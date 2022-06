Soracom annonce une collaboration mondiale avec les microcontrôleurs IdO SPRESENSE™ de Sony Semiconductor Solutions

SEATTLE ET LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Soracom, Inc., fournisseur mondial de connectivité IdO avancée, a annoncé aujourd'hui que la carte SPRESENSE™ de Sony Semiconductor Solutions Corporation (ci-après désignée « SSS ») avait rejoint l’écosystème du Soracom Partner Space, et que SSS avait qualifié Soracom de fournisseur de connectivité recommandé pour ses microcontrôleurs SPRESENSE.

La carte de microcontrôleur à 6 cœurs SPRESENSE de SSS est idéale pour les cas d'utilisation professionnels de l’IdO, et offre un facteur de forme rationalisé, une ultra faible consommation énergétique, de multiples entrées de capteur, un GPS interne, ainsi qu’un support d’IA en périphérie. La combinaison unique de performances informatiques solides et d'une efficacité énergétique avancée rend SPRESENSE idéale pour l’informatique en périphérie. SPRESENSE est intégrée aux applications dans lesquelles il existe un besoin d'analyse de capteur, d'apprentissage automatique, de traitement d'image et de filtrage de données, et dans lesquelles d'autres alternatives basées sur des microcontrôleurs se révèlent insuffisantes.

La carte d’extension LTE SPRESENSE de SSS offre une antenne intégrée destinée à la connectivité mondiale LTE Cat-M1. Combinée à la connectivité d’IdO mondiale de Soracom, la carte d’extension LTE SPRESENSE de SSS facilite la connexion presque partout dans le monde, le contrôle des connexions via la console Soracom et l'API, ainsi que l’accès à un large éventail de services prenant en charge les réseaux privés sécurisés, la gestion des données et des protocoles, ainsi que l'intégration avec les principales plateformes cloud.

« La collaboration avec Soracom offre une connectivité mondiale à notre solution d’IdO SPRESENSE, en fournissant une expérience prête-à-l’emploi, qui veille à ce que nos clients se concentrent sur la création de solutions d’IdO innovantes, notamment pour les applications d’IA de périphérie », a déclaré Kenichi Nakano, directeur général de Sony Semiconductor Solutions Corporation.

Soutenant plus de 4 millions de connexions grâce à une couverture mondiale d’IdO dans plus de 160 pays, Soracom offre une gamme de solutions de connectivité puissantes qui permettent aux déploiements d’IdO de se connecter facilement et en toute sécurité à des plateformes hyperscale de premier plan, de réduire les besoins en données et en énergie, ainsi que de gérer le coût total de possession à grande échelle.

Le Soracom Partner Space permet aux partenaires d’accéder en direct à des opportunités et collaborations techniques, afin de fournir des services aux innovateurs du secteur de l’IdO à travers le monde. En retour, les clients peuvent trouver des partenaires fiables, qui les aideront à se développer et à commercialiser plus rapidement leurs solutions sur le marché, à créer des éléments différenciateurs, ainsi qu’à simplifier le parcours d’IdO. Les partenaires du Soracom Partner Space ont soutenu de nombreux projets à l’origine de l’expansion de Soracom.

Soracom propose désormais le kit de connectivité IdO LTE-M SPRESENSE dans sa boutique en ligne. Le pack inclut également la carte d’extension LTE officielle de SPRESENSE, un carte SIM IdO Soracom, ainsi qu’un accès aux services de connectivité et de plateforme de Soracom.

« Soracom s’engage à s’associer avec les leaders des secteurs du matériel informatique, des logiciels et des services, afin d’offrir aux clients un écosystème mondial robuste qui accélère la commercialisation et la réussite à grande échelle », a déclaré Kenta Yasukawa, cofondateur et directeur de la technologie de Soracom. « SPRESENSE de Sony offre aux innovateurs du secteur de l’IdO une plateforme exceptionnelle pour créer de nouvelles expériences connectées tirant pleinement parti de la périphérie et du cloud. »

Pour en savoir plus sur le kit de connectivité IdO LTE-M SPRESENSE, ou pour l’acquérir, rendez-vous sur la boutique de Soracom ou la page Web de SPRESENSE.

SPRESENSE™ est une marque de commerce de Sony Group Corporation.

À propos de SPRESENSE™

SPRESENSE est un ordinateur à carte à faible consommation pour l’IdO, qui est équipé d'un récepteur GPS et prend en charge les codecs audio haute résolution. La carte permet la polyvalence de l’IdO et peut être développée pour de multiples applications, telles qu’un drone utilisant la technologie GPS et un processeur de haute performance, un haut-parleur intelligent avec des fonctions d'enregistrement et de lecture audio de haute résolution, ainsi qu'un amplificateur tout numérique intégré ou une caméra vidéo en accéléré à faible consommation utilisant l'interface caméra. SPRESENSE rendra l’IdO plus intelligent et plus efficace.

À propos de Soracom

Soracom s’inscrit à l’avant-garde de la démocratisation de la connectivité IdO, en offrant des solutions robustes, spécialement conçues pour faciliter la création, l’exploitation et l’extension des déploiements IdO. Créée en 2015, Soracom dessert aujourd’hui plus de 20 000 startups, PME et entreprises internationales de tous les secteurs, dont l’agriculture, l’énergie, la construction, les transports, les produits électroniques grand public, la fabrication, l’immobilier et la santé. Les clients font confiance à Soracom pour sa connectivité abordable et fiable, qui permet d’accélérer les délais de commercialisation, de faciliter la connexion au cloud, et d’offrir un accès à un écosystème de partenaires à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.soracom.io.

