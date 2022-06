Omni e J.P. Morgan anunciam aliança estratégica para implementar soluções de capital de giro na América Latina

BOGOTÁ, Colômbia--(BUSINESS WIRE)--A Omni, a fintech orientada por dados e dedicada a fornecer soluções de capital de giro a pequenas e médias empresas na América Latina, anunciou hoje uma aliança estratégica com o J.P. Morgan. A aliança estratégica vai oferecer produtos e serviços locais e internacionais de finanças e descontos dinâmicos em cadeia de abastecimento a uma ampla base de clientes na região pela plataforma exclusiva da Omni.

“ Com esta aliança, combinamos o vigor dos recursos bancários do J.P. Morgan na América Latina e os recursos orientados por dados da Omni para fornecer a compradores e fornecedores o capital de giro adicional de que precisam para ampliar seus negócios em um ambiente desafiador, melhorando a estabilidade da cadeia de abastecimento e relacionamentos entre contrapartes”, declarou Diego Caicedo, diretor executivo e cofundador da Omni.

A aliança estratégica representa um passo adiante e uma proposta única na região para ambas as partes, pois vai utilizar a experiência, a rede de clientes, os recursos de financiamento e distribuição do J.P. Morgan com a tecnologia exclusiva da Omni para originar, subscrever e servir soluções de capital de giro a empresas de todos os portes. A aliança estratégica ajuda a proteger a cadeia de abastecimento do comprador de eventual escassez de crédito e deslocamento de financiamento para assegurar que toda a sua base de fornecedores tenha acesso a um programa de pagamento antecipado confiável.

“ Com uma presença de 150 anos na América Latina, o J.P. Morgan segue investindo no futuro da região, capitalizando sua profunda experiência local e presença regional. Vemos clientes com demandas não atendidas por uma solução financeira de cadeia de abastecimento orientada à América Latina e acreditamos que estamos na melhor posição para suprir essas demandas com os recursos técnicos da Omni”, afirmou Ignacio Muñoz De Cote, chefe de pagamentos na América Latina do J.P. Morgan. “ Utilizando APIs da Omni, podemos oferecer um processo de implementação simples e rápido, sem nenhum custo para o comprador, e trabalhar diretamente com o fornecedor para oferecer todo o capital de giro necessário.”

A aliança estratégica acelera a participação de mercado do J.P. Morgan em importantes países latino-americanos, utilizando ofertas atuais da Omni e aumentando ainda mais a participação de mercado na região. As atividades de pagamentos do J.P. Morgan combinam os serviços de tesouraria, negociação e capital de giro da empresa, seus recursos de cartão e serviços a comerciantes para que os clientes possam pagar a qualquer pessoa, a qualquer momento e em qualquer lugar do mundo. Em todo o mundo, o J.P. Morgan processa aproximadamente 40 milhões de transações diárias, em um valor total superior a US$ 10 trilhões. Trata-se da maior instituição liberadora de dólares americanos do mundo e o primeiro banco a oferecer pagamentos em tempo real em dólares americanos, libras esterlinas e euros.

Sobre a Omni

A Omni oferece soluções de financiamento de capital de giro orientadas por dados a grandes compradores e pequenas e médias empresas. Ela utiliza dados transacionais e aprendizado de máquina para subscrever empréstimos e se conectar a grandes redes corporativas, criando um ecossistema de compradores, fornecedores e financiadores para fornecer diversos produtos e serviços a clientes e potenciais investidores.

