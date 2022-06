Specifica annonce avoir passé avec Sanofi un accord pour le transfert de sa plateforme de découverte d’anticorps

SANTA FE, Nouveau-Mexique--(BUSINESS WIRE)--Specifica, société privée d’ingénierie des anticorps, spécialisée dans les outils innovants de découverte et de bibliothèques d’anticorps in vitro, a annoncé aujourd’hui avoir passé un accord avec la société mondiale de soins de santé Sanofi, en vertu duquel la plateforme brevetée Generation 3 Antibody Discovery Platform de Specifica sera transférée à Sanofi. Le pack complet de transfert technologique permettra l’intégration de la plateforme Gen 3 de Specifica dans les programmes de découverte d’anticorps de Sanofi.

« Nous sommes absolument ravis de nous associer avec Sanofi et son équipe de pointe spécialisée dans la découverte d’anticorps, en fournissant notre plateforme complète de découverte d’anticorps, via une combinaison de bibliothèques Gen 3, de solutions d’optimisation des anticorps, et d’outils de découverte intégrés », a déclaré Ken Sharples, PDG et cofondateur de Specifica. « Nous nous réjouissons de la concrétisation de notre collaboration avec Sanofi, à l’heure où la société poursuit le développement de traitements qui changent la vie des patients. »

Les bibliothèques Gen 3 de Specifica combinent des structures d’anticorps cliniquement validées avec des séquences de boucle de liaison compatibles (CDR) issues d’anticorps humains naturels, et dépourvues des passifs de développabilité basés sur les séquences. La plateforme de découverte Gen 3 produit de manière constante une grande diversité d’anticorps spécifiques et développables avec de très hautes affinités, évitant ainsi les goulots d’étranglement liés à l’optimisation en aval de la génération de leads, tels que la maturation des affinités et l’optimisation de la développabilité.

À propos de Specifica

Specifica est une société d’ingénierie des anticorps à croissance rapide, qui est spécialisée dans la création de bibliothèques d’anticorps exceptionnelles, en utilisant le séquençage de nouvelle génération pour proposer un contrôle de la qualité à toutes les étapes de construction et de validation. La plateforme brevetée Generation 3 Antibody Library Discovery Platform de Specifica produit directement, à partir de sélections, des anticorps-médicaments, minimisant le besoin d’affinités et d’ingénierie biophysique en aval. Specifica fournit à ses partenaires des bibliothèques exclusives, chacune créée à partir d’un ensemble de donateurs unique qui n’est utilisé dans aucune autre bibliothèque, garantissant ainsi le caractère inégalé de chaque bibliothèque Gen 3. Specifica propose des plateformes de bibliothèque d’anticorps dans les formats Fab, scFv et VHH. En plus de concevoir des bibliothèques d’anticorps en interne, Specifica collabore étroitement avec des partenaires pour créer des bibliothèques personnalisées dans lesquelles les éléments essentiels sont optimisés en fonction des besoins des partenaires. La puissance de la plateforme Generation 3 est accessible en faisant appel aux services de Specifica pour exécuter des campagnes de découverte et d’optimisation d’anticorps, ou en procédant à un transfert intégral de la technologie de plateforme. En outre, Specifica a récemment lancé AbXtractTM, gamme performante d’outils informatiques destinés aux anticorps, via son partenaire logiciel OpenEye. Specifica est basée à Santa Fe, au Nouveau-Mexique.

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.specifica.bio et suivez Specifica sur Twitter et LinkedIn.

