Q4 Inc. en Diligent gaan samenwerken om Best-In-Class Board Governance en Investor Relations oplossingen te bieden aan pre-IPO en beursgenoteerde bedrijven

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4"), een toonaangevende aanbieder van communicatieplatforms voor de kapitaalmarkten, en Diligent een wereldleider op het gebied van moderne governance, die SaaS-oplossingen biedt voor governance, risico, naleving en ESG, kondigde vandaag een partnerschap aan dat pre-IPO en beursgenoteerde bedrijven gemakkelijk toegang geeft tot de beste oplossingen op het vlak van IR en governance en hen de tools biedt die nodig zijn om op grote schaal succes te boeken.

Door de samenwerking zullen beursgenoteerde bedrijven kunnen gebruikmaken van de Board & Leadership Collaboration oplossing van Diligent en het investor relations platform van Q4 in één gemakkelijk toegankelijk aanbod. Daardoor kunnen ze snel toonaangevende oplossingen implementeren om goed bestuur te stimuleren en investor relations te beheren, zowel pre-IPO als daarna. De end-to-end Board & Leadership Collaboration oplossing van Diligant ondersteunt en informeert beursgenoteerde bedrijven gedurende het hele boekjaar inzake beste praktijken op het vlak van governance, van routine aangiften tot de voorbereiding van een jaarlijkse algemene vergadering. En tegelijkertijd integreert het investor relations platform van Q4 de kritische tools die nodig zijn om een succesvol IR programma uit te werken, waaronder een CRM van wereldniveau, AI targeting, kapitaalmarktinformatie, en geavanceerde analyses om de betrokkenheid te verbeteren en strategische doelen te bereiken.

"Gezien het mandaat voor effectieve governance voor beursgenoteerde bedrijven in de huidige context, zijn we verheugd dat we onze marktplaats van IR excellence kunnen verruimen dankzij de integratie van de oplossingen van Diligent op het vlak van moderne governance," aldus de CEO van Q4, Darrell Heaps. "Q4 wil haar klanten directe toegang bieden tot een netwerk van de beste leveranciers van producten en diensten die aansluiten bij het aanbod van Q4, vanuit het streefdoel onze klanten te helpen succesvol te zijn naarmate de kapitaalmarkten evolueren. We zijn verheugd om met Diligent te kunnen samenwerken als een belangrijke partner om dit streefdoel waar te maken.”

"In dit tijdperk van stakeholder kapitalisme worden pre-IPO en beursgenoteerde bedrijven meer dan ooit onder de loep genomen. Het is belangrijk voor leiders te kunnen beschikken over de tools om met succes complexe uitdagingen aan te gaan en een stapje voor te blijven," aldus Ricardo Moreno, Senior Vice President van Worldwide Partnerships bij Diligent. "Als leider in kapitaalmarktcommunicatie was Q4 voor ons een natuurlijke partner om leiders nog beter te ondersteunen bij het afstemmen van hun bedrijfspraktijken op de verwachtingen van beleggers."

Q4 werkt nauw samen met bijna 2.700 beursgenoteerde bedrijven en investeringsbanken om de beleggerswereld te ontdekken, met beleggers te communiceren en om te gaan, en is altijd op zoek naar mogelijkheden om innovatieve en gestroomlijne best practices inzake de kapitaalmarkten te leveren. Met de oplossingen op het vlak van moderne governance van Diligent brengen één miljoen gebruikers en meer dan 700.000 bestuursleden en leiders inzicht en kennis samen op het vlak van governance, risico, compliance, audit en ESG met het oog op een grotere impact en meer doelgericht leiderschap.

Over Diligent:

Diligent is wereldwijd marktleider op het gebied van modern governance en biedt SaaS-oplossingen voor governance, risico, compliance en ESG. Met meer dan 1 miljoen gebruikers van meer dan 25.000 klanten wereldwijd bieden we transformationele leiders de technologie, inzicht en kennis en het vertrouwen om een grotere impact te gebben en doelgericht te leiden. Meer informatie vindt u op diligent.com.

Over Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) is een toonaangevend communicatieplatform voor kapitaalmarkten dat zorgt voor een nieuwe manier voor beursgenoteerde ondernemingen, beleggers en investeringsbanken om beslissingen nemen om elkaar op een efficiënte manier te ontdekken, met elkaar te communiceren en in contact te treden. Het end-to-end technologieplatform van Q4 vergemakkelijkt interacties op de kapitaalmarkten via haar IR website producten, virtuele evenementen oplossingen, kapitaalmarkten CRM, tools voor aandeelhouders- en marktanalyse. Het bedrijf is een vertrouwde partner voor meer dan 2.650 beursgenoteerde bedrijven wereldwijd, waaronder een groot aantal van de meest gerespecteerde merken ter wereld. Q4 is gevestigd in Toronto en heeft kantoren in New York en Londen. Meer informatie vindt u op q4inc.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.