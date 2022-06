Défi de mode accepté : Step & Repeat revient sur TikTok avec son hôte, le styliste de célébrités, Zadrian Smith

Pandora Amoratis, Style Director, US Daily Mail (Photo: Mary Kay Inc.)

Claire Sulmers, CEO & Founder of Fashion Bomb Daily (Photo: Mary Kay Inc.)

Glamhive and Mary Kay Global Design Studio announce season two of Step & Repeat: the TikTok style competition that brings together fashion enthusiasts from around the world.

Glamhive and Mary Kay Global Design Studio announce season two of Step & Repeat: the TikTok style competition that brings together fashion enthusiasts from around the world.

SEATTLE et LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Appel à tous les mannequins - votre défilé virtuel vous attend ! Step & Repeat, le tout premier concours de style et de mode lancé sur TikTok, revient pour la deuxième saison le 7 juin. L’an dernier, Glamhive et Mary Kay Global Design Studio avaient dévoilé le concours de fashion reality qui avait atteint des millions d’utilisateurs dans le monde. Aujourd’hui, le défi de mode sur quatre semaines est de retour et promet d’être le spectacle grandiose de mode que nous attendions tous.

Le styliste de célébrités Zadrian Smith (dont les clients incluent : Ariana DeBose, Naama Preis, Naomi Scott) animera Step & Repeat avec trois juges et personnalités de l’industrie : la styliste de célébrités Tara Swennen (dont les clients incluent : Kristen Stewart, Matthew McConaughey), la styliste de célébrités Nicole Chavez (dont les clients incluent : Kristen Bell, Jessica Simpson), et le coiffeur de célébrités Larry Sims (dont les clients incluent : Victoria Beckham, Queen Latifah).

Chaque semaine, l’hôte Zadrian Smith annoncera un défi basé sur un thème aux utilisateurs de TikTok pour qu’ils démontrent leur créativité à travers leur style vestimentaire, leur maquillage et leurs coiffures. Les juges stars de l’événement associeront par deux les meilleurs looks du monde entier et voteront pour décider des gagnants de chaque catégorie. Les participants seront priés d’incorporer la bande sonore personnalisée de l’événement, « Step & Repeat » et les hashtags, #stepandrepeat, #glamhive, et #marykay pour inscrire leur vidéo au concours. Pour chaque défi, les juges choisiront trois gagnants qui remporteront un prix en espèces ainsi qu’une rencontre d’une heure en face à face avec un mentor de l’industrie.

À l’issue des quatre semaines, Step & Repeat annoncera un vainqueur global dans chaque catégorie, et ils seront désignés comme les meilleurs en style vestimentaire, maquillage ou coiffure, parmi l’ensemble des candidats du monde entier. TikTok est l’endroit où chacun peut, avec son talent et sa créativité, partager son don à l’échelle mondiale. Step & Repeat est la plateforme qui vous donne l’opportunité d’être vu(e) et célébré(e).

Zadrian Smith, styliste de célébrités (hôte)

« Au fur et à mesure que ma carrière a évolué en tant que directeur de mode international et journaliste, j’ai voulu donner la priorité à la création d’une industrie de la mode plus juste. Ce n’est pas toujours une tâche facile ou confortable, mais à chaque fois que j’ai l’opportunité de donner coup de pouce à d’autres personnes intéressées par l’industrie, je me dis que c’est une conversation à laquelle je veux participer. »

Tara Swennen, styliste de célébrités (juge)

« Il y a tant de gens qui ont un talent incroyable et Step & Repeat leur offre une scène sur laquelle ils peuvent briller. Je suis impatiente de voir les looks que des gens du monde entier lanceront sur notre podium des réseaux sociaux ! »

Nicole Chavez, styliste de célébrités (Juge)

« La saison un de ’Step & Repeat’ m’a absolument inspirée. Toutes les semaines, j’étais très impatiente de voir ce que les candidats avaient créé et j’étais époustouflée par l’étendue de leur talent. J’ai hâte de voir les résultats de nos défis de la saison deux ! »

Larry Sims, coiffeur de célébrités (Juge)

« Il faut du courage, de la confiance en soi et de la créativité pour montrer au monde ce qui fait de vous un artiste incroyable. J’ai hâte de voir les candidats faire preuve de tout ça ! »

Stephanie Sprangers, fondatrice et PDG de Glamhive

« Notre vision pour ‘Step & Repeat’ était de créer un concours de mode au rythme rapide, englobant créativité, inclusivité, connexions et reconnaissance, ce que la saison un a parfaitement accompli. Aujourd’hui, pour la deuxième fois, les meilleurs de l’industrie se réunissent pour accueillir et encourager les talents de la mode du monde entier. Nous sommes vraiment impatients de voir ce qui se passera dans la saison deux. »

Mentors de Step & Repeat :

Claire Sulmers - PDG et fondatrice de Fashion Bomb Daily

Adam Drawas, propriétaire, Walker Drawas PR

Quentin Thrash, créateur sur mesure et barbier de célébrités

Brian Underwood, directeur de mode, Women’s Health

Mandi Line, créatrice de costumes (The Bold Type, Pretty Little Liars, Shameless)

Pandora Amoratis, directrice de style, US Daily Mail

Sheridan Ward, coiffeur de célébrités

Shatora Adrell, créateur de mode et styliste

Carrie Colbert, fondatrice et associée générale, Curate Capital

Quinn Murphy, maquilleur de célébrités

Alexis Bennett, éditeur, Vogue

Gilda Koral Flora, fondatrice, Koral Communications

Christian Wood, coiffeur de célébrités

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.glamhive.com/tiktok

À propos de Glamhive : Glamhive a été fondée en 2017 par l’entrepreneure Stephanie Sprangers avec pour vision de démocratiser le style personnel, en partant du postulat que la confiance qu’inspire le glamour ne devrait pas être exclusivement réservée aux personnes riches et célèbres. L’expérience de style en ligne offre à toute personne disposant d’une connexion WiFi un accès à des stylistes qui lui fourniront le soutien dont elle a besoin pour devenir la meilleure version d’elle-même. Pour les stylistes, il s’agit d’une plateforme de bout en bout permettant une gestion transparente qui peut les aider à développer, 100 % virtuellement, leur réseau et leur activité commerciale.

À propos de Mary Kay

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé son entreprise de beauté en 1963, avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd’hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans près de 40 pays. En tant que société de développement entrepreneurial, Mary Kay s’engage à soutenir les femmes dans leurs parcours, via diverses initiatives de formation, mentorat, représentation, mise en réseau et innovation. Mary Kay a pour vocation d’investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay est déterminée à enrichir des vies aujourd’hui pour un lendemain durable, en s’associant avec des organisations du monde entier, axées sur la promotion de l’excellence dans les affaires, le soutien à la recherche contre le cancer, la défense de l’égalité des sexes, la protection des survivantes de violences conjugales, l’embellissement de nos communautés et l’encouragement des enfants à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn, ou suivez-nous sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.