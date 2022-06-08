誠邀參與造型挑戰：Step & Repeat造型大賽重回TikTok，由明星造型師Zadrian Smith主持

西雅圖與洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--模特兒徵集令——您的虛擬伸展台蓄勢待發！在TikTok平臺推出的首個時尚造型競賽Step & Repeat將於6月7日展開第二季。去年，Glamhive與玫琳凱全球設計工作室推出這場觸及全球數百萬用戶的時尚實境賽。如今，為期四週的造型挑戰賽再度舉行，必將成為萬眾期待的時尚盛宴。

明星造型師Zadrian Smith（客戶包括：Ariana DeBose、Naama Preis、Naomi Scott）擔任Step & Repeat主持人，同時還有三名評審和業界知名人物：明星造型師Tara Swennen（客戶包括：Kristen Stewart、Matthew McConaughey）、明星造型師Nicole Chavez（客戶包括：Kristen Bell、Jessica Simpson）和明星髮型師Larry Sims（客戶包括：Victoria Beckham、Queen Latifah）。

每一週，主持人Zadrian Smith將對TikTok用戶宣佈一項主題挑戰，鼓勵用戶透過服裝、化妝和髮型來展示他們的創意。賽事的明星評審將從來自全球的作品中甄選，並投票選出最終的優勝者。參與者需要採用該賽事的自訂聲音“Step & Repeat”，以及標籤#stepandrepeat、#glamhive和#marykay，才能遞交影片參與競賽。每項挑戰設有三名優勝者，均由評審挑選。這些優勝者將收到獎金，以及與業界導師的一小時一對一會面機會。

四週賽事結束時，Step & Repeat將在每個類別選出一名總冠軍，根據全球參賽者遞交的作品，評選出服裝、化妝和髮型類的最佳作品。TikTok為有才華和創意的人士提供了在全球展現天賦的舞臺。Step & Repeat平臺則為他們提供了被發現和肯定的機會。

Zadrian Smith，明星造型師（主持人）

「隨著職業生涯進展為全球時尚總監和記者，我一直想把創造更加公平的時尚產業作為自己的優先要務。然而，這從來都不是簡單或輕鬆的工作，但只要我能提供機會，幫助對此項行業感興趣的人士獲得進步，我都希望能夠參與其中。」

Tara Swennen，明星造型師（評審）

「很多人都擁有無與倫比的創意才華，而Step & Repeat為他們提供了展示才華的舞臺。我很振奮能夠看到全球用戶在我們的社群媒體伸展臺上首次發佈造型作品。」

Nicole Chavez，明星造型師（評審）

「第一季的Step & Repeat真的讓我備受鼓舞。每一週，我都滿懷期待地查看參賽選手的創作作品，並被其才華的廣度所折服。我對第二季挑戰賽的結果充滿期待！」

Larry Sims，明星髮型師（評委）

「向世界展示自己為何是出色的藝術家，需要勇氣、信心和創意。我很期待看到參賽者展示其作品！」

Glamhive創辦人兼執行長Stephanie Sprangers

「‘Step & Repeat’的願景是創建涵蓋創意、包容性、人脈和褒揚的快節奏造型競賽，我們在第一季完全做到了這一點。如今，業界頂尖人士再次聚首，歡迎和鼓勵全球各地的造型人才。我們已經迫不及待想看到第二季的精彩內容。」

Step & Repeat導師：

Claire Sulmers，Fashion Bomb Daily執行長兼創辦人

Adam Drawas，Walker Drawas PR所有者

Quentin Thrash，訂製型設計師兼明星髮型師

Brian Underwood，《女性健康》(Women’s Health)雜誌時尚總監

Mandi Line，服裝設計師（The Bold Type、Pretty Little Liars、Shameless）

Pandora Amoratis，《美國每日郵報》造型總監

Sheridan Ward，明星髮型師

Shatora Adrell，時尚設計師與造型師

Carrie Colbert，Curate Capital創辦人及普通合夥人

Quinn Murphy，明星化妝師

Alexis Bennett，《時尚》雜誌編輯

Gilda Koral Flora，Koral Communications創辦人

Christian Wood，明星髮型師

如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.glamhive.com/tiktok

關於Glamhive：2017年，企業家Stephanie Sprangers創立了Glamhive，以推動個人造型的大眾化為願景，並堅信魅力帶來的信心不應僅侷限於富貴名流。只需連接WiFi，任何人都能夠透過這種線上造型體驗享受造型師的服務，造型師將為他們提供必要的幫助，塑造最完美的個人形象。對於造型師來說，Glamhive平臺是端到端的無縫平臺，可協助造型師以100%虛擬化的方式發展自身網路，擴大自身業務。

關於玫琳凱

玫琳凱·艾施是最先突破無形天花板的企業家之一，在1963年就創立了她夢想中的美容公司，目標只有一個：充實女性的人生。如今這個夢想開花結果。玫琳凱成為營業額達到數十億美元的公司，在近40個國家擁有數百萬名獨立銷售人員。作為一家創業發展公司，玫琳凱致力於透過教育、指導、倡議、網路和創新，為女性賦權以獲得經濟獨立。玫琳凱專注於投資美麗背後的科學，製造最先進的護膚品、彩妝品、營養補充品和香水。玫琳凱認為，充實目前的生活是為了創造永續的未來，堅持與來自世界各地的組織合作，共同專注於業務卓越、支持癌症研究、推進性別平等、保護家庭暴力倖存者、美化我們的社區，並鼓勵兒童追逐自己的夢想。如欲瞭解更多資訊，請造訪：marykayglobal.com，還可以在Facebook、Instagram和LinkedIn找到我們或在Twitter關注我們。

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