KoreFusion Capital agit à titre de conseiller financier et stratégique exclusif de Choice Financial Group, dans le cadre de son investissement dans ModusBox

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--KoreFusion Capital, la banque d’investissement spécialisée en services fintech et de paiements, et société sœur de KoreFusion, leader mondial de la fintech et du conseil en paiements, a agi en tant que conseiller stratégique et financier exclusif de Choice Financial Group (CFG) dans le cadre de son investissement stratégique dans ModusBox, une fintech mondiale axée sur les paiements en temps réel et l’activation de la banque en tant que service pour les institutions financières. CFG codirigera le tour de table avec un ancien investisseur participant. Cet investissement consolide davantage le partenariat de CFG avec ModusBox et l’engagement continu de CFG consistant à développer des solutions technologiques financières innovantes.

Yogesh Oka, propriétaire de KoreFusion Capital, a déclaré : « Nous avons le privilège d’avoir conseillé CFG sur son investissement dans ModusBox, et d’avoir apporté notre connaissance et nos connaissances uniques de l’industrie fintech dans une situation aussi critique. C’est toujours un plaisir que de travailler avec des innovateurs fintech comme CFG et ModusBox ». Cette transaction renforce les références de KoreFusion Capital en matière de paiements et technologies financières, ainsi que ses antécédents fructueux dans le domaine de l’orchestration de la valeur financière et stratégique, à long terme pour ses clients, à l’échelle mondiale.

À propos de KoreFusion Capital

KoreFusion Capital est une banque d’investissement spécialisée, qui se concentre exclusivement sur la satisfaction des besoins uniques en matière de placement privé et de transactions de fusions et acquisitions, des sociétés de technologie financière, de paiement et de services financiers. C’est la société sœur de la société de conseil en stratégie fintech mondialement reconnue, KoreFusion LLC.

Pour en savoir plus, visitez : www.korefusioncapital.com

KoreFusion Capital LLC, Membre FINRA / SIPC

