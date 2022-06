mAbxience zet uitbreiding productiecapaciteit voort met ABEC-bioreactortechnologie voor eenmalig gebruik

BETHLEHEM, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--ABEC, een wereldwijde leverancier van technische oplossingen en diensten voor biotechnologische productie, heeft vandaag aangekondigd dat mAbxience zijn ultramoderne cGMP-faciliteit in León, Spanje, zal uitrusten met een extra ABEC CSR bioreactor van 4.000 liter. Na de met succes afgeronde levering van de eerste CSR-bioreactor van 4.000 liter in 2021, heeft mAbxience opnieuw gekozen voor de innovatieve technologie voor eenmalig gebruik van ABEC, ter uitbreiding van de activiteiten en capaciteit op het gebied van contractontwikkeling en productie (CDMO).

In april 2022, na goedkeuring in onder andere Europa, Canada en Japan, heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een Biologics License Application (BLA) goedgekeurd voor bevacizumab-maly, dat door mAbxience werd ontwikkeld en de derde biosimilar was die werd goedgekeurd in de VS. Door innovatie te combineren met geavanceerde R&D-technologie zet mAbxience zich in om de toegang van patiënten tot essentiële behandelingen te verbeteren. Met de extra CSR-bioreactor van 4.000 liter, kan mAbxience de celkweekproductiviteit nog verder vergroten en snellere schaalvergroting van processen bewerkstelligen.

“De voortdurende groei van mAbxience in de biosimilarmarkt illustreert de waarde van onze strategische partnerschappen, zoals met ABEC,” aldus Emmanuelle Lepine, CEO van mAbxience. “Met de toekomst van de gezondheidszorg voor ogen, zijn we verheugd in de voorhoede te staan van duurzame praktijken die de toegang tot cruciale geneesmiddelen zullen verbeteren.”

“ABEC blijft vooroplopen in de sector als het gaat om schaalgrootte en productiviteit in productie voor eenmalig gebruik,” aldus Scott Pickering, voorzitter en CEO bij ABEC. “We zijn er trots op dat we de groei van mAbxience kunnen blijven ondersteunen met onze innovatieve CSR-technologie.”

Over ABEC

Sinds 1974 is ABEC een wereldleider in het leveren van technische procesoplossingen en -diensten voor productie in de biotechindustrie. Een meerderheid van 's werelds farmaceutische en biotechbedrijven zijn ABEC-klanten; veel van de toonaangevende therapieën van vandaag de dag worden vervaardigd met gebruikmaking van processen en apparatuur die zijn ontworpen, geproduceerd, geïnstalleerd en onderhouden door ABEC. De unieke waarde van ABEC is gebaseerd op een lange ervaring, volledige interne capaciteiten, een op maat gemaakte, flexibele aanpak en geloofwaardigheid op lange termijn. Of het nu gaat om het toevoegen van capaciteit of het verbeteren van bestaande faciliteiten, de kant-en-klare oplossingen en ondersteunende diensten van ABEC verlagen de totale kosten en time-to-market en leveren maximale productiviteit. Ga voor meer informatie over ABEC naar abec.com, stuur een e-mail naar info @abec.com en volg ons op LinkedIn.

Over mAbxience

mAbxience is een volledig geïntegreerd wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en commercialisering van monoklonale antilichamen en diensten voor contractontwikkeling en productie (CDMO). Het bedrijf maakt deel uit van de farmaceutische groep Insud Pharma. mAbxience is opgericht in 2010 en exploiteert drie hypermoderne faciliteiten in Spanje en Argentinië. mAbxience werkt aan verschillende biofarmaceutische producten op verschillende therapeutische gebieden. In 2014 lanceerde mAbxience zijn eerste biosimilar, rituximab (productcode: RTXM83-MB01), dat nu is goedgekeurd en op de markt is gebracht in diverse markten wereldwijd. Het tweede product, bevacizumab (productcode: BEVZ92-MB02), werd voor het eerst ontwikkeld en gelanceerd in Latijns-Amerika, in 2016. mAbxience zet zich in voor de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van zijn geneesmiddelen. Het team van mAbxience werkt vol overgave aan de zorg voor patiënten en het uitbreiden van de toegang tot de biofarmaceutische geneesmiddelen van het bedrijf over de hele wereld. De missie is het verbeteren van de toegang van patiënten tot kwaliteitsbehandelingen voor aandoeningen die dure medicijnen vereisen en het positief bijdragen aan de duurzaamheid van zorgsystemen. De Insud Pharma Group is opgericht door dr. Hugo Sigman en dr. Silvia Gold, heeft meer dan 40 jaar ervaring in de farmaceutische sector en heeft wereldwijd meer dan 6.000 professionals in dienst.

