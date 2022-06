Groupe NHOA : IP et Atlante ensemble pour la mobilité électrique en Italie

ROME--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Atlante, la Société du Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) (Paris:NHOA) dédiée à l’infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, et IP, principal acteur privé dans la distribution de carburant et des services de mobilité avec 4.600 stations-service en Italie, travailleront ensemble pour faciliter la diffusion de la mobilité électrique. L’accord a été signé aujourd’hui par Alberto Chiarini, Directeur Général d’IP, et Stefano Terranova, Directeur Général d’Atlante, au siège d’IP à Rome, en présence d’Ugo Brachetti Peretti, Président d’IP, et Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA.

Cette collaboration prévoit l’installation de 34 points de recharge rapide et ultra-rapide dans 5 stations-service de l’Italie du Nord et centrale sur des routes principales à forte densité de trafic, dans le but d’offrir aux voyageurs italiens une expérience de recharge électrique de plus en plus rapide, qui permette également les déplacements extra-urbains.

Les 26 premiers points de recharge électrique en déplacement seront opérationnels d’ici décembre 2022 et seront équipés d’auvents avec panneaux photovoltaïques, permettant ainsi l’utilisation de l’énergie renouvelable en modalité micro-réseau pour faciliter la transition vers une mobilité électrique réellement durable.

Il est également prévu, d’ici mars 2023, d’ajouter 8 points de recharge rapide supplémentaires dans l’une des stations-service et d’intégrer un système de stockage d’énergie, qui permettra d’optimiser la consommation d’énergie et contribuera à l’efficacité du système électrique, dans une configuration de micro-réseau, c’est-à-dire par l’échange d’énergie entre le véhicule, le dispositif de recharge, les panneaux solaires et le système de stockage.

L’accord intervient à un moment important pour le déroulement de l’infrastructure électrique d’Italie : c’est en effet depuis quelques semaines qu’est en cours la consultation publique de la part du Ministère de la Transition Ecologique sur la mesure du Plan National de Relance et de Résilience (PNRR) pour encourager la réalisation, dans les stations-service, d’infrastructures de recharge destinées aux véhicules électriques.

« Nous sommes heureux de travailler avec Atlante pour augmenter l’offre de recharges dans nos stations-service. Nous souhaitons garantir à nos clients une excellente expérience électrique, en utilisant des technologies de pointe en matière de recharge, de stockage et d’approvisionnement. Technologies sur lesquelles Atlante et NHOA sont acteurs de premier plan au niveau mondial. Ensemble, nous avons élaboré un plan de travail très concret et rigoureux. D’ici la fin de l’année, nous pourrons accueillir nos clients dans les nouvelles stations-service électrifiées », a déclaré Alberto Chiarini, Directeur Général d’IP.

« Nous sommes honorés d’être à côté d’IP pour un projet de transition énergétique sans précédent. En plus d’être le plus grand distributeur d’énergie pour la mobilité en Italie, IP possède presque cent ans d’expérience dans la gestion complexe de cette énergie et, surtout, des besoins et des attentes des consommateurs-automobilistes. Il ne s’agit pas seulement d’électrifier les stations-service, mais de montrer que nous pouvons en faire de véritables micro-réseaux grâce à des modules de stockage d’énergie et à notre plateforme de gestion de l’énergie. En outre, avec la disposition de panneaux solaires sur toutes les surfaces disponibles, ces stations micro-réseaux joueront un rôle clé dans l’indépendance énergétique italienne. Cette vision partagée nous a permis de signer un accord d’une importance fondamentale pour Atlante », a déclaré Stefano Terranova, Directeur Général d’Atlante.

Les 34 points de recharge seront ouverts 24/7 à tous les véhicules électriques et seront compatibles avec tout standard de recharge et prestataire de services de mobilité électrique.

IP Gruppo api

IP, qui appartient à la famille Brachetti Peretti, est actif depuis 1933 dans le secteur des carburants et de la mobilité. Avec plus de 1.100 employés, un réseau d’environ 4.600 points de vente et une logistique répartie sur tout le pays, il s’agit du premier opérateur privé du secteur. www.gruppoapi.com

NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie et la mobilité électrique, actif dans la réalisation de la plus grande infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide de l’Europe du Sud, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy

Atlante

Atlante est une société du Groupe NHOA (NHOA.PA), anciennement Engie EPS, acteur mondial dans le stockage d’énergie et la mobilité électrique, qui développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Atlante développe le plus grand réseau de recharge rapide et ultra-rapide de l’Europe du Sud, 100% intégré au réseau (vehicle-grid-integrated, VGI), activé par les énergies renouvelables et le stockage d'énergie.

Atlante a pour objectif d'installer en Italie, France, Espagne et Portugal 5.000 points de recharge rapides et ultra-rapides d'ici 2025 et plus de 35.000 d'ici 2030.

Atlante nait de la collaboration du Groupe NHOA, qui développe et investit dans le réseau en tant que propriétaire et opérateur, avec Free2move eSolutions, fournisseur de la technologie de recharge, et Groupe automobile Stellantis. Le réseau de recharge Atlante sera ouvert à tous, avec un accès privilégié pour les clients Stellantis.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.atlante.energy

