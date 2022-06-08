西班牙電信採用Mavenir的雲端原生IMS Core平臺

阿根廷布宜諾斯艾利斯和墨西哥市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mavenir是一家網路軟體提供商，致力於利用可以在任何雲端上運行並可改變世界連接方式的雲端原生軟體來建構未來的網路。該公司今天證實，已被Telefónica Hispam (Hispanoamérica)選中為其遍佈墨西哥、哥倫比亞和智利的固定網路和行動網路提供雲端原生IMS Core。

隨著行動網路不斷演進，為應對日益成長的資料和裝置需求，Mavenir的雲端原生IMS平臺逐漸成為5G網路的基礎技術。向自動化、雲端原生IMS轉型將使Telefónica Hispam能夠發展所有固定式和行動式語音服務並使營運現代化。該解決方案將在西班牙電信的私有電信雲端基礎設施TCloud上部署。

Mavenir的IMS平臺專為全自動化雲端環境而建構，使西班牙電信能夠以Web規模級敏捷性運行，確保使用微服務架構在現有4G網路上將5G轉型分層。透過部署零接觸持續整合、持續部署(CI/CD)，其容器化環境可提高生產力，並借助支援5G的雲端原生IMS核心平臺，充分利用目前的網路投資。

Telefónica Hispam規劃與工程總監Alejandro Ghianni表示：「西班牙電信意識到，必須對核心網路功能進行現代化改造以支援網路演進，而虛擬化架構將需要支援VoLTE和5G語音的軟體。我們很高興能與Mavenir一起完成這一網路轉型之旅。」

Mavenir加勒比海和拉美地區(CALA)技術長Javier Gavilan表示：「只有雲端原生網路演變成完全Web規模級平臺，才能符合向5G成功轉型的要求。Mavenir的雲端原生IMS Core可部署在任何雲端，無需依賴傳統硬體平臺。這種行動優先架構已在各種大型多廠商環境中部署，包括德國的O 2 Telefónica和英國的Virgin Mobile O2。我們很高興獲得Telefónica Hispam的重要專案。

Gavilan總結道：「Mavenir是雲端原生行動網路軟體應用程式的全球領導者，為全球超過30億用戶提供支援。Mavenir的現代化軟體式方法改變了行動通訊網路，使其能夠在完全虛擬化的環境中運行，而裝置、應用程式和服務可以在此環境中利用開放式架構、容器和人工智慧等技術運行在自動化的網路中。」

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進科技。公司專注於以下願景：打造能夠運行在任何雲端上的軟體式單一自動化網路。作為業界唯一的端到端、雲端原生網路軟體提供商，Mavenir專注於改變世界連結的方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商和企業加速軟體網路轉型，這些服務商服務全球50%以上的用戶。www.mavenir.com

關於Telefónica Hispam：

西班牙電信是西班牙所屬美洲地區規模首屈一指的電信服務提供者。公司以Movistar商標營運，為該地區超過1.09億住宅和商業客戶提供固定式寬頻連線服務（利用光纖到府(FTTH)解決方案）、4G網路行動通訊服務，以及各種數位化服務。Telefónica Hispam在以下國家提供服務：墨西哥、哥倫比亞、委內瑞拉、秘魯、厄瓜多爾、烏拉圭、智利和阿根廷。

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