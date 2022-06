PineBridge Investments realiza parceria com a AGF Security no fundo de títulos corporativos da América Latina

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--PineBridge Investments Ireland Ltd. (“PineBridge”), gestora global de ativos com foco em investimentos ativos e de alta convicção, anunciou hoje sua nomeação como gestora de investimentos do Pareturn PineBridge Latin America Corporate Bond Fund (o “Fundo”), um fundo UCITS (OICVM ou Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários) com sede em Luxemburgo, a partir de 3 de junho de 2022. A PineBridge delegará a gestão diária de portfólio à Administradora General de Fondos Security S.A. (“AGF Security”), uma gestora de investimentos com sede no Chile com US$ 4 bilhões em ativos totais sob gestão em 30 de abril de 2022.

O fundo tem um histórico de cinco anos (criado em 5 de julho de 2016, com um histórico de estratégia criado em 2012) com US$ 167 milhões em ativos sob gestão em 30 de abril de 2022, e busca proporcionar para os investidores valorização e crescimento de capital ao investir principalmente em instrumentos de renda fixa latino-americanos denominados em USD (dólares americanos). A Waystone Management Company (Lux) S.A atuará como uma empresa de gestão de terceiros para o fundo com sede em Luxemburgo.

O portfólio é gerenciado pela equipe de Estratégias de Dívida Corporativa da América Latina da AGF Security, liderada por seu chefe de estratégia de investimento, Lucas Villaseca Naranjo, que supervisiona as estratégias internacionais de renda fixa da empresa. O fundo é administrado conjuntamente por Macarena Carné Saba, diretora de Renda Fixa Internacional, e uma equipe de analistas de pesquisa, englobando o mercado de títulos corporativos da América Latina. A equipe de investimento da AGF tira proveito de uma trajetória estabelecida e de um histórico de gerenciamento de estratégias de investimento desde 1992. A equipe empregará uma análise profunda dos mercados e emissores para construir portfólios, juntamente com entradas quantitativas para reforçar ainda mais a consistência do desempenho.

“A exposição a títulos corporativos da América Latina pode oferecer aos investidores uma fonte atraente de rendimento. Da mesma forma, avaliações relativas positivas e fortes fundamentos da empresa podem indicar um ponto de entrada atraente para estes mercados para investidores de longo prazo”, disse Juan Pablo Lira, diretor executivo (CEO) da AGF Security.

“O Fundo de Títulos Corporativos Pareturn PineBridge Latin America é uma extensão de nossa herança especializada em investimentos de renda fixa, juntamente com nosso compromisso em atender às necessidades de investimento do mercado local”, disse Adrien Grynblat, diretor administrativo do grupo de Clientes Globais da PineBridge Investments com sede em Santiago, Chile. “Temos o prazer de oferecer esta capacidade local, que acreditamos que servirá como um complemento às nossas estratégias de mercado desenvolvidas para nossos valiosos clientes na América Latina”, ele acrescentou.

Para obter mais informações sobre o fundo, acesse pinebridge.com.

Sobre a PineBridge Investments

A PineBridge Investments é uma gestora global de ativos privados com foco em investimentos ativos e de alta convicção. Aproveitamos o poder coletivo de nossas equipes em cada disciplina, mercado e região do mundo por meio de uma cultura aberta de colaboração criada para identificar as melhores ideias. Nossa missão é superar as expectativas dos clientes em todos os níveis, todos os dias. Em 31 de março de 2022, a empresa administrava US$ 146 bilhões em classes de ativos globais para investidores sofisticados no mundo inteiro.

Sobre a AGF Security

A Administradora General de Fondos Security S.A. é uma empresa subsidiária de gestão de ativos do Banco Security com sede no Chile e a subgestora de investimentos do fundo. A empresa oferece gerenciamento de portfólio e serviços de consultoria para indivíduos, instituições, consórcios (trusts), fundos privados, organizações de caridade e empresas de investimento.

Nota de referência

Principais riscos: investidores potenciais devem considerar os seguintes riscos principais antes de investir no

