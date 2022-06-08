Andersen Global與LIMA Partners合作深化非洲平臺

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與總部設在迦納的稅務事務所LIMA Partners簽訂合作協定，從而擴大其在非洲的覆蓋面。

LIMA Partners成立於2014年，位於迦納首都阿克拉，為當地和國際客戶提供服務。共同創辦人兼執行合夥人Kwame Amporful領導經驗豐富的專業團隊，專門從事稅務諮詢和法規遵循、會計和諮詢、公司秘書和監管法規遵循服務。

Kwame表示：「與Andersen Global合作是促進成長的機會，因為這種合作有利於我們提高卓越程度和為我們的客戶提供優質創新解決方案，將進一步提升我們在市場上的競爭優勢。借助這家全球性公司的資源和支援，本事務所的服務將繼續超越客戶期望和地區界限。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「LIMA Partners的加入為我們提供在迦納的全面稅務能力，其價值觀與我們這個全球性組織十分契合。我們很幸運能與這家展現超高專業標準的事務所合作，因為它是我們在西非擴大現有能力的重要力量。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾11,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾360個地點發展業務。

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