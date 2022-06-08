Ares Management Corporation在亚洲推出专属财富管理解决方案

纽约和香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Ares Management Corporation (“Ares”)今天宣布，Henry Lee已加入Ares Wealth Management Solutions (“AWMS”)，负责领导亚洲地区的工作。通过此次任命，Ares旨在履行其承诺，在亚洲地区创建专门的财富管理团队，以满足该地区不断增长的散户投资机会。

Lee先生将作为合伙人加入香港团队并向AWMS的Ares财富管理全球主管Raj Dhanda汇报。在这一新设立的职位上，他将负责整个亚洲地区的散户投资产品开发、分销和战略分销伙伴关系。他将专注于扩展Ares与金融中介机构之间关系的深度和广度，以便在公司为个人投资者提供信贷、私募股权、房地产和基础设施策略领域的一级和二级市场解决方案时，就行业领先的创新解决方案提供战略合作。

Lee先生拥有超过17年的私人银行业务和投资管理经验，并专注于另类投资业务。在加入Ares之前，他曾在汇丰集团工作16年之久，并曾担任汇丰环球私人银行(Global Private Bank)的自由支配投资组合管理全球主管兼另类投资主管。在此之前，他还曾在汇丰的香港和伦敦办事处担任许多其他职位。

Ares首席执行官兼总裁Michael Arougheti表示：“Henry的加入和AWMS的全球能力建设印证了我们的承诺，即为个人投资者提供更多获取Ares领先投资策略和市场洞察的渠道。凭借我们不断扩大的机构级和散户投资产品系列，以及优秀的客户服务和教育资源，我们相信Ares能够很好地支持亚洲地区个人投资者对高品质私人市场解决方案不断增长的需求。”

Raj Dhanda表示：“国际扩张对于AWMS而言是一个重要的增长机会，在Henry的领导下，我们正在采取关键行动提升公司在亚洲私人市场的影响力。AWMS拥有约105名专业人员，并以实力雄厚、规模庞大的Ares平台为后盾，是另类投资行业中资源最丰富的私人财富分配平台之一。我们相信，扩展我们在亚洲的财富管理平台将进一步巩固我们在市场上的强大地位。”

Henry Lee表示：“我很高兴能在Ares继续扩展其平台产品并为全球客户提供私人财富管理服务之际加入该公司。Ares是全球领先的另类投资公司，拥有丰富的机构品质级另类投资产品。有Ares作为后盾，我相信AWMS拥有诱人的增长前景，并将在亚洲各地散户投资者中广受欢迎。”

关于Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES)是全球领先的另类投资管理公司，为客户提供涵盖信贷、私募股权、房地产和基础设施等资产类别的补充性一级和二级市场投资解决方案。我们力求提供灵活的资本，以支持各类企业并为我们的利益相关方及社区创造价值。通过旗下各投资组之间的协力合作，我们致力于在整个市场周期中实现一致且有吸引力的投资回报。截至2022年3月31日，Ares Management Corporation全球平台所管理的资产规模达到约3,250亿美元。公司在北美、欧洲、亚太和中东拥有逾2,100名员工。如需了解更多信息，请访问www.aresmgmt.com。

关于Ares Wealth Management Solutions

Ares Wealth Management Solutions (AWMS)负责全球财富管理渠道内投资解决方案的产品开发、分销、市场营销和客户管理活动。AWMS团队拥有约105名专业人员，并以实力雄厚且规模庞大的Ares平台为后盾，是另类投资行业中资源较丰富的财富分配和客户服务团队之一。AWMS的使命是依托Ares行业领先的信贷、私募股权、房地产和二级市场策略平台，为投资顾问及其客户提供以解决方案为导向的创新投资机会。通过我们丰富的机构级和散户投资产品结构，外加优秀的客户服务和教育资源，我们利用私人市场解决方案，帮助投资者多样化投资组合并实现持续长期增长。

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