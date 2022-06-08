KoreFusion Capital在Choice Financial Group對ModusBox的投資交易中擔任獨家財務和策略顧問

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--KoreFusion Capital是專注於金融科技和支付領域的精品投資銀行，也是全球首屈一指的金融科技和支付顧問公司KoreFusion的姐妹公司。在Choice Financial Group (CFG)對ModusBox的策略性投資交易中，KoreFusion Capital擔任CFG的獨家策略和財務顧問。ModusBox是專注於為金融機構施行即時支付和銀行即服務的全球性金融科技公司。CFG將與之前參與ModusBox融資的一家投資者共同領投此輪融資。本次投資進一步鞏固了CFG與ModusBox的合作關係，以及CFG對開發創新金融科技解決方案的持續承諾。

KoreFusion Capital所有者Yogesh Oka表示：「我們很榮幸就ModusBox投資案為CFG提供建議，並在當前嚴峻的形勢下發揮我們獨特的金融科技專業知識和見解。與CFG和ModusBox等金融科技創新公司合作總是令人愉快。本次交易進一步鞏固了KoreFusion Capital在支付和金融科技領域的聲譽，以及為全球客戶協調長期財務和策略價值的成功記錄。」

關於KoreFusion Capital

KoreFusion Capital是專業的精品投資銀行，專注於滿足金融科技、支付和金融服務公司獨特的私募和購併交易需求。公司也是全球公認的金融科技策略顧問公司KoreFusion LLC的姐妹公司。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.korefusioncapital.com

KoreFusion Capital LLC，美國金融業監管局(FINRA)/美國證券投資者保護公司(SIPC)成員

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。