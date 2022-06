Style-Challenge angenommen: Step & Repeat kehrt mit Promi-Stylist Zadrian Smith zu TikTok zurück

Sheridan Ward, Celebrity Hairstylist (Photo: Mary Kay Inc.)

Quinn Murphy, Celebrity Makeup Artist (Photo: Mary Kay Inc.)

Quentin Thrash, Bespoke Designer & Celebrity Barber (Photo: Mary Kay Inc.)

Pandora Amoratis, Style Director, US Daily Mail (Photo: Mary Kay Inc.)

Christian Wood, Celebrity Hairstylist (Photo: Mary Kay Inc.)

Gilda Koral Flora, Founder, Koral Communications (Photo: Mary Kay Inc.)

Claire Sulmers, CEO & Founder of Fashion Bomb Daily (Photo: Mary Kay Inc.)

Carrie Colbert, Founding & General Partner, Curate Capital (Photo: Mary Kay Inc.)

Alexis Bennett, Editor, Vogue (Photo: Mary Kay Inc.)

Brian Underwood, Fashion Director, Women’s Health (Photo: Mary Kay Inc.)

Larry Sims, Celebrity Hairstylist (Photo: Mary Kay Inc.)

Nicole Chavez, Celebrity Stylist (Photo: Mary Kay Inc.)

Tara Swennen, Celebrity Stylist (Photo: Mary Kay Inc.)

Zadrian Smith, Celebrity Stylist (Photo: Mary Kay Inc.)

Glamhive and Mary Kay Global Design Studio announce season two of Step & Repeat: the TikTok style competition that brings together fashion enthusiasts from around the world.

SEATTLE und LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Aufruf an alle Models: Ihr virtueller Laufsteg wartet auf Sie! Step & Repeat, der allererste Stil- und Modewettbewerb auf TikTok kehrt am 7. Juni für die zweite Staffel zurück. Letztes Jahr haben Glamhive und Mary Kay Global Design Studio mit dem Mode-Reality-Wettbewerb Millionen von Nutzern weltweit erreicht. Jetzt ist die vierwöchige Style-Challenge zurück und verspricht, das Modespektakel zu werden, auf das wir alle gewartet haben.

Promi-Stylist Zadrian Smith (zu dessen Kundinnen Ariana DeBose, Naama Preis und Naomi Scott gehören) moderiert Step & Repeat mit drei Juroren und Branchenlieblingen: Promi-Stylistin Tara Swennen (zu deren Kunden Kristen Stewart und Matthew McConaughey gehören), Promi-Stylistin Nicole Chavez (zu deren Kundinnen Kristen Bell und Jessica Simpson gehören) sowie Promi-Friseur Larry Sims (zu dessen Kundinnen Victoria Beckham und Queen Latifah gehören).

Moderator Zadrian Smith wird jede Woche eine Herausforderung für TikTok-Nutzer ankündigen, bei der sie zu einem bestimmten Thema ihre Kreativität durch Kleidung, Make-up und Haare zur Schau stellen können. Die prominenten Juroren der Show werden die besten Looks aus der ganzen Welt bewerten und ihre Stimme für die Gewinner in jeder Kategorie abgeben. Die Teilnehmer werden gebeten, den Sound der Show, „Step & Repeat“ sowie die Hashtags #stepandrepeat, #glamhive und #marykay in das Video zu integrieren, das sie für den Wettbewerb einreichen. Für jede Herausforderung gibt es drei von der Jury ausgewählte Gewinner, die einen Geldpreis sowie ein einstündiges Einzelgespräch mit einem Branchenmentor erhalten.

Am Ende der vier Wochen wird Step & Repeat in jeder Kategorie einen Gesamtsieger bekannt geben, der aus den Einsendungen aus der ganzen Welt als Bester in Sachen Garderobe, Make-up oder Haar gekrönt wird. TikTok ist der Ort für jeden mit Talent und einer kreativen Stimme, um seine Begabung auf globaler Ebene auszustellen. Step & Repeat ist die Plattform, die Ihnen die Möglichkeit gibt, gesehen und gefeiert zu werden.

Zadrian Smith, Promi-Stylist (Moderator)

„ Im Laufe meiner Karriere als globaler Fashion Director und Journalist wollte ich der Arbeit an der Schaffung einer gerechteren Modebranche Priorität einräumen. Es ist nicht immer eine einfache oder angenehme Arbeit, aber jede Gelegenheit, die ich bieten kann, um anderen an der Branche interessierten Menschen beim Aufstieg zu helfen, ist ein Gespräch, an dem ich teilnehmen möchte.“

Tara Swennen, Promi-Stylistin (Jurorin)

„ Es gibt so viele Menschen mit unglaublichem kreativem Talent, und Step & Repeat gibt ihnen einen Ort, an dem sie glänzen können. Ich bin sehr gespannt auf die Looks, die Menschen aus der ganzen Welt auf unserem Social-Media-Laufsteg präsentieren werden!“

Nicole Chavez, Promi-Stylistin (Jurorin)

„ Die erste Staffel von ,Step & Repeat‘ hat mich absolut inspiriert. Ich war jede Woche gespannt, was die Teilnehmer geschaffen haben, und war überwältigt von der Bandbreite an Talenten. Ich kann es kaum erwarten, die Ergebnisse unserer Herausforderungen in der zweiten Staffel zu sehen!“

Larry Sims, Promi-Friseur (Juror)

„ Es braucht Mut, Selbstvertrauen und Kreativität, um der Welt zu zeigen, warum man ein großartiger Künstler ist. Ich freue mich darauf, zu sehen, was die Teilnehmer präsentieren!“

Stephanie Sprangers, Gründerin und CEO von Glamhive

„ Unsere Vision für ,Step & Repeat‘ war es, einen rasanten Stilwettbewerb zu schaffen, der Kreativität, Inklusivität, Verbindungen und Anerkennung umfasst, und die erste Staffel hat davon eine ganze Menge geboten. Jetzt kommen zum zweiten Mal die Besten der Branche zusammen, um Stiltalente aus der ganzen Welt willkommen zu heißen und zu fördern. Wir sind sehr gespannt, was in der zweiten Staffel passiert.“

Step-&-Repeat-Mentoren:

Claire Sulmers, CEO und Gründerin von Fashion Bomb Daily

Adam Drawas, Eigentümer, Walker Drawas PR

Quentin Thrash, Modedesigner und Promi-Herrenfriseur

Brian Underwood, Modedirektor, Women’s Health

Mandi Line, Kostümbildnerin (The Bold Type, Pretty Little Liars, Shameless)

Pandora Amoratis, Style Director, US Daily Mail

Sheridan Ward, Promi-Friseur

Shatora Adrell, Modedesignerin und Stylistin

Carrie Colbert, Gründungspartnerin und Gesellschafterin, Curate Capital

Quinn Murphy, Promi-Maskenbildner

Alexis Bennett, Redakteurin, Vogue

Gilda Koral Flora, Gründerin, Koral Communications

Christian Wood, Promi-Friseur

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.glamhive.com/tiktok

