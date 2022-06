NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--

Q4 Inc. e Diligent stringono una partnership finalizzata a offrire soluzioni avanzate per i rapporti con gli investitori e la governance di consigli di amministrazione ad aziende quotate in borsa e a quelle nella fase preliminare di un’offerta pubblica iniziale

Q4 Inc. (TSX: QFOR) (“Q4”), società creatrice dell’omonima piattaforma avanzata di comunicazioni per i mercati di capitali, e Diligent, leader mondiale nel settore del moderno governo d’impresa, che offre soluzioni SaaS per problemi di governance societaria, rischio e ESG (ambientali, sociali e della responsabilità d’impresa), oggi hanno annunciato la sigla di un accordo che consentirà ad aziende quotate in borsa e a quelle nella fase preliminare di un’offerta pubblica iniziale di accedere agevolmente a soluzioni avanzate per la governance di consigli di amministrazione e la gestione dei rapporti con gli investitori, offrendo gli strumenti necessari per conseguire risultati positivi a livello dell’intera azienda.

Tramite la partnership, aziende quotate in borsa si avvantaggeranno della soluzione Board & Leadership Collaboration di Diligent e della piattaforma Q4 per i rapporti con gli investitori disponibili come un singolo strumento facilmente accessibile, che consentirà di attuare velocemente soluzioni all’avanguardia nel mercato per promuovere una governance adeguata e gestire i rapporti con gli investitori nella fase preliminare di un’offerta pubblica iniziale e oltre. Diligent Board & Leadership Collaboration è una soluzione “end-to-end” che promuove e informa migliori prassi di governance per aziende quotate in borsa in tutte le fasi dell’anno finanziario, dalle presentazioni periodiche di moduli alla preparazione per una riunione generale annuale, mentre la piattaforma per i rapporti con gli investitori di Q4 integra gli strumenti cruciali necessari per creare un programma efficace per tali rapporti, comprese funzionalità di gestione dei rapporti con i clienti, targeting tramite IA, intelligence sui mercati di capitali e analisi avanzata che favoriscono confronti migliori e consentono di mantenere le aspettative in relazione agli obiettivi strategici.

“Nell’ambiente d’oggi è imperativo che un’azienda quotata in borsa abbia una governance efficace e pertanto siamo molto lieti di ampliare la nostra offerta di strumenti di eccellenza per i rapporti con gli investitori includendo le moderne soluzioni per la governance sviluppate da Diligent”, spiega Darrell Heaps, Ceo di Q4. “Q4 si impegna per garantire ai suoi clienti accesso diretto a una rete di aziende di prestigio che offrono prodotti e servizi adiacenti alle proposte di Q4, facendo ogni sforzo per aiutare i nostri clienti a ottenere risultati positivi mentre i mercati di capitali evolvono. Guardiamo con fiducia all’importantissima partnership stretta con Diligent nel perseguire questo obiettivo”.

“In questa epoca di capitalismo in cui lo stakeholder ha un ruolo fondamentale, le aziende quotate in borsa e quelle nella fase preliminare di un’offerta pubblica vengono esaminate più attentamente che mai. È importante per il management disporre degli strumenti che permettano di far fronte a problemi complessi per collocarsi in una posizione di vantaggio”, aggiunge Ricardo Moreno, Vicepresidente senior Worldwide Partnerships presso Diligent. “Q4 è leader nel campo delle comunicazioni per i mercati di capitali e quindi è risultata un partner naturale per noi al momento di aiutare ulteriormente gli alti dirigenti ad allineare le prassi delle loro aziende con le aspettative degli investitori”.

Collaborando fianco a fianco con quasi 2.700 aziende quotate in borsa e banche d’investimento per scoprire, comunicare e confrontarsi con la comunità degli investitori, Q4 è alla ricerca continua di opportunità per ottimizzare e offrire best practice innovative per i mercati di capitali. Le moderne soluzioni per la governance di Diligent mettono in grado un milione di utenti e oltre 700.000 membri di consigli di amministrazione e alti dirigenti di collegare dati approfonditi e utili riguardanti la governance, il rischio, la compliance, gli auditing e i temi ESG per favorire un impatto maggiore e guidare con uno scopo.

Informazioni su Diligent

Diligent è leader mondiale nel settore del moderno governo d’impresa, offrendo soluzioni SaaS nei campi della governance, del rischio, della compliance e dei temi ESG (ambientali, sociali e della responsabilità d’impresa). Servendo oltre un milione di utenti operanti per conto di oltre 25.000 clienti in tutto il mondo, mettiamo in grado leader trasformativi di operare con la tecnologia, i dati approfonditi e utili e la fiducia necessari per favorire un impatto maggiore e guidare con uno scopo. Per saperne di più visitare diligent.com.

Informazioni su Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX:QFOR) è una società creatrice dell’omonima piattaforma avanzata di comunicazioni per i mercati di capitali che sta trasformando il modo in cui aziende quotate in borsa, investitori e banche d’investimento prendono decisioni per scoprirsi, comunicare ed entrare in rapporto fra di loro con efficienza. La piattaforma tecnologica “end-to-end” Q4 facilita le interazioni nei mercati di capitali tramite i prodotti offerti sul sito web della società per i rapporti con gli investitori, soluzioni per eventi virtuali e per la gestione dei rapporti con i clienti sui mercati di capitali oltre a strumenti per analisi di mercato e per gli azionisti. Contano su Q4 oltre 2.650 aziende quotate in borsa, tra cui molti dei brand più rinomati al mondo. Q4 ha sede centrale a Toronto e sedi a New York e Londra. Per saperne di più visitare q4inc.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.