Perfil Geral de Risco do subfundo, relacionado ao investimento em mercados emergentes: Os investidores potenciais são informados de que investir em títulos emitidos por empresas de mercados emergentes envolve riscos, que geralmente não são encontrados na maioria dos mercados da Europa Ocidental ou da América do Norte ou outros mercados consolidados. Estes riscos são do seguinte tipo: Políticos: incluindo instabilidade política e volatilidade; Econômicos: incluindo taxas de inflação altas, riscos relacionados aos investimentos em empresas privatizadas recentemente e depreciação da moeda, mercados financeiros não consolidados; Monetários: há risco de desvalorização da moeda local devido a certos fatores políticos e econômicos instáveis nos países em questão; Legal: insegurança jurídica e problemas gerais em ter direitos reconhecidos ou executados; Fiscal: em alguns países, os encargos fiscais podem ser muito elevados e não há garantia de uma interpretação uniforme e coerente dos textos legais. As autoridades locais geralmente têm poder discricionário para criar novos impostos, às vezes com efeito retroativo. Isso resulta em maior volatilidade e falta de liquidez nos investimentos, enquanto a capitalização acionária destes países é mais fraca do que em mercados consolidados. Risco de crédito: Este é o risco de que a avaliação de crédito de um emissor de obrigações a que um subfundo está exposto pode ser rebaixada, fazendo com que o valor dos investimentos caia. Este risco está atrelado à capacidade do emissor de liquidar suas dívidas. A estratégia do subfundo inclui o investimento em obrigações emitidas por emitentes com elevado risco de crédito (títulos de alto rendimento). Investir em subfundos que investem em obrigações de alto rendimento representa um risco superior à média devido à qualidade do emitente. Devido à ênfase fundamental do subfundo, tais investimentos concentram-se geralmente em situações em que o gestor designado acredita que o perfil de crédito está melhorando para que a dívida do emitente possa ser elevada pelas agências de avaliação de crédito e para que o emitente possa ter maior acesso aos mercados de capitais para refinanciar em melhores condições. Risco da taxa de juros: O valor dos investimentos pode ser afetado por flutuações nas taxas de juros, que podem ser influenciadas por diversos fatores ou eventos, como políticas monetárias, taxas de desconto e inflação. À medida que as taxas de juro nominais aumentam, é provável que o valor dos títulos de rendimento fixo detidos pelo fundo diminua. Títulos com durações mais longas tendem a ser mais sensíveis a mudanças nas taxas de juros, geralmente tornando-os mais voláteis do que títulos com durações mais curtas. Uma taxa de juros nominal pode ser descrita como a soma de uma taxa de juros real e uma taxa de inflação esperada. Os títulos indexados à inflação caem de valor quando as taxas de juros reais aumentam. Em alguns ambientes de taxas de juros, como quando as taxas de juros reais estão subindo mais rápido do que as taxas de juros nominais, os títulos indexados à inflação podem sofrer perdas maiores do que outros títulos de renda fixa com durações semelhantes. Risco derivativo: O fundo pode aplicar em derivativos (incluindo derivativos OTC) para fins de cobertura e investimento, em conformidade com a legislação em vigor aplicável aos UCITS (OICVM). Estes instrumentos financeiros podem adicionar volatilidade ao desempenho dos títulos subjacentes e envolver riscos financeiros peculiares. Os derivativos OTC serão contratados de acordo com os critérios e regras do gestor delegado, mas exporão o fundo ao risco de crédito de suas contrapartes e sua capacidade de cumprir os termos de tais contratos. Risco relacionado a impostos: O valor de um investimento pode ser afetado por diferenças nos impostos aplicáveis entre países, como imposto retido na fonte ou por mudanças no governo, política econômica ou política monetária do país.

Os fatores de risco descritos acima não devem ser considerados uma lista exaustiva de riscos, que os potenciais investidores devem considerar antes de investir no subfundo. Para obter mais detalhes sobre os riscos potenciais do fundo, leia o prospecto e o documento de Informações Importantes Destinadas aos Investidores em pinebridge.com/funds

O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Quaisquer opiniões representam a opinião do gestor e estão sujeitas a alterações. O Pareturn PineBridge Latin America Corporate Bond Fund (o subfundo) é um subfundo de uma SICAV com sede em Luxemburgo, operada pela Waystone Management Company (Lux) S.A. (anteriormente MDO Management Company S.A.), autorizada e regulamentada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Em 3 de junho de 2022, a PineBridge Investments Ireland Limited substituiu a Administradora General de Fondos Security S.A. (AGF Security) como gestora delegada de investimentos do fundo. A PineBridge Investments Ireland Limited nomeou a Administradora General de Fondos Security S.A. como a subgestora de investimentos do fundo. O desempenho é representativo de I-B em USD (dólares americanos). Fonte para estatísticas: AGF Security. Fonte para características: AGF Security. A PineBridge Investments não solicita ou recomenda qualquer ação com base neste material. O valor das unidades do fundo e o rendimento das unidades, se houver, pode diminuir ou aumentar. As alocações de fundos incluem dinheiro. Este documento destina-se a distribuição apenas a investidores existentes e potenciais para os quais seja adequado e não constitui uma oferta de unidades. A sua circulação geral pode ser restringida por lei. Os investidores não devem presumir que este material foi revisado ou endossado por qualquer autoridade reguladora.

Antes de tomar qualquer decisão de investimento, você deve ler o Prospecto do Fundo e Subfundo, disponível em inglês, assim como o documento de Informações Importantes Destinadas aos Investidores (KIID), disponível em uma das línguas oficiais do país.

