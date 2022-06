Q4 Inc. et Diligent lancent un partenariat pour offrir aux entreprises entrant en bourse et déjà cotées des solutions inégalées de gouvernance des conseils d'administration et de gestion des RI

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4"), un chef de file des plateformes de communications des marchés de capitaux, et Diligent, un leader mondial de la gouvernance moderne fournissant des solutions SaaS couvrant la gouvernance, les risques, la conformité et l'ESG, annoncent un partenariat qui offrira aux entreprises pré-IPO et cotées en bourse un accès facile à des solutions inégalées de relations avec les investisseurs et de gouvernance des conseils d'administration, leur donnant ainsi les outils nécessaires pour réussir à grande échelle.

Grâce à ce partenariat, les entreprises entrant en bourse tireront parti de la solution Board & Leadership Collaboration de Diligent et de la plateforme de relations avec les investisseurs de Q4 dans le cadre d'une offre facilement accessible, leur permettant de déployer rapidement des solutions pour promouvoir la bonne gouvernance et gérer les relations avec les investisseurs dans le cadre d'une entrée en bourse et au-delà. La solution de bout en bout Board & Leadership Collaboration de Diligent garantit les meilleures pratiques de gouvernance pour les entreprises cotées en bourse durant tout l'exercice, depuis les dossiers réguliers jusqu'à l'assemblée générale annuelle. En parallèle, la plateforme de relations avec les investisseurs de Q4 intègre les outils critiques requis pour élaborer un programme RI couronné de succès, y compris une GRC de premier plan, un ciblage IA, une veille des marchés de capitaux, et des analyses avancées pour renforcer les engagements et atteindre les objectifs stratégiques.

"Dans l'environnement actuel, vu le mandat des entreprises cotées en matière de gouvernance efficiente, nous sommes heureux d'élargir notre offre de gestion des RI avec l'ajout des solutions de gouvernance moderne de Diligent", déclare Darrell Heaps, PDG de Q4. "​​Q4 ambitionne de fournir à ses clients un accès direct à un réseau de fournisseurs de produits et services qui viennent compléter l'offre de Q4, dans un effort d'aider nos clients à prospérer au fur et à mesure que les marchés de capitaux évoluent. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Diligent en tant que partenaire clé afin de concrétiser cette initiative."

"Dans ce domaine du capitalisme participatif, les entreprises pré-IPO et cotées font l'objet d'une attention sans précédent. Il est important pour les dirigeants d'avoir les outils nécessaires pour relever efficacement des défis complexes et garder une longueur d'avance", déclare Ricardo Moreno, vice-président principal, partenariats mondiaux, Diligent. "En tant que leader des communications sur les marchés de capitaux, Q4 est pour nous un partenaire naturel pour aider les dirigeants à harmoniser leurs pratiques d'entreprises avec les attentes des investisseurs."

Travaillant en étroite collaboration avec près de 2 700 entreprises cotées en bourse et banques d'investissement pour découvrir, communiquer et interagir avec la communauté des investisseurs, Q4 est toujours à la recherche d'opportunités pour rationaliser et proposer des pratiques innovantes sur l'ensemble des marchés de capitaux. Les solutions de gouvernance moderne de Diligent permettent à un million d'utilisateurs et plus de 700 000 membres de conseils d'administration et dirigeants de s'appuyer sur des perspectives liées à la gouvernance, aux risques, à la conformité, aux audits et aux critères ESG pour obtenir un impact majeur et diriger dans un but précis.

À propos de Diligent:

Diligent est le leader mondial de la gouvernance moderne, qui fournit des solutions SaaS pour la gouvernance, le risque, la conformité et l'ESG. Au service de plus d'un million d'utilisateurs provenant de plus de 25 000 clients dans le monde, nous donnons aux leaders transformationnels les moyens technologiques, les connaissances et la confiance nécessaires pour obtenir un impact majeur et diriger dans un but précis. Plus d'infos sur diligent.com.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) est une plateforme de communication leader sur les marchés des capitaux qui permet de transformer la prise de décision des sociétés cotées en bourse, des investisseurs et des banques d'investissement pour se connaître, communiquer et interagir entre eux. La plateforme technologique de bout en bout Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à ses produits de sites web de relations avec les investisseurs, ses solutions d'événements virtuels, sa gestion des relations avec les marchés des capitaux et ses outils d'analyse des actionnaires et des marchés. La société est un partenaire de confiance pour plus de 2 650 entreprises cotées en bourse dans le monde, dont un grand nombre d'entre elles représentent les marques les plus respectées au monde. Q4 est basée à Toronto, et dispose de bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, veuillez consulter q4inc.com

