La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix et Les Compagnies Loblaw Limitée annoncent un projet d’aménagement industriel dans la région du Grand Toronto

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) et Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») (TSX : L) ont confirmé aujourd'hui que la Fiducie a exercé, tel qu’annoncé précédemment, son droit de conversion en capitaux propres du Rice Group afin d'acquérir une participation de 75 % dans un terrain industriel aménageable couvrant 623 216 mètres carrés à East Gwillimbury, dans la région du Grand Toronto (la « propriété »), et que Loblaw a l'intention de construire une installation industrielle automatisée, dotée d'un système à températures multiples, de 111 483 mètres carrés sur une partie de la propriété afin d'accroître sa capacité et d’en créer de nouvelles (le centre de distribution »). La propriété est stratégiquement située à l'angle de l'autoroute 404 et de Green Lane East, bénéficiant d'un excellent accès aux principales autoroutes.

Le projet d'aménagement de la propriété prévoit la construction en plusieurs phases par la Fiducie d’un parc industriel présentant un potentiel d'environ 167 225 mètres carrés d'espace logistique de nouvelle génération (le « projet d’aménagement »). Pour la première phase du projet, la Fiducie et Loblaw ont contracté un bail foncier pour environ 404 686 mètres carrés. Le coût initial total du projet de Propriétés de Choix et Rice se chiffre à environ 170 millions de dollars, y compris le terrain et la préparation du site. L’étape de préparation du site en vue de la première phase et des phases subséquentes devrait durer 15 mois. Les coûts associés à ce centre de distribution sont déjà pris en compte dans les prévisions et la planification des immobilisations de Loblaw, l’entreprise prévoyant l'intégrer à ses activités au cours du premier trimestre de 2024.

« Ce projet représente une occasion unique pour Propriétés de Choix de faire croître son portefeuille de propriétés industrielles existant, en plus d’illustrer, une fois de plus, les avantages de notre relation solide et stratégique avec Loblaw », a déclaré Rael Diamond, Président et Chef de la direction de Propriétés de Choix. « Ce projet représente une opportunité importante dans un marché clé pour développer des terrains industriels conjointement avec le Groupe Rice, qui est un de nos partenaires de longue date. »

« Ce nouveau centre témoigne de notre volonté constante de faire évoluer notre chaîne d'approvisionnement afin de mieux servir nos clients et de répondre à leurs besoins sans cesse changeants », a déclaré Robert Sawyer, Chef de l'exploitation pour les Compagnies Loblaw. « Il s'agit également d'une solide démonstration des avantages de notre relation stratégique avec Propriétés de Choix. »

À propos de Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier comptant parmi les chefs de file qui crée une valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés résidentielles et commerciales de grande qualité. Propriétés de Choix détient actuellement 114 propriétés industrielles totalisant environ 1,6 million de mètres carrés. Grâce à ce projet, Propriétés de Choix dispose désormais de terrains couvrant environ 604 000 mètres carrés en cours d'aménagement ou à divers stades du processus de rezonage et de planification, ce qui lui permet d’élargir son portefeuille de propriétés industrielles.

Propriétés de Choix croit que la création d’espaces qui améliorent la façon pour ses locataires et ses communautés de vivre, de travailler et de créer des liens génère de la valeur. La Fiducie s’efforce de comprendre les besoins de ses locataires et de gérer ses propriétés selon les normes les plus élevées. Elle aspire à développer des communautés viables et résilientes en mettant au premier plan la durabilité sociale, économique et environnementale. Dans tout ce qu’elle fait, elle est guidée par un ensemble de valeurs communes ancrées dans les piliers Engagement, Tenir à cœur, Respect et Excellence.

Pour plus d'informations, visitez le site Web de Propriétés de Choix à l’adresse www.choicereit.ca/fr et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l’adresse www.sedar.com.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 190 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d’être de Loblaw, Vivre bien, vivre pleinementMD, met à l’avant-plan les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 050 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l’entremise des Services financiers le Choix du PrésidentMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du marchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD.

À propos du Rice Group

Le Rice Group est un promoteur de commerces de détail, d'industries et d'infrastructures intégré verticalement. L'intégration verticale du Groupe Rice soutient et fournit des travaux sur site, des services, la gestion de la construction ainsi que la conception et l'approbation pour les projets internes et les partenariats du Rice Group. Le Rice Group gère l'aménagement d'un portefeuille de plus de 4 856 228 mètres carrés, principalement dans la région du Grand Toronto. Le portefeuille comprend environ 465 000 mètres carrés d'espaces industriels et commerciaux et plus de 929 000 mètres carrés en cours de réalisation.

Énoncés prospectifs de Propriétés de Choix

Le présent communiqué de presse peut contenir des renseignements prospectifs au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix à l’égard d’événements futurs. Les renseignements prospectifs s’appuient sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à divers risques et incertitudes, dont plusieurs ne peuvent être contrôlés par Propriétés de Choix, qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces renseignements prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, la capacité de Propriétés de Choix de mener à bien le projet d’aménagement, d’assumer les coûts et de réaliser les rendements financiers qui y sont associés, ainsi que les facteurs énoncés dans la notice annuelle actuelle et dans le rapport du premier trimestre 2022 à l’intention des porteurs de parts. Sauf dans la mesure où la loi applicable l’exige expressément, Propriétés de Choix ne s’engage pas à mettre à jour ces renseignements prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont émis à la date de celui-ci et sont assujettis aux présentes mises en garde.

Énoncés prospectifs de Loblaw

Le présent communiqué de presse peut contenir des renseignements prospectifs au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Loblaw à l’égard d’événements futurs. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la capacité de Loblaw de mener à bien la construction de l'installation de distribution ou de tirer parti des avantages qui y sont associés. Les renseignements prospectifs s’appuient sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à divers risques et incertitudes, dont plusieurs ne peuvent être contrôlés par Loblaw, qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces renseignements prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs énoncés dans la notice annuelle actuelle et le rapport de gestion du premier trimestre 2022. Sauf dans la mesure où la loi applicable l’exige expressément, Loblaw ne s’engage pas à mettre à jour ces renseignements prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont émis à la date de celui-ci et sont assujettis aux présentes mises en garde.