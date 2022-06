Telefónica choisit le noyau IMS natif du cloud, de Mavenir

BUENOS AIRES, Argentine et MEXICO--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau, qui conçoit l’avenir des réseaux grâce à des logiciels cloud qui s’exécutent sur n’importe quel cloud et transforment la façon dont le monde se connecte, confirme aujourd’hui avoir été sélectionnée par Telefónica Hispam (Hispanoamérica) pour fournir un noyau IMS natif du cloud, et destiné aux réseaux fixes et mobiles, au Mexique, en Colombie et au Chili.

À l’heure où les réseaux mobiles poursuivent leur évolution, et pour gérer les besoins croissants en termes de données et d’appareils, la plateforme IMS native du cloud, de Mavenir offre une technologie fondamentale pour les réseaux 5G. La transition vers un IMS automatisé et natif du cloud permettra à Telefónica Hispam de faire évoluer tous ses services vocaux fixes et mobiles, et de moderniser ses opérations. La solution sera déployée sur TCloud, l’infrastructure cloud privée de télécommunications, de Telefónica.

La solution IMS de Mavenir est spécialement conçue pour les environnements cloud entièrement automatisés, ce qui permet à Telefónica d’opérer avec une agilité à l’échelle du Web, en veillant à ce que la transformation 5G s’appuie sur les réseaux 4G existants, grâce à l’utilisation d’une architecture basée sur les microservices. Le déploiement de l’intégration continue et déploiement continu (CI/CD) sans intervention, ainsi que des environnements conteneurisés, améliore la productivité et tire parti des investissements actuels sur le réseau, grâce à une plateforme de noyau IMS native du cloud, et compatible 5G.

Alejandro Ghianni, directeur de la division Planification et ingénierie, chez Telefónica Hispam, a déclaré : « Chez Telefónica, nous apprécions le fait que les fonctions réseau de base soient modernisées afin de soutenir l’évolution du réseau ; et les architectures virtualisées auront besoin de logiciels qui prennent en charge à la fois le VoLTE et la voix 5G. Nous sommes enchantés de nous lancer dans cette aventure de transformation de notre réseau, aux côtés de Mavenir. »

Javier Gavilan, directeur technique chez Mavenir, pour la région Caraïbes et Amérique latine, a déclaré : « Seul un réseau natif du cloud, transformé en une plateforme entièrement déployée sur le Web, peut satisfaire aux exigences d’une transformation 5G réussie. Le noyau IMS natif du cloud, de Mavenir peut être déployé sur tous les clouds, en éliminant le recours aux anciennes plateformes matérielles. Cette architecture axée sur le mobile est déployée dans une multitude de grands environnements multifournisseurs, notamment O 2 Telefónica en Allemagne, et Virgin Mobile O2 au Royaume-Uni. Nous sommes ravis d’avoir remporté cet important projet de Telefónica Hispam. »

« Mavenir est le leader mondial dans le domaine des applications logicielles de réseaux mobiles, natives du cloud, qui accompagne plus de 3 milliards d’abonnés à travers le monde. L’approche moderne et basée sur les logiciels, de Mavenir transforme les réseaux de communications mobiles, afin qu’ils opèrent dans un environnement entièrement virtualisé, au sein duquel les appareils, les applications et les services fonctionnent sur un réseau automatisé qui utilise des architectures ouvertes, des conteneurs, et l’intelligence artificielle », a conclu M. Gavilan.

À propos de Mavenir :

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. En tant que seul fournisseur de logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir s’attache à transformer la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

À propos de Telefónica Hispam :

Telefónica est l’un des plus grands fournisseurs de services de télécommunications en Amérique hispanophone. La société opère sous la marque Movistar et offre des services de connectivité haut débit fixe (grâce à des solutions FTTH) et mobile (grâce aux réseaux 4G), ainsi qu’un large éventail de services numériques destinés à plus de 109 millions de clients particuliers et professionnels dans la région. Telefónica Hispam propose ses services dans les pays suivants : Mexique, Colombie, Venezuela, Pérou, Équateur, Uruguay, Chili et Argentine.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.