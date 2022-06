La sfida di stile è stata accettata: Step & Repeat torna su TikTok condotta dallo stilista delle star Zadrian Smith

Pandora Amoratis, Style Director, US Daily Mail (Photo: Mary Kay Inc.)

Claire Sulmers, CEO & Founder of Fashion Bomb Daily (Photo: Mary Kay Inc.)

Glamhive and Mary Kay Global Design Studio announce season two of Step & Repeat: the TikTok style competition that brings together fashion enthusiasts from around the world.

SEATTLE E LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--A tutti i modelli e le modelle: la vostra passerella virtuale vi aspetta! Il 7 giungo torna per la sua seconda stagione Step & Repeat, la prima competizione in assoluto dedicata alla moda e allo stile lanciata su TikTok. L’anno scorso Glamhive e Mary Kay Global Design Studio hanno dato il via a un reality competitivo sul fashion che ha raggiunto milioni di utenti in tutto il mondo. Ora, le quattro settimane della sfida di stile torna e si preannuncia, come speravamo, altrettanto stravagante, se non di più.

Lo stilista delle star Zadrian Smith (che annovera tra i suoi clienti Ariana DeBose, Naama Preis e Naomi Scott) condurrà Step & Repeat insieme a tre giudici e beniamini del settore: la stilista delle star Tara Swennen (che annovera tra i suoi clienti Kristen Stewart e Matthew McConaughey), la stilista delle star Nicole Chavez (che annovera tra i suoi clienti Kristen Bell e Jessica Simpson) e l’hairstylist delle star Larry Sims (che annovera tra i suoi clienti Victoria Beckham e Queen Latifah).

Ogni settimana, il conduttore Zadrian Smith annuncerà una sfida a tema in base al quale gli utenti di TikTok dovranno dimostrare la loro creatività in termini di guardaroba, trucco e acconciature. I famosi giudici dello show daranno valuteranno i migliori look proposti da tutto il mondo e voteranno per stabilire il vincitore per ogni categoria. Per iscrivere il proprio video alla gara, i partecipati dovranno integrare nel video l’audio personalizzato dello show, la dicitura “Step & Repeat” e gli hashtag #stepandrepeat, #glamhive e #marykay. Per ogni sfida saranno scelti tre vincitori, designati personalmente dai giudici, che riceveranno un premio in denaro e, inoltre, potranno effettuare un incontro individuale di un’ora con un mentore del settore.

Alla fine delle quattro settimane Step & Repeat annuncerà un vincitore globale per ogni categoria, incoronando il migliore in ambito guardaroba, trucco e acconciatura, selezionati tra i partecipanti di tutto il mondo. TikTok è lo spazio che consente a chiunque abbia un talento e una voce creativa di condividerli con il mondo. Step & Repeat è la piattaforma che fornice l’opportunità di essere visti e celebrati.

Zadrian Smith, stilista delle star (conduttore)

“ Con il progredire della mia carriera di direttore e giornalista di moda globale, volevo dare la priorità alla creazione di un settore della moda più equo. Non è sempre una posizione semplice né comoda da assumere, ma quando mi si presenta l’occasione di aiutare chi è interessato a fare un passo avanti in questo settore, desidero essere in prima fila.”

Tara Swennen, stilista delle star (giudice)

“ Sono così tante le persone dotate di un incredibile talento creativo e Step & Repeat offre loro una ribalta per emergere in tutto il loro splendore. Non vedo l’ora di vedere i look che le persone, dovunque siano nel mondo, faranno sfilare per la prima volta sulla nostra passerella di social media!”

Nicole Chavez, stilista delle star (giudice)

“ La prima stagione di “Step & Repeat” è stata per me estremamente stimolante. Il poter vedere, ogni settimana, le creazioni dei concorrenti e constatarne la varietà dei talenti si è rivelata un’esperienza davvero elettrizzante. Sono impaziente di vedere i risultati delle nostre sfide della seconda stagione!”

Larry Sims, hairstylist delle star (giudice)

“ Dimostrare al mondo perché sei un artista formidabile, occorre coraggio, fiducia in sé stessi e creatività. Non vedo l’ora di vedere i concorrenti che si faranno avanti!”

Stephanie Sprangers, fondatrice e amministratrice delegata di Glamhive

“Per “Step & Repeat” puntavamo sull’idea di creare un concorso di stile dal ritmo serrato, che coinvolgesse la creatività, l’inclusività, i contatti e il riconoscimento e la prima stagione ha risposto alla grande in tal senso. Ora, per la seconda volta, il fior fiore del settore si riunisce per accogliere e incoraggiare il talento nello styling ovunque sia nel mondo. Non vediamo davvero l’ora di assistere alla Seconda stagione.”

I mentori di Step & Repeat:

Claire Sulmers, amministratrice delegata e fondatrice di Fashion Bomb Daily

Adam Drawas, proprietario di Walker Drawas PR

Quentin Thrash, designer personale e barbiere delle star

Brian Underwood, direttore della divisione Moda di Women’s Health

Mandi Line, costumista (serie tv The Bold Type, Pretty Little Liars, Shameless)

Pandora Amoratis, direttrice della divisione Stile di US Daily Mail

Sheridan Ward, hairstylist delle star

Shatora Adrell, designer e stilista di moda

Carrie Colbert, fondatrice e socia amministratrice di Curate Capital

Quinn Murphy, artista truccatore delle star

Alexis Bennett, redattrice di Vogue

Gilda Koral Flora, fondatrice di Koral Communications

Christian Wood, hairstylist delle star

Per ulteriori informazioni visitare https://www.glamhive.com/tiktok

Informazioni su Glamhive: Glamhive è stata fondata dall’imprenditrice Stephanie Sprangers nel 2017, con la visione di democratizzare lo stile personale partendo dalla premessa che la fiducia che deriva dal glamour non deve essere appannaggio esclusivo dei ricchi e famosi. L’esperienza di styling online offre a chiunque abbia una connessione Wi-Fi la possibilità di raggiungere stilisti che forniranno il supporto necessario per esprimere al meglio la propria individualità. Per gli stilisti si tratta di una piattaforma end-to-end integrata utile ad ampliare la loro rete di contatti e la loro attività, in modo interamente virtuale.

Informazioni su Mary Kay

Tra le prime donne a smantellare le barriere poste per le donne, Mary Kay Ash fondò la sua azienda di prodotti di bellezza nel 1963 con un unico obiettivo: migliorare la vita delle donne. Quel sogno si è trasformato in una società multimiliardaria, con una forza lavoro che conta milioni di collaboratori autonomi in quasi 40 paesi. In quanto società fautrice dello sviluppo imprenditoriale, Mary Kay si impegna per aiutare le donne sulla strada dell’indipendenza attraverso la formazione, l’affiancamento, il sostegno, la creazione di reti di contatti e l’innovazione. Mary Kay investe con passione nella scienza alla base della bellezza, realizzando prodotti per la cura della pelle, cosmetici pigmentati, integratori alimentari e profumi all’avanguardia. Mary Kay crede nei valori di arricchimento della vita di oggi per realizzare un domani sostenibile, collaborando con organizzazioni di tutto il mondo per promuovere l’eccellenza imprenditoriale, sostenendo la ricerca sul cancro, favorendo la parità di genere, proteggendo le vittime di abuso domestico, abbellendo le nostre comunità e incoraggiando i bambini a vivere i propri sogni. Per saperne di più su marykayglobal.com, trovateci su Facebook, Instagram e LinkedIn o seguiteci su Twitter.

