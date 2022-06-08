akaBot攜手Soroco提升流程最佳化解決方案

越南河內--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--越南領先的機器人流程自動化(RPA)解決方案供應商akaBot與全球工作圖平臺領導者Soroco正式簽署合作協議。透過雙方的合作關係，akaBot和Soroco將攜手最佳化產品結構，為全球企業提供整合式流程探勘(Process Mining)和任務探勘(Task Mining)功能的一流自動化解決方案。

對於在疫情後希望加速數位化轉型的企業來說，自動化將是不可避免的數位化趨勢。為了在不久的將來實現超自動化，akaBot不斷尋求提高其技術能力的方法，積極採用人工智慧、機器學習、OCR和包括Soroco的工作圖平臺Scout在內的其他尖端工具來增強RPA。

Scout旨在實現規模化，該平臺結合了任務探勘和流程探勘等強大功能，可幫助企業發現工作圖、指導整個企業的數位化轉型並推動取得一流業務成果。它為組織提供了一個近即時、結構化和資料驅動的視圖，有助於瞭解現場工作情況，並能夠評估在自動化和流程改進中應用一系列變革槓桿的優勢。企業可以利用這一功能建構有針對性的大規模變革計畫。

Soroco的解決方案可確定企業內部流程改造的機會，在akaBot領導的超自動化旅程中發揮著重要作用。雙方的合作關係將為企業提供改進的流程轉型解決方案，幫助釋放員工資源，讓員工能夠進一步發展技能、嘗試新想法並從新的工作方式中受惠。

在談到與Soroco的新合作時，akaBot創辦人兼執行長Giap Dinh Bui (Ryan Bui)分享道：「與Soroco的策略合作，是akaBot在提供超自動化解決方案道路上的一個里程碑。我已經迫不及待想要看到客戶在自動化效率提升到新高度後的蓬勃發展。」

Soroco通路合作夥伴Munjal Head表示：「我們很高興能與akaBot合作。這是我們拓展新領域的絕佳機會。我們將協力幫助客戶實現目標，這令我倍感振奮。」

關於akaBot：

akaBot是越南領先的IT公司FPT Software旗下子公司，也是屢獲殊榮的綜合RPA和超自動化服務全球供應商，旨在幫助企業以極少的工作量和較低的授權成本實現卓越營運。該平臺已為14個國家的1000多家客戶提供服務，在包括銀行、金融服務和保險(BFSI)、零售和製造業在內的8個產業領域實作了超過500個流程的自動化。akaBot在國際上享有盛譽，特別是在G2的2022年RPA春季報告中被評選為RPA領導者，並在IT世界大獎(IT World Award)中被評選為亞太年度最佳部署和客戶成功的Globee金獎得主。如需瞭解更多資訊，敬請造訪：https://akabot.com/

關於Soroco：

Soroco以瞭解世界運行規律並幫助團隊獲得卓越績效為己任。為此，我們正在進行工作圖的宣傳和商業化；工作圖是一種瞭解團隊如何利用不同人員、流程、技術和文件完成工作的結構化視圖。「工作圖」能夠統一流程探勘、任務探勘、使用者訓練、BPM和RPA等不相交的類別，提供單一的事實來源。我們是一家擁有約40項專利的高科技公司，業務遍及美國、歐洲、英國、新加坡和印度，客戶群中包括來自30個國家的《財星》500大客戶。

如需瞭解我們如何幫助團隊發現工作圖，請造訪www.soroco.com。

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