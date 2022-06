Stijluitdaging geaccepteerd: Step en repeut Returns to TikTok With Host Celebrity Stylist Zadrian Smith

Pandora Amoratis, Style Director, US Daily Mail (Photo: Mary Kay Inc.)

Claire Sulmers, CEO & Founder of Fashion Bomb Daily (Photo: Mary Kay Inc.)

Glamhive and Mary Kay Global Design Studio announce season two of Step & Repeat: the TikTok style competition that brings together fashion enthusiasts from around the world.

Glamhive and Mary Kay Global Design Studio announce season two of Step & Repeat: the TikTok style competition that brings together fashion enthusiasts from around the world.

SEATTLE EN LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Oproep aan alle modellen. Je virtuele landingsbaan wacht op jou! Step & Repeat, de allereerste stijl- en modewedstrijd ooit gelanceerd op TikTok, keert terug voor seizoen twee op 7 juni. Vorig jaar onthulden Glamhive en Mary Kay Global Design Studio de fashion reality-wedstrijd die miljoenen gebruikers over de hele wereld bereikte. Nu is de stijluitdaging van vier weken terug en belooft het mode-extravaganza te worden waar we allemaal op hebben gewacht.

Celebrity Stylist Zadrian Smith (klanten zijn onder meer: Ariana DeBose, Naama Preis, Naomi Scott) host Step & Herhaal dit met drie juryleden en favorieten uit de branche: celebrity-stylist Tara Swennen (klanten zijn onder meer: Kristen Stewart, Matthew McConaughey), celebrity-stylist Nicole Chavez (klanten zijn: Kristen Bell, Jessica Simpson) en celebrity-haarstylist Larry Sims (klanten zijn: Victoria Beckham, Queen Latifah).

Elke week kondigt gastheer Zadrian Smith een thema-uitdaging aan voor TikTok-gebruikers om hun creativiteit te laten zien door middel van kleding, make-up en haar. De juryleden van beroemdheden van de show zullen de beste looks van over de hele wereld duetten en hun stem uitbrengen voor winnaars in elke categorie. Deelnemers wordt gevraagd om het aangepaste geluid van de show op te nemen, 'Step & Repeat', en hashtags, #stepandrepeat, #glamhive en #marykay om hun video mee te doen aan de wedstrijd. Voor elke uitdaging zijn er drie winnaars, zorgvuldig gekozen door de juryleden, die een geldprijs ontvangen plus een één-op-één ontmoeting van een uur met een mentor uit de sector.

Aan het einde van de vier weken, maakt Step & Repeat voor elke categorie één algemene winnaar bekend, waarmee deze wordt bekroond tot de allerbeste op het gebied van kleding, make-up en haar op basis van inzendingen van over de hele wereld. TikTok is de plek voor iedereen met talent en een creatieve stem om hun geschenk op wereldwijde schaal te delen. Stap & Repeat is het platform dat jou de kans geeft om gezien en gevierd te worden.

Zadrian Smith, Celebrity Stylist (gastheer)

“ Naarmate mijn carrière vorderde als Global Fashion Director en Journalist, wilde ik prioriteit geven aan het creëren van een meer rechtvaardige mode-industrie. Het is niet altijd gemakkelijk of comfortabel werk, maar elke kans die ik kan bieden om andere mensen die geïnteresseerd zijn in de branche te helpen met een stapje hogerop. Dat is een gesprek waar ik deel van uit wil maken.”

Tara Swennen, Celebrity Stylist (jurylid)

“ Er zijn zoveel mensen met ongelooflijk creatief talent en Step & Repeat geeft ze een plek om te schitteren. Ik ben erg enthousiast om de looks te zien die mensen van over de hele wereld zullen debuteren op onze social media-catwalk!”

Nicole Chavez, Celebrity Stylist (jurylid)

“ Seizoen één van ‘Step & Repeat’ heeft me absoluut geïnspireerd. Ik was elke week enthousiast om te zien wat de deelnemers creëerden en werd weggeblazen door het scala aan talent. Ik kan niet wachten om de resultaten van onze uitdagingen in seizoen twee te zien!”

Larry Sims, Celebrity Haarstylist (jurylid)

“ Het vergt moed, vertrouwen en creativiteit om de wereld te laten zien waarom je een geweldige artiest bent. Ik ben verheugd om te zien dat de deelnemers het brengen!”

Stephanie Sprangers, oprichter en CEO van Glamhive

“ Onze visie voor ‘Step & Repeat’ was om een ​​snelle stijlcompetitie te creëren die creativiteit, inclusiviteit, connecties en erkenning omvatte, en seizoen één leverde schoppen op. Nu komen voor de tweede keer de beste uit de industrie samen om stijltalent van over de hele wereld te verwelkomen en aan te moedigen. We zijn enthousiast om te zien wat er gebeurt in seizoen twee.”

Step & Repeat-mentoren:

Claire Sulmer, CE en oprichter van Fashion Bomb Daily

Adam Drawas, eigenaar, Walker Drawas PR

Quentin Thrash, op maat gemaakte ontwerper en beroemde kapper

Brian Underwood, modedirecteur, Women's Health

Mandi Line, kostuumontwerper (The Bold Type, Pretty Little Liars, Shameless)

Pandora Amoratis, stijldirecteur, US Daily Mail

Sheridan Ward, haarstylist beroemdheden

Shatora Adrell, modeontwerper en sylist

Carrie Colbert, oprichter en algemeen directeur, kapitaalbeheer

Quinn Murphy, make-upartiest voor beroemdheden

Alexis Bennett, editor, Vogue

Gilda Koral Flora, oprichter, Koral Communications

Christian Wood, haarstylist beroemdheden

Ga voor meer informatie naar https://www.glamhive.com/tiktok

Over Glamhive: Glamhive werd in 2017 opgericht door ondernemer Stephanie Sprangers met de visie om persoonlijke styling te democratiseren en het uitgangspunt dat het vertrouwen dat gepaard gaat met glamour niet uitsluitend voorbehouden moet zijn aan de 'rich and famous'. De online stylingervaring geeft iedereen met een wifi-verbinding toegang tot stylisten die hen de ondersteuning zullen bieden die nodig is om de beste versie van henzelf te zijn. Voor stylisten is het een naadloos end-to-end-platform dat hen helpt hun netwerk en hun zaken uit te breiden, 100% virtueel.

Over Mary Kay

Mary Kay Ash, een van de originele breeksters van het glazen plafond, richtte in 1963 haar droomschoonheidsbedrijf op met één doel: het leven van vrouwen verrijken. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Als onderneming voor de ontwikkeling van ondernemerschap zet Mary Kay zich in om vrouwen sterker te maken op hun traject via onderwijs, mentorschap, belangenbehartiging, netwerken en innovatie. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay gelooft in het verrijken van het leven van vandaag voor een duurzame toekomst, door samen te werken met organisaties van over de hele wereld die zich richten op het promoten van uitmuntende bedrijfsvoering, het ondersteunen van kankeronderzoek, het bevorderen van gendergelijkheid, het beschermen van overlevenden tegen huiselijk geweld, het verfraaien van onze gemeenschappen en het aanmoedigen van kinderen om hun dromen te volgen. Ga voor meer informatie naar marykayglobal.com, zoek ons op Facebook, Instagram, en LinkedIn of volg ons op Twitter.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.