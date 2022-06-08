Ares Management Corporation在亞洲推出專屬財富管理解決方案

紐約和香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Ares Management Corporation (“Ares”)今天宣佈，Henry Lee已加入Ares Wealth Management Solutions (“AWMS”)，負責領導亞洲地區的工作。Ares致力於在亞洲地區創建專門的財富管理團隊，以迎合該地區不斷成長的散戶投資機會，此次任命為該公司此項行動的一部分。

Lee先生將以合夥人身分加入香港團隊並向AWMS的Ares財富管理全球主管Raj Dhanda彙報。在這一新設立的職位上，他將負責整個亞洲地區的散戶投資產品開發、配銷和策略性配銷合作夥伴關係。他將專注於擴大Ares與金融仲介機構之間關係的深度和廣度，以便在公司為個人投資者提供信貸、私募股權、房地產和基礎設施策略領域的初級和次級市場解決方案時，就業界領先的創新解決方案提供策略性合作。

Lee先生擁有超過17年的私人銀行業務和投資管理經驗，並專注於另類投資業務。在加入Ares之前，他曾在滙豐集團工作16年之久，並曾擔任滙豐環球私人銀行(Global Private Bank)的自由支配投資組合管理全球主管兼另類投資主管。在此之前，他還曾在滙豐的香港和倫敦辦事處擔任許多其他職位。

Ares執行長兼總裁Michael Arougheti表示：「Henry的加入和AWMS的全球能力建設印證了我們的承諾，即為個人投資者提供更多獲取Ares一流投資策略和市場洞察的管道。憑藉我們不斷擴大的機構級和散戶投資產品系列，以及優秀的客戶服務和教育資源，我們相信Ares能夠勝任這項職務，支援亞洲地區個人投資者對高品質私人市場解決方案不斷成長的需求。」

Raj Dhanda表示：「對於AWMS而言，國際擴張是重要的成長機會，在Henry的領導下，我們正在採取關鍵行動以提升公司在亞洲私人市場的影響力。AWMS擁有約105名專業人員，並以實力雄厚、規模龐大的Ares平臺為後盾，是另類投資業界資源最豐富的私人財富分配平臺之一。我們相信，擴展我們在亞洲的財富管理平臺將進一步鞏固我們在市場上的強大地位。」

Henry Lee表示：「我很高興能在Ares繼續擴大其平臺產品並為全球客戶提供私人財富管理服務之際加入公司。Ares是全球一流的另類投資公司，擁有豐富的機構品質級另類投資產品。有Ares作為後盾，我相信AWMS擁有誘人的成長前景，並將在亞洲各地散戶投資者中廣受歡迎。」

關於Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES)是全球首屈一指的另類投資管理公司，為客戶提供涵蓋信貸、私募股權、房地產和基礎設施等資產類別的補充性初級和次級市場投資解決方案。我們力求提供靈活的資本，以支持各類企業並為我們的利害關係者及社區創造價值。透過旗下各投資小組之間的通力合作，我們致力於在市場週期中產生一致且有吸引力的投資回報。截至2022年3月31日，Ares Management Corporation全球平臺所管理的資產規模達到約3,250億美元。公司在北美、歐洲、亞太和中東擁有逾2,100名員工。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.aresmgmt.com。

關於Ares Wealth Management Solutions

Ares Wealth Management Solutions (AWMS)負責全球財富管理通路內投資解決方案的產品開發、配銷、行銷和客戶管理活動。AWMS團隊擁有約105名專業人員，並以實力雄厚且規模龐大的Ares平臺為後盾，是另類投資業界資源較豐富的財富分配和客戶服務團隊之一。AWMS的使命是為投資顧問及其客戶提供管道，以接觸Ares業界領先的信貸、私募股權、房地產和次級市場策略平臺上以解決方案為導向的創新投資機會。透過我們豐富的機構級和散戶投資產品結構，外加優秀的客戶服務和教育資源，我們利用私募市場解決方案，協助投資者促使投資組合多樣化並追求持續長期成長。

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