mAbxience利用ABEC一次性生物反应器技术继续扩大产能

宾夕法尼亚州伯利恒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为生物制药行业提供工程解决方案和服务的全球供应商ABEC今天宣布，mAbxience 将为其位于西班牙莱昂的先进cGMP设施再配备一台ABEC 4,000L CSR 生物反应器。继2021年ABEC成功交付首台 4,000L CSR 生物反应器后，mAbxience再次选择ABEC的创新一次性技术来增加其合同开发和制造(CDMO)业务和产能。

继mAbxience开发的bevacizumab-maly在欧洲、加拿大和日本等国获得批准后，美国食品药品管理局(FDA)于2022年4月批准了bevacizumab-maly的生物制品许可申请(BLA)。这也是mAbxience在美国获批的第三个生物仿制药。mAbxience将创新与尖端研发技术相结合，致力于改善关键疗法对患者的可及性。借助新添置的4,000L CSR生物反应器，mAbxience将实现更高的细胞培养生产率和更快的工艺转移放大。

mAbxience首席执行官Emmanuelle Lepine表示：“mAbxience在生物仿制药市场的持续增长证明了我们战略伙伴关系的价值，比如与ABEC的合作。展望医疗保健行业的未来，我们很高兴能站在可持续实践的最前沿。这些可持续实践将改善关键药物的可及性。”

ABEC董事长兼首席执行官Scott Pickering表示：“ABEC在一次性生产的规模和生产力方面继续引领行业。我们很荣幸能继续以我们的创新CSR技术支持mAbxience的发展。”

关于ABEC

自1974年以来，ABEC一直是为全球生物制药行业提供工艺流程解决方案和服务方面的领导者。全球制药企业和生物技术公司中的大多数都是ABEC的客户；当今很多主流药物均由ABEC设计、制造、安装、并服务的工艺设备所生产。ABEC独一无二的价值来自于其多年的经验积累、完整的内部能力、定制化的灵活方法以及长期的信誉。无论是通过增加产能还是改进现有设施，ABEC的整体解决方案和支持服务都能够降低总体成本并缩短产品上市时间，同时帮助释放全部生产潜力。如需了解有关ABEC的更多信息，请访问abec.com，或发送电子邮件至info@abec.com并在LinkedIn上关注我们。

关于mAbxience

Insud Pharma制药集团旗下的mAbxience是一家全面整合的全球性生物制药公司，专注于单克隆抗体的开发、生产和商业化以及CDMO服务。mAbxience成立于2010年，在西班牙和阿根廷运营三家先进的工厂，目前正在开发不同治疗领域的多个生物制药产品。2014年，mAbxience推出了其首个生物仿制药Rituximab（产品代码：RTXM83-MB01）。该产品目前已获批准并在全球多个市场销售。该公司的第二个产品贝伐珠单抗(Bevacizumab)（产品代码：BEVZ92-MB02）于2016年首次开发并在拉丁美洲上市。 mAbxience致力于保障其药品的质量、安全性和有效性。mAbxience团队热忱致力于患者护理和在世界各地扩大其生物制药药品的可及性。该公司的使命是改善高质量疗法的可及性，以治疗需要昂贵药物的疾病，并为医疗系统的可持续发展做出积极贡献。Insud Pharma集团由Hugo Sigman博士和Silvia Gold博士创立，在医药领域深耕40多年，在全球拥有超过6,000名专业人员。

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