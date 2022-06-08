KoreFusion Capital在Choice Financial Group对ModusBox的投资交易中担任独家财务和战略顾问

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--KoreFusion Capital是一家专注于金融科技和支付领域的精品投行，也是全球领先的金融科技和支付咨询公司KoreFusion的姐妹公司。在Choice Financial Group (CFG)对ModusBox的战略投资交易中，KoreFusion Capital担任CFG的独家战略和财务顾问。ModusBox是一家专注于为金融机构实现实时支付和银行即服务的全球性金融科技公司。CFG将与之前参与ModusBox融资的一家投资者共同牵头进行此轮融资。本次投资进一步巩固了CFG与ModusBox的合作关系，以及CFG对开发创新金融技术解决方案的持续承诺。

KoreFusion Capital所有者Yogesh Oka表示：“我们很荣幸就ModusBox投资项目为CFG提供咨询，并在当前严峻的形势下发挥我们独特的金融科技行业知识和见解。与CFG和ModusBox等金融科技创新公司合作总是令人愉快。本次交易进一步巩固了KoreFusion Capital在支付和金融科技领域的声誉，以及为全球客户协调长期财务和战略价值的成功记录。”

关于KoreFusion Capital

KoreFusion Capital是一家专业的精品投资银行，专注于满足金融科技、支付和金融服务公司独特的私募和并购交易需求。公司也是全球公认的金融科技战略咨询公司KoreFusion LLC的姐妹公司。

如需了解更多信息，请访问www.korefusioncapital.com

KoreFusion Capital LLC，美国金融业监管局(FINRA)/美国证券投资者保护公司(SIPC)成员

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