Andersen Global携手LIMA Partners深化非洲平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与总部设在加纳的税务事务所LIMA Partners签订合作协议，从而扩大其在非洲的覆盖面。

LIMA Partners成立于2014年，位于加纳首都阿克拉，为当地和国际客户提供服务。联合创始人兼执行合伙人Kwame Amporful领导经验丰富的专业团队，专门从事税务咨询和合规、会计和咨询、公司秘书和监管合规服务。

Kwame表示：“与Andersen Global合作是实现增长的机会，因为这种合作有利于我们致力于提高卓越程度和为我们的客户提供优质创新解决方案，将进一步提升我们在市场上的竞争力。借助这家全球性公司的资源和支持，我们事务所的服务将继续超越客户期望和地区界限。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“LIMA Partners的加入为我们提供在加纳的全面税务能力，其价值观与我们这个全球组织十分契合。我们很幸运能与这家展现超高专业标准的事务所合作，因为它是我们在西非扩展现有能力的重要力量。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾11,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾360个地点开展业务。

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