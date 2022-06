Recover™ beschleunigt Wachstum mit Minderheitsbeteiligung von 100 Millionen US-Dollar – angeführt von Goldman Sachs Asset Management und in Partnerschaft mit bestehendem Investor STORY3 Capital Partners

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Recover™, ein führendes Unternehmen im Bereich der Materialwissenschaften und weltweiter Hersteller von umweltfreundlichen, hochwertigen recycelten Baumwollfasern und Baumwollfasermischungen, hat eine neue Minderheitsbeteiligung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar unter der Leitung der Sparte Sustainable Investing von Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs) abgeschlossen. Goldman Sachs tätigt die Investition zusammen mit dem Mehrheitsaktionär STORY3 Capital Partners.

Recover wird die Investition verwenden, um seine globale Expansion zu beschleunigen und seine Produktionskapazitäten auszubauen, um so eine schnellere Umsetzung von Nachhaltigkeitsinitiativen durch führende Marken und Einzelhändler zu ermöglichen. Recover beliefert einige der größten und bekanntesten Einzelhandelsunternehmen, Marken und Hersteller der Welt, darunter unter anderem Primark, Inditex, C&A, Revolve und Lands' End.

Die von Recover entwickelte recycelte Baumwollfaser reduziert Kohlenstoffemissionen und Wasserverbrauch in den Lieferketten der Bekleidungsindustrie und trägt damit zur Beseitigung einer der weltweit bedeutendsten Ursachen für Umweltschäden bei. Nach Schätzungen von Recover wird die neue Investition das Unternehmen auf Kurs bringen, um seine Produktion bis 2026 auf über 350.000 Tonnen recycelter Baumwollfasern pro Jahr zu steigern und dabei jährlich bis zu 5 Billionen Liter Wasser einzusparen – das entspricht dem jährlichen Trinkwasserverbrauch von mehr als 4,5 Milliarden Menschen – sowie im Vergleich zu konventionellen Baumwollfasern eine erhebliche Verringerung der Kohlenstoffemissionen, des Energieverbrauchs und der Flächennutzung zu ermöglichen, wie Untersuchungen der Industrie ergeben haben.*

„Goldman Sachs strebt Partnerschaften mit innovativen Unternehmen an, die Nachhaltigkeitsziele unterstützen“, kommentiert Letitia Webster, Managing Director und Chief Sustainability Officer der Goldman Sachs Asset Management Division. „Recover ist ein Pionier der Bekleidungs- und Textilbranche, der dringend benötigte nachhaltige Lösungen auf der Grundlage der Materialwissenschaft bereitstellt. Wir freuen uns, in das Wachstum von Recover zu investieren, um die Produktion zu skalieren und die laufende Entwicklung seiner Technologien zu beschleunigen.“ Im Rahmen der Transaktion wird Webster Mitglied des Board of Directors von Recover.

„Recover trägt zu einer nachhaltigen Zukunft bei, indem es ein gewaltiges Umweltproblem aus der Welt schafft, und wir sind sehr erfreut, unser Wachstum in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs zu beschleunigen“, so Alfredo Ferre, Familienvorstand in vierter Generation und CEO bei Recover. Ben Malka, Operating Partner bei STORY3 Capital Partners und Executive Chairman bei Recover, kommentiert: „Recover hat die Kunst der skalierten Produktion von nachhaltigen recycelten Baumwollfasern seit mehr als 70 Jahren in mehreren Generationen der Familie Ferre in Spanien perfektioniert. Heute bietet Recover eine Lösung an, die auf einem patentgeschützten geistigen Eigentum aufbaut und eine wettbewerbsfähige, extrem leistungsfähige recycelte Baumwollfaser für Rotor- und Ringspinnanwendungen bereitstellt.“

Die Marke Recover ist eine wichtige Komponente der Nachhaltigkeitsprogramme führender Einzelhändler und Marken, und eine wachsende Zahl von Recover-Kunden kennzeichnet ihre Produkte mit dem Co-Branding von Recover, um auf die Herstellung aus recycelten Baumwollfasern des Unternehmens aufmerksam zu machen. Recover ist auf dem 50-Milliarden-US-Dollar-schweren Baumwollmarkt aktiv und ist ein führender Innovator und branchenprägendes Unternehmen, das ein schnelles Wachstum erzielt hat. Das Unternehmen hat neue Produktionszentren in Pakistan und Bangladesch eröffnet, und weitere Zentren in Bangladesch und Vietnam sollen in naher Zukunft folgen.

