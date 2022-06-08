诚邀参与造型挑战：Step & Repeat造型大赛再次回归TikTok，由明星造型师Zadrian Smith主持

西雅图与洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--模特征集令——您的虚拟秀台蓄势待发！TikTok平台推出的首个时尚造型竞赛Step & Repeat将于6月7日迎来第二季。去年，Glamhive与玫琳凯全球设计工作室发布了这场覆盖全球数百万用户的时尚真人竞赛。如今，为期四周的造型挑战赛再次回归，必将成为万众期待的时尚盛宴。

明星造型师Zadrian Smith（客户包括：Ariana DeBose、Naama Preis、Naomi Scott）担任Step & Repeat主持，助阵的还有三名评委和业界大咖：明星造型师Tara Swennen（客户包括：Kristen Stewart、Matthew McConaughey）、明星造型师Nicole Chavez（客户包括：Kristen Bell、Jessica Simpson）和明星发型师Larry Sims（客户包括：Victoria Beckham、Queen Latifah）。

每一周，主持人Zadrian Smith将面向TikTok用户宣布一项主题挑战，鼓励用户通过服装、化妆和发型来展示创造力。赛事的明星评委将对来自于全球的作品进行甄选，并通过投票选出最终的优胜者。参与者需要采用该赛事的定制声音“Step & Repeat”，以及标签#stepandrepeat、#glamhive和#marykay，才能让作品参与评比。每项挑战设有三名优胜者，均由评委挑选。这些优胜者将收到现金奖金，以及与行业导师一小时的一对一会面机会。

在四周赛事结束后，Step & Repeat将在每个门类选出一名总冠军，即根据全球用户提交的参赛作品，评选出服装、化妆和发型门类的最佳选手。TikTok为有才华和创意的人士提供了在全球范围内展现天赋的舞台。Step & Repeat平台则为他们提供了被发现和肯定的机会。

Zadrian Smith，明星造型师（主持人）

“作为一名全球时装总监和记者，随着职业生涯的不断发展，我一直想把打造一个更加公平的时尚行业作为自己工作的重心。然而，这从来都不是一项简单或舒适的工作，但只要我能提供机会，帮助对行业感兴趣的人士获得进步，我都希望能够参与其中。”

Tara Swennen，明星造型师（评委）

“很多人都拥有无与伦比的创造才华，而Step & Repeat为他们提供了一个展示才华的舞台。在我看来，能够看到全球用户在我们的社交媒体秀台上首次发布造型作品，是一件非常令人振奋的事。”

Nicole Chavez，明星造型师（评委）

“ Step & Repeat第一季真的让我备受鼓舞。每一周，我都满怀期待地去查看参赛选手的创作作品，并被其才华的广度所折服。我对第二季挑战赛的结果充满期待！”

Larry Sims，明星发型师（评委）

“向世界展示自己为何能成为一名出色的艺术家，需要勇气、信心和创造力。能看到参赛者展示其作品，让我感到十分兴奋！”

Glamhive创始人兼首席执行官Stephanie Sprangers

“举办‘Step & Repeat’的宗旨是为了打造涵盖创造力、包容性、人脉和认知度的快节奏造型竞赛，我们在第一季完全做到了这一点。如今，业界顶尖人士再次聚首，欢迎和鼓励全球各地的造型人才。我们已经迫不及待想看到第二季将带来的精彩内容。”

Step & Repeat导师：

Claire Sulmers，Fashion Bomb Daily首席执行官兼创始人

Adam Drawas，Walker Drawas PR所有者

Quentin Thrash，定制设计师兼明星发型师

Brian Underwood，《女性健康》(Women’s Health)杂志时尚总监

Mandi Line，服装设计师（The Bold Type、Pretty Little Liars、Shameless）

Pandora Amoratis，《美国每日邮报》造型总监

Sheridan Ward，明星发型师

Shatora Adrell，时尚设计师与造型师

Carrie Colbert，Curate Capital创始人及普通合伙人

Quinn Murphy，明星化妆师

Alexis Bennett，《时尚》杂志编辑

Gilda Koral Flora，Koral Communications创始人

Christian Wood，明星发型师

如需了解更多信息，请访问https://www.glamhive.com/tiktok

关于Glamhive：2017年，企业家Stephanie Sprangers创立了Glamhive，以推动个人造型的大众化为愿景，并坚信魅力带来的信心不应仅仅局限于富贵名流。只需连接WiFi，任何人都能够通过这种线上造型体验享受造型师的服务，造型师将为他们提供必要的帮助，塑造最完美的个人形象。对于造型师来说，Glamhive平台是一个端到端的无缝平台，帮助造型师以100%虚拟化的方式发展自身网络，扩大自身业务。

关于玫琳凯

玫琳凯·艾施是最先突破无形天花板的企业家之一，在1963年就创立了她梦想中的美容公司，目标只有一个：丰富女性人生。如今这个梦想开花结果。玫琳凯成为了一家营业额达到数十亿美元的公司，在近40个国家拥有数百万独立销售成员。作为一家创业发展公司，玫琳凯致力于通过教育、指导、倡议、网络和创新，赋能女性以实现她们的经济独立。玫琳凯专注于投资美丽背后的科学，打造最先进的护肤品、彩妆、营养补充剂和香水。玫琳凯认为，丰富当前的生活是为了实现可持续的未来，坚持与来自世界各地的组织合作，共同专注于业务卓越、支持癌症研究、推进性别平等、保护家庭暴力幸存者、美化我们的社区，并鼓励儿童追逐自己的梦想。如需了解更多信息，请访问：marykayglobal.com，还可以通过Facebook、Instagram和LinkedIn找到我们或在Twitter关注我们。

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