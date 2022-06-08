西班牙电信采用Mavenir的云原生IMS Core平台

阿根廷布宜诺斯艾利斯和墨西哥城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mavenir是一家网络软件提供商，致力于利用可以在任何云上运行并可改变世界连接方式的云原生软件来构建面向未来的网络。该公司今天证实，已被选中为Telefónica Hispam (Hispanoamérica)遍布墨西哥、哥伦比亚和智利的固定网络和移动网络提供云原生IMS Core。

随着移动网络不断演进，为应对日益增长的数据和设备需求，Mavenir的云原生IMS平台逐渐成为5G网络的基础技术。向自动化、云原生IMS转型将使Telefónica Hispam能够发展所有固定式和移动式语音服务，并实现运营现代化。该解决方案将在西班牙电信的私有电信云基础设施TCloud上部署。

Mavenir的IMS平台专为全自动化云环境而构建，使西班牙电信能够以Web规模级敏捷性运营，确保通过基于微服务的架构在现有4G网络上将5G转型分层。通过部署零接触持续集成、持续部署(CI/CD)，其容器化环境可提高生产力，并借助支持5G的云原生IMS核心平台充分利用当前的网络投资。

Telefónica Hispam规划与工程总监Alejandro Ghianni表示：“ 西班牙电信意识到，必须对核心网络功能进行现代化改造以支持网络演进，而虚拟化架构将需要支持VoLTE和5G语音的软件。我们很高兴能与Mavenir一起完成这一网络转型之旅。”

Mavenir加勒比海和拉美地区(CALA)首席技术官Javier Gavilan表示：“ 只有云原生网络演变成完全Web规模级平台，才能满足向5G成功转型的要求。Mavenir的云原生IMS Core可部署在任何云端，无需依赖传统硬件平台。这种移动优先架构已在各种大型多厂商环境中部署，包括德国的O 2 Telefónica和英国的Virgin Mobile O2。我们很高兴获得Telefónica Hispam授予的这一重要项目。

Gavilan总结道：“ Mavenir是云原生移动网络软件应用的全球领导者，为全球超过30亿用户提供支持。Mavenir基于软件的现代化方法改变了移动通信网络，使其能够在完全虚拟化的环境中运行，而设备、应用和服务可以在此环境中利用开放式架构、容器和人工智能等技术运行在自动化的网络中。”

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商和企业加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

关于Telefónica Hispam：

西班牙电信是西班牙语美洲地区规模首屈一指的电信服务提供商。公司以Movistar商标运营，为该地区超过1.09亿住宅和商业客户提供固定式宽带连接服务（利用光纤到户(FTTH)解决方案）、4G网络移动服务，以及各种数字化服务。Telefónica Hispam在以下国家提供服务：墨西哥、哥伦比亚、委内瑞拉、秘鲁、厄瓜多尔、乌拉圭、智利和阿根廷。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。