„Für einen grundlegenden Wandel in der gesamten Modeindustrie brauchen wir Partnerschaften und Kooperationen mit Innovatoren wie Recover“, erklärt Lynne Walker, Director von Primark Cares, Primark. „Da wir die recycelten Baumwollfasern von Recover verstärkt in Primark-Produkten einsetzen, können wir mit dieser Investition unser Versprechen einlösen, nachhaltigere Mode für Millionen von Kunden zu erschwinglichen Preisen auf den Markt zu bringen.“

Peter Comisar, Managing Partner bei STORY3 Capital Partners und ehemaliger Partner von Goldman Sachs, sagt: „Wir sind besonders stolz darauf, dass Recover durch unsere Zusammenarbeit seit unserer Übernahme im Jahr 2020 ein dramatisches Wachstum erzielen konnte. In den kommenden Jahren werden wir eine radikale Transformation der großen Branchen mit nachhaltigen Lösungen erleben. Recover ist hervorragend positioniert, um der weltweit führende Anbieter von nachhaltigen Baumwollfasern zu werden, und wir freuen uns, als Partner von Goldman Sachs an der nächsten Entwicklungsphase von Recover mitzuwirken.“

*Quelle: Von AITEX, der Universitat de València und der UNESCO überprüfte LCA-Studie.

Über Recover™

Recover™ ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Materialwissenschaften und weltweiter Hersteller von umweltfreundlichen, hochwertigen recycelten Baumwollfasern und Baumwollfasermischungen. Die hochwertigen, umweltfreundlichen und wettbewerbsfähigen Produkte werden in Zusammenarbeit mit der Lieferkette globaler Einzelhändler und Marken hergestellt und bieten eine nachhaltige Lösung, um den Kreislauf der Mode zu schließen. Als Familienunternehmen in vierter Generation mit einer über 70-jährigen Geschichte in der Textilindustrie hat Recover™ es sich zur Aufgabe gemacht, seine proprietäre Technologie zu skalieren, um die Umwelt nachhaltig positiv zu beeinflussen und mit Marken- und Einzelhandelsunternehmen sowie anderen den Wandel vorantreibenden Akteuren zusammenzuarbeiten, um die Nachhaltigkeitsziele der Branche zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.recoverfiber.com. Folgen Sie @recoverfiber in den sozialen Medien.

Über STORY3 Capital Partners

STORY3 ist ein führender alternativer Investmentmanager mit Fokus auf der Wertschöpfungskette im Konsumgüterbereich, darunter Unternehmen, die an der Schnittstelle zwischen Konsum und Nachhaltigkeit tätig sind. Seit der Gründung des Unternehmens im Oktober 2018 hat das STORY3-Team Kapitaltransaktionen in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar in verbrauchernahen Unternehmen beschafft, verwaltet und ausgeführt. STORY3 verfolgt eine flexible Investitionsstrategie und kombiniert fundierte Branchenkenntnisse mit operativer Unterstützung und einzigartiger Transaktionserfahrung, um die Wertschöpfung für seine Partner zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.story3capital.com.

Über Goldman Sachs Asset Management

Goldman Sachs Asset Management vereint traditionelle und alternative Anlagen und bietet seinen Kunden auf der ganzen Welt eine dedizierte Partnerschaft mit Blick auf einen langfristigen Erfolg. Als primären Anlagebereich bei Goldman Sachs (NYSE: GS) bietet Goldman Sachs Asset Management Anlage- und Beratungsdienstleistungen für weltweit führende Institutionen, Finanzberater und Privatpersonen an. Dabei nutzt das Unternehmen sein engmaschiges globales Netzwerk und maßgeschneidertes Expertenwissen über jede Region und jeden Markt. Zum 31. März 2022 beliefen sich die weltweit verwalteten Vermögenswerte auf mehr als 2 Billionen US-Dollar. Das Unternehmen setzt sich mit viel Engagement dafür ein, dass die Kunden gute Ergebnisse erzielen. Die Grundlagen dafür sind langfristige, vertrauensvolle Beziehungen aus Überzeugung, nachhaltige Ergebnisse und gemeinsamer Erfolg im Lauf der Zeit. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

