story3capital.com.

Sobre a Goldman Sachs Asset Management

Ao reunir investimentos tradicionais e alternativos, a Goldman Sachs Asset Management oferece aos clientes em todo o mundo uma parceria dedicada e foco no desempenho a longo prazo. Como a principal área de investimento da Goldman Sachs (NYSE: GS), oferecemos serviços de investimento e consultoria às principais instituições, consultorias financeiras e pessoas do mundo, a partir de nossa rede mundial profundamente conectada e informações personalizadas de especialistas, em todas as regiões e mercados, supervisionando mais de US$ 2 trilhões em ativos sob supervisão em todo o mundo em 31 de março de 2022. Impulsionados por uma paixão pelo desempenho de nossos clientes, buscamos construir relacionamentos a longo prazo com base em convicção, resultados sustentáveis e sucesso compartilhado ao longo do tempo. Siga-nos no LinkedIn.

