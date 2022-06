Chevron Phillips Chemical gaat nieuwe unit voor lage-viscositeits-PAO bouwen in België om tegemoet te komen aan de groeiende wereldwijde vraag

THE WOODLANDS, Texas en DIEGEM, België--(BUSINESS WIRE)--Chevron Phillips Chemical (‘CPChem’) kondigde vandaag plannen om de polyalfa-olefinen (PAO)-activiteiten uit te breiden met de bouw van een nieuwe unit in Beringen, België. Zodra de lokale vergunningen zijn goedgekeurd, zal deze belangrijke investering de PAO-productiecapaciteit in België verdubbelen (naar 120.000 MT) bij het beoogde opstarten in 2024.

Gedurende ruim 40 jaar is CPChem marktleider voor de ontwikkeling van PAO's van hoge kwaliteit die worden verhandeld onder de merknaam Synfluid®. PAO's zijn specifiek ontwikkelde chemische producten gemaakt van alfa-olefinen. PAO's worden in veel synthetische producten zoals smeermiddelen, vetten en vloeistoffen gebruikt en hebben zich ontwikkeld als essentiële componenten in toepassingen voor automobiel-, industrieel, cosmetica-, technologie- en militair gebruik.

“Onze fabriek in Beringen heeft een lange voorgeschiedenis van veilige, betrouwbare productie van PAO's en het bieden van uitmuntende service aan onze klanten,” aldus Mitch Eichelberger, uitvoerend vicepresident van polymeren en specialistische producten. “De bouw van een nieuwe unit naast onze bestaande assets stelt ons in staat om te profiteren van de lokale expertise en om de centrale positie van België om wereldwijd aan de behoeften van klanten te voldoen optimaal te benutten.”

Synfluid® PAO's bieden sterke voordelen door hun unieke eigenschappen en ondersteunen de inzet van het bedrijf om verandering naar een duurzame toekomst te versnellen. PAO's helpen energieverbruik reduceren door efficiënte smering, door het reduceren van frictie kunnen zij brandstofconsumptie en -emissies verminderen. De groeiende vraag naar PAO's wordt gevoed door de prestaties van deze moleculen bij extreme temperaturen en ook door nieuwe toepassingen zoals elektrische en brandstofefficiënte voertuigen en warmteoverdrachtvloeistof.

“De verhoogde productie van deze investering zal cruciaal zijn voor de ondersteuning van de groeiende vraag in een tijd van belangrijke innovatie in verscheidene sectoren die PAO's nodig hebben,” aldus Antoine Janssens, regionaal manager voor de regio Europa-Afrika.

De nieuwe PAO-unit is ideaal gelegen in het hart van Europa en zal belangrijke voordelen ondervinden van de infrastructuur, beschikbaarheid van grondstoffen en operationele expertise. CPChem onderneemt al activiteiten vanuit PAO-units in Beringen, België en Baytown, Texas. Met deze nieuwe investering bekrachtigt het bedrijf haar inzet om leverancier van voorkeur te zijn voor haar groeiend wereldwijd klantenbestand.

Over Chevron Phillips Chemical

Chevron Phillips Chemical behoort wereldwijd tot de grootste producenten van olefinen en polyolefinen en is de grootste leverancier van aromaten, alfa-olefinen, styrenica, speciale chemische stoffen, kunststof leidingen en polymeerharsen. Met naar schatting 5000 medewerkers bezitten Chevron Phillips Chemical en aangesloten ondernemingen $ 18 miljard in activa, waaronder 31 fabrieken en onderzoeksfaciliteiten in zes landen. Chevron Phillips Chemical is in gelijke mate eigendom van Chevron U.S.A. Inc. Phillips 66 Company en heeft haar hoofdkantoor in The Woodlands, Texas. Bezoek voor meer informatie over Chevron Phillips Chemical www.cpchem.com. Volg ons ook op Twitter: @chevronphillips.

