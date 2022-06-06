AWS与香港科技园公司宣布达成策略合作　共同促进本港创科长远发展

香港--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services（AWS）与香港科技园公司（科技园公司）今天宣布达成策略合作，共同促进香港创科生态圈的蓬勃发展。在是次策略合作下，AWS与科技园公司将针对四大重点范畴，包括科研发展、技术模拟、合作孵化及人才和创新文化培育推出一系列的项目，协助科技企业、初创及科研人员在整个成长过程中推动创新。

香港科技园公司行政总裁黄克强表示：「科技园公司与AWS多年来紧密合作，致力支持高潜力的科技企业推动创新、加速成长及迈向成功。我们看到企业对云端知识和创新技术的需求不断增长，是次合作将结合AWS作为云端创新领袖的规模及技术专长与资源，以及科学园二十年来累积的研发、培育及科研商品化能力和经验，以加速推动香港整体创科生态圈，同时巩固香港作为国际创科中心的地位。」

AWS香港暨台湾总经理王定恺表示：「AWS一直致力协助不同规模的企业实现数码化，自2014年，AWS便和科技园公司在多个云端计划及培训项目共同合作。我们很高兴可以继续加强和科技园公司的紧密联系，携手解决本港创科发展中在人才培育、创新文化与技术商品化方面所遇到的挑战。」

科研发展：科技园公司将加入「AWS Open Data Sponsorship Program 」，透过STP Platform进一步分享开放数据集，以支持来自大学及实验室的本地科研团队。该项目可供全球科研人员在云端共享和分析多个领域的大型数据集，包括全球疫情及癌症等。是次合作将协助科技园公司伙伴企业的科研人员提升工作效率，有效节省资源、时间及处理数据的成本。

技术模拟：在人工智能及机械人等新兴科技的商品化过程中，产品面世后的成效往往难以预测。有见及此，AWS将支持STP Platform透过技术模拟呈现科研成果，开发人员可以低成本为他们的产品进行仿真测试。此外，AWS与科技园公司将携手推出「Train-the-trainer」计划，利用专门支持机械人技术开发人员的AWS RoboMaker，让开发团队在3D虚拟环境中进行软件模拟，以低成本、高效益的方式测试不同程序语言的机械人方案和产品，促进机械人技术的广泛应用。此外，针对其他新兴科技的相关项目亦快将陆续面世。

合作孵化：AWS 和科技园公司将继续利用各自的优势及资源共同培育初创企业，以推动他们的业务成长。针对以「软件即服务（SaaS）」为营运模式的初创企业，双方推出为期六个月的创业加速计划，提供培训及技术与业务咨询，协助初创发掘SaaS营运模式的商业潜力，从而优化其服务及产品，最终推出市场。

人才和创新文化培育：为培育本地创科人才，AWS将利用其全球云端教学和培训资源，联同科技园公司为学生和业界人士提供培训指导。在计划首阶段，双方将针对生物科技及人工智能等领域为InnoHK、企业及初创提供技术培训。根据不同规模企业的需求，AWS亦将推行客制化的创新课程，为企业提供人才培训及亚马逊创新文化工作坊，持续协助各类企业和机构实现数码转型。

一年一度的AWS Summit Hong Kong将于6月7日于网上举行，活动将集结全球及本地技术专才与业界菁英，分享最前瞻的云端发展趋势、实务案例、产业应用现况等。科技园公司将于AWS Summit中设立虚拟摊位，展示更多有关是次合作的详情。欢迎浏览以下连结以免费登记参加：https://go.aws/3Ntu3w1

关于香港科技园公司

香港科技园公司（科技园公司）成立接近20年，致力将香港发展成为国际创新科技中心，积极让本地及全球创新者迈向成功，帮助他们在未来获得更大成就。科技园公司在香港建立了蓬勃的创科生态圈，三间独角兽企业经已落户，亦汇聚超过11,000名研究人才，以及逾千间从事人工智能及机械人技术、生物医药技术、金融科技及智慧城市发展的科技公司。

科技园公司于2001年成立，一直大力吸纳及孕育创科人才、加速创科成果商品化，为创业家的创科路上提供全方位支持，在香港茁壮成长，并扩展至大湾区、亚洲及全球各地。我们建立的创科生态圈持续成长，足迹遍及全港，包括沙田的香港科学园、九龙塘的创新中心，以及位于大埔、将军澳及元朗的创新园。三个创新园结合创新元素，朝着香港再工业化发展方向，重点带动先进制造业、电子业及生物科技等行业，重新定位新世代工业。

科技园公司透过提供基建设施、支持服务、专业知识及合作伙伴网络，致力令创新科技成为香港的新经济动力，巩固香港国际创新科技中心的地位，同时借助位处大湾区核心的优势，成为引领全球发展的重要引擎。

更多有关香港科技园公司的详情，请浏览www.hkstp.org。

关于Amazon Web Services

超过15年来，Amazon Web Services在提供世界上服务丰富、应用广泛的云端服务。AWS不断扩展服务组合以支持几乎所有云端上的工作负载，现时为客户提供超过200种功能全面的云端服务，包括运算、储存、数据库、网络、分析、机器学习与人工智能、物联网、流动、安全、混合云、虚拟和扩增实境(VR 和AR)、媒体，以及应用开发、部署和管理等方面，遍及26个地理区域内的 84个可用区域(Availability Zones)，并已公布计划在澳洲、加拿大、印度、以色列、新西兰、西班牙、瑞士和阿拉伯联合酋长国建立8个AWS地理区域、24个可用区域。AWS的服务获得全球超过百万客户的信任，包括发展迅速的初创公司、大型企业和政府机构。通过AWS的服务，客户能够有效强化自身基础设施，提高营运上的弹性与应变能力，同时降低成本。

欲了解更多有关AWS的信息，请浏览：aws.amazon.com