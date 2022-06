Recover™ versnelt groei met $ 100 miljoen minderheidsinvesteringen onder leiding van Goldman Sachs Asset Management, in samenwerking met bestaande investeerder STORY3 Capital Partners

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Recover™, een toonaangevend bedrijf op het gebied van materiaalwetenschap en producent van duurzame, hoogwaardige gerecyclede katoenvezels en mengsels van katoenvezels, heeft vandaag aangekondigd dat het een nieuwe $ 100 miljoen minderheidsinvestering in aandelen heeft afgesloten, geleid door het Sustainable Investing-bedrijf binnen Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs ). Goldman Sachs investeert samen met meerderheidsaandeelhouder STORY3 Capital Partners.

Recover zal de investering gebruiken om zijn wereldwijde expansie en productiecapaciteit te versnellen, waardoor duurzaamheidsinitiatieven sneller kunnen worden overgenomen door toonaangevende merken en retailers. Recover bedient enkele van de grootste en meest herkenbare retailers, merken en leveranciers ter wereld, waaronder Primark, Inditex, C&A, Revolve en Lands’ End.

De gepatenteerde gerecyclede katoenvezel van Recover vermindert de koolstof- en waterintensiteit van de toeleveringsketen van kleding en pakt de bijdrage aan van de kledingsector aan een van 's werelds grootste bronnen van aantasting van het milieu. Recover schat dat de nieuwe investering Recover op weg zet om de productie te verhogen tot meer dan 350.000 ton gerecyclede katoenvezels per jaar in 2026. Dit bespaart tot 5 biljoen liter water per jaar - overeenkomend met het drinkwater dat wordt verbruikt door meer dan 4,5 miljard mensen per jaar - en zorgt voor een aanzienlijke vermindering van koolstofemissies, energie- en landgebruik in vergelijking met conventionele katoenvezels, gebaseerd op industrieel onderzoek.*

"Goldman Sachs zet zich in om samen te werken met innovatieve bedrijven die duurzaamheid helpen stimuleren," aldus Letitia Webster, Managing Director en Chief Sustainability Officer van Goldman Sachs Asset Management Division. “Recover is een toonaangevende disruptor op het gebied van kleding en textiel met broodnodige duurzame oplossingen gebaseerd op materiaalwetenschap. We zijn verheugd om te investeren in de groei van Recover om de opgeschaalde productie en de voortdurende ontwikkeling van zijn technologieën te versnellen.” Als onderdeel van de transactie zal Webster toetreden tot de Raad van Bestuur van Recover.

"Recover helpt bij het creëren van een duurzame toekomst door een kolossaal milieuprobleem op te lossen en het doet ons immens genoegen om samen te werken met Goldman Sachs om onze groei te versnellen," stelde Alfredo Ferre, vierde generatie familiebeheerder en CEO van Recover. Ben Malka, operationeel partner bij STORY3 Capital Partners en uitvoerend voorzitter van Recover, verklaarde: “Recover heeft de kunst en wetenschap van de productie op schaal van duurzame gerecyclede katoenvezels gedurende meer dan 70 jaar geperfectioneerd, verspreid over meerdere generaties van de Ferre-familie in Spanje. Tegenwoordig biedt Recover een oplossing op basis van bedrijfseigen IP die kostenconcurrerende, maximaal presterende gerecyclede katoenvezels biedt voor zowel rotor- als ringspintoepassingen.”

Het Recover-merk is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsverplichtingen en -referenties van toonaangevende retailers en merken, en een groeiend aantal klanten van Recover co-branden producten met Recover om te laten zien dat ze zijn geproduceerd met de gerecyclede katoenvezel van het bedrijf. Recover is actief in de katoenmarkt van $ 50 miljard en is een toonaangevende innovator en categoriebepalende onderneming die een snelle groei heeft doorgemaakt. Het bedrijf heeft nieuwe productiehubs geopend in Pakistan en Bangladesh, en op korte termijn zullen er extra hubs worden geopend in Bangladesh en Vietnam.

"Om verandering op grote schaal in de mode-industrie te laten plaatsvinden, hebben we partnerschap en samenwerking nodig met innovators zoals Recover," verklaarde Lynne Walker, Director Primark Cares, Primark. "Naarmate we het gebruik van de gerecyclede katoenvezels van Recover in Primark-producten vergroten, zal deze investering ons in staat stellen onze belofte na te komen om duurzamere mode betaalbaar te maken voor miljoenen klanten."

Peter Comisar, Managing Partner van STORY3 Capital Partners en voormalig partner van Goldman Sachs, merkte op: "We zijn ongelooflijk trots dat onze samenwerking met Recover het bedrijf in staat heeft gesteld om drastisch op te schalen sinds onze overname in 2020. De komende jaren zullen we een radicale transformatie zien van grote industrieën met duurzame oplossingen. Recover is uniek gepositioneerd om de wereldleider in duurzame katoenvezels te zijn en we zijn enthousiast om samen te werken met Goldman Sachs in de volgende fase van de evolutie van Recover.”

*Bron: LCA-studie geverifieerd door AITEX, Universitat de València en UNESCO.

Over Recover™

Recover™ is een toonaangevend bedrijf op het gebied van materiaalwetenschap en een wereldwijde producent van hoogwaardige gerecyclede katoenvezels en mengsels van katoenvezels. De hoogwaardige, milieuvriendelijke, kostenconcurrerende producten worden gecreëerd in samenwerking met de toeleveringsketen voor wereldwijde retailers en merken, en bieden een duurzame oplossing om de modekringloop te sluiten. Als familiebedrijf van de vierde generatie met een geschiedenis van 70 jaar in de textielindustrie, is Recover op de missie om zijn gepatenteerde technologie op te schalen om een blijvende positieve impact op het milieu te hebben en samen te werken met merken/retailers en andere changemakers om de duurzaamheidsdoelstellingen van de sector te halen. Ga voor meer informatie naar www.recoverfiber.com en volg @recoverfiber op sociale media.

Over STORY3 Capital Partners

STORY3 is een toonaangevende beheerder van alternatieve beleggingen die zich uitsluitend richt op de waardeketen van de consument, inclusief bedrijven op het snijvlak van consument en duurzaamheid. Sinds de oprichting van het bedrijf in oktober 2018 heeft het STORY3-team meer dan $ 1 miljard aan kapitaaltransacties in consumentgerichte bedrijven gesourced, geregeld en uitgevoerd. STORY3 hanteert een flexibele investeringsstrategie en combineert diepgaande branchekennis, operationele ondersteuning en unieke transactie-ervaring om waardecreatie voor zijn partners te ondersteunen. Ga voor meer informatie naar www.story3capital.com.

Over Goldman Sachs Asset Management

Door traditionele en alternatieve beleggingen samen te brengen, biedt Goldman Sachs Asset Management klanten over de hele wereld een toegewijd partnerschap en een focus op langetermijnprestaties. Als het primaire investeringsgebied binnen Goldman Sachs (NYSE: GS), leveren wij investerings- en adviesdiensten voor 's werelds toonaangevende instellingen, financiële adviseurs en individuen, door gebruik te maken van ons diep verbonden wereldwijde netwerk en op maat gemaakte deskundige inzichten, in elke regio en markt. We hebben wereldwijd meer dan $ 2 biljoen aan activa onder toezicht per 31 maart 2022. Gedreven door de passie voor de prestaties van onze klanten, streven we naar langdurige relaties op basis van overtuiging, duurzame resultaten en gedeeld succes in de loop van de tijd. Volg ons op LinkedIn.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.