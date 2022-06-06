AWS与香港科技园公司宣布达成策略合作　共同促进本港创科长远发展

香港--()--Amazon Web Services（AWS）与香港科技园公司（科技园公司）今天宣布达成策略合作，共同促进香港创科生态圈的蓬勃发展。在是次策略合作下，AWS与科技园公司将针对四大重点范畴，包括科研发展技术模拟合作孵化人才和创新文化培育推出一系列的项目，协助科技企业、初创及科研人员在整个成长过程中推动创新。

香港科技园公司行政总裁黄克强表示：「科技园公司与AWS多年来紧密合作，致力支持高潜力的科技企业推动创新、加速成长及迈向成功。我们看到企业对云端知识和创新技术的需求不断增长，是次合作将结合AWS作为云端创新领袖的规模及技术专长与资源，以及科学园二十年来累积的研发、培育及科研商品化能力和经验，以加速推动香港整体创科生态圈，同时巩固香港作为国际创科中心的地位。」

AWS香港暨台湾总经理王定恺表示：「AWS一直致力协助不同规模的企业实现数码化，自2014年，AWS便和科技园公司在多个云端计划及培训项目共同合作。我们很高兴可以继续加强和科技园公司的紧密联系，携手解决本港创科发展中在人才培育、创新文化与技术商品化方面所遇到的挑战。」

  • 科研发展：科技园公司将加入「AWS Open Data Sponsorship Program 」，透过STP Platform进一步分享开放数据集，以支持来自大学及实验室的本地科研团队。该项目可供全球科研人员在云端共享和分析多个领域的大型数据集，包括全球疫情及癌症等。是次合作将协助科技园公司伙伴企业的科研人员提升工作效率，有效节省资源、时间及处理数据的成本。
  • 技术模拟：在人工智能及机械人等新兴科技的商品化过程中，产品面世后的成效往往难以预测。有见及此，AWS将支持STP Platform透过技术模拟呈现科研成果，开发人员可以低成本为他们的产品进行仿真测试。此外，AWS与科技园公司将携手推出「Train-the-trainer」计划，利用专门支持机械人技术开发人员的AWS RoboMaker，让开发团队在3D虚拟环境中进行软件模拟，以低成本、高效益的方式测试不同程序语言的机械人方案和产品，促进机械人技术的广泛应用。此外，针对其他新兴科技的相关项目亦快将陆续面世。
  • 合作孵化：AWS 和科技园公司将继续利用各自的优势及资源共同培育初创企业，以推动他们的业务成长。针对以「软件即服务（SaaS）」为营运模式的初创企业，双方推出为期六个月的创业加速计划，提供培训及技术与业务咨询，协助初创发掘SaaS营运模式的商业潜力，从而优化其服务及产品，最终推出市场。
  • 人才和创新文化培育：为培育本地创科人才，AWS将利用其全球云端教学和培训资源，联同科技园公司为学生和业界人士提供培训指导。在计划首阶段，双方将针对生物科技及人工智能等领域为InnoHK、企业及初创提供技术培训。根据不同规模企业的需求，AWS亦将推行客制化的创新课程，为企业提供人才培训及亚马逊创新文化工作坊，持续协助各类企业和机构实现数码转型。

一年一度的AWS Summit Hong Kong将于6月7日于网上举行，活动将集结全球及本地技术专才与业界菁英，分享最前瞻的云端发展趋势、实务案例、产业应用现况等。科技园公司将于AWS Summit中设立虚拟摊位，展示更多有关是次合作的详情。欢迎浏览以下连结以免费登记参加：https://go.aws/3Ntu3w1

关于香港科技园公司

香港科技园公司（科技园公司）成立接近20年，致力将香港发展成为国际创新科技中心，积极让本地及全球创新者迈向成功，帮助他们在未来获得更大成就。科技园公司在香港建立了蓬勃的创科生态圈，三间独角兽企业经已落户，亦汇聚超过11,000名研究人才，以及逾千间从事人工智能及机械人技术、生物医药技术、金融科技及智慧城市发展的科技公司。

科技园公司于2001年成立，一直大力吸纳及孕育创科人才、加速创科成果商品化，为创业家的创科路上提供全方位支持，在香港茁壮成长，并扩展至大湾区、亚洲及全球各地。我们建立的创科生态圈持续成长，足迹遍及全港，包括沙田的香港科学园、九龙塘的创新中心，以及位于大埔、将军澳及元朗的创新园。三个创新园结合创新元素，朝着香港再工业化发展方向，重点带动先进制造业、电子业及生物科技等行业，重新定位新世代工业。

科技园公司透过提供基建设施、支持服务、专业知识及合作伙伴网络，致力令创新科技成为香港的新经济动力，巩固香港国际创新科技中心的地位，同时借助位处大湾区核心的优势，成为引领全球发展的重要引擎。

更多有关香港科技园公司的详情，请浏览www.hkstp.org

关于Amazon Web Services

超过15年来，Amazon Web Services在提供世界上服务丰富、应用广泛的云端服务。AWS不断扩展服务组合以支持几乎所有云端上的工作负载，现时为客户提供超过200种功能全面的云端服务，包括运算、储存、数据库、网络、分析、机器学习与人工智能、物联网、流动、安全、混合云、虚拟和扩增实境(VR 和AR)、媒体，以及应用开发、部署和管理等方面，遍及26个地理区域内的 84个可用区域(Availability Zones)，并已公布计划在澳洲、加拿大、印度、以色列、新西兰、西班牙、瑞士和阿拉伯联合酋长国建立8个AWS地理区域、24个可用区域。AWS的服务获得全球超过百万客户的信任，包括发展迅速的初创公司、大型企业和政府机构。通过AWS的服务，客户能够有效强化自身基础设施，提高营运上的弹性与应变能力，同时降低成本。

欲了解更多有关AWS的信息，请浏览：aws.amazon.com

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