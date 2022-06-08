akaBot携手Soroco提升流程优化解决方案

越南河内--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--越南领先的机器人流程自动化(RPA)解决方案提供商akaBot与全球工作图平台领导者Soroco正式签署合作协议。通过双方的合作关系，akaBot和Soroco将携手优化产品结构，为全球企业提供集成流程挖掘(Process Mining)和任务挖掘(Task Mining)功能的一流自动化解决方案。

对于在疫情后希望加速数字化转型的企业来说，自动化将是不可避免的数字化趋势。为了在不久的将来实现超自动化，akaBot不断寻求提高其技术能力的方法，积极采用人工智能、机器学习、OCR和包括Soroco的工作图平台Scout在内的其他尖端工具来增强RPA。

Scout旨在实现规模化，该平台结合了任务挖掘和流程挖掘等强大功能，可帮助企业发现工作图、指导整个企业的数字化转型并推动取得一流业务成果。它为组织提供了一个准实时、结构化和数据驱动的视图，有助于了解现场工作情况，并能够评估在自动化和流程改进中应用一系列变革杠杆的优势。企业可以利用这一功能构建有针对性的大规模变革计划。

Soroco的解决方案可确定企业内部流程改造的机会，在akaBot领导的超自动化旅程中发挥着重要作用。双方的合作关系将为企业提供改进的流程转型解决方案，帮助解放员工资源，让员工能够进一步发展技能、尝试新想法并从新的工作方式中受益。

在谈到与Soroco的新合作时，akaBot创始人兼首席执行官Giap Dinh Bui (Ryan Bui)分享道：“ 与Soroco的战略合作，是akaBot在提供超自动化解决方案道路上的一个里程碑。我已经迫不及待想要看到客户在自动化效率提升到新高度后的蓬勃发展。”

Soroco渠道合作伙伴Munjal Head表示：“ 我们很高兴能与akaBot合作。这是我们拓展新领域的绝佳机会。我们将协力帮助客户实现目标，这令我倍感振奋。”

关于akaBot：

akaBot是越南领先的IT公司FPT Software旗下子公司，也是屡获殊荣的综合RPA和超自动化服务全球提供商，旨在帮助企业以极少的工作量和较低的许可成本实现卓越运营。该平台已为14个国家的1000多家客户提供服务，在包括银行、金融服务和保险(BFSI)、零售和制造业在内的8个行业领域实施了超过500个流程的自动化。akaBot在国际上享有盛誉，特别是在G2的2022年RPA春季报告中被评为RPA领导者，并在IT世界大奖(IT World Award)中被评为亚太年度最佳部署和客户成功的Globee金奖得主。如需了解更多信息，敬请访问：https://akabot.com/

关于Soroco：

Soroco以了解世界运行规律并帮助团队获得卓越绩效为己任。为此，我们正在进行工作图的宣传和商业化；工作图是一种了解团队如何利用不同人员、流程、技术和文档完成工作的结构化视图。“工作图”能够统一流程挖掘、任务挖掘、用户培训、BPM和RPA等不相交的类别，提供单一的事实来源。我们是一家拥有约40项专利的高科技公司，业务遍及美国、欧洲、英国、新加坡和印度，客户群中包括来自30个国家的《财富》500强客户。

如需了解我们如何帮助团队发现工作图，请访问www.soroco.com。

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