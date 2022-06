Alpha Blue Ocean kondigt een nieuw financieel partnerschap van € 5miljoen aan met Bone Therapeutics

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Alpha Blue Ocean, het investeringsfonds opgericht door Pierre Vannineuse, heeft een financieringsovereenkomst aangekondigd met Bone Therapeutics, een specialist in de ontwikkeling van celtherapieën om onvervulde medische behoeften in de orthopedie aan te pakken. Een partnerschap ter waarde van € 5 miljoen.

In lijn met deze beleggingen en in lijn met haar toekomstgericht en gezondheidsgericht DNA, is Alpha Blue Ocean trots om Bone Therapeutics bij te staan tijdens de volgende fase van zijn ontwikkeling.

In het bijzonder zal deze financiering Bone Therapeutics toelaten om zich te concentreren op onderzoek en op de klinische ontwikkeling van het paradepaardje van Bone Therapeutics, de allogene botceltherapie, ALLOB.

"Wij volgen de ontwikkeling van medtechs en biotechs in België op de voet, zoals blijkt uit onze overeenkomsten met Pharmasimple nu en in het verleden. Wij wilden onze aanwezigheid in het land uitbreiden en in overeenstemming brengen met onze voorkeurssectoren. Als zodanig is deze overeenkomst een logische voortzetting van onze eerdere investeringen." – Amine Nedjai, CEO Alpha Blue Ocean

Alpha Blue Ocean werd opgericht in 2017 en is een pionier en toonaangevende speler op het gebied van alternatieve financiering in Europa en wereldwijd, met name in de sector van de medische innovatie. In 4 jaar tijd heeft de groep, opgericht door Pierre Vannineuse, meer dan € 1,5 miljard aan financiële verbintenissen uitgevoerd, waarvan 60% in de segmenten Gezondheid & Innovatie.

