Secure Code Warrior和Okta合作打造全新解決方案，以保障開發人員工作流程的安全

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--開發者驅動的全球安全領軍企業Secure Code Warrior今天宣佈令人振奮的Okta整合網路(Okta Integration Network )新增解決方案。一流的獨立身份供應商Okta和Secure Code Warrior合作提供全新的解決方案——Okta Workflows的Secure Code Warrior (SCW)連接器。它使組織和開發人員在軟體開發生命週期(SDLC)之初就能夠編寫安全代碼。

組織應用安全第一的思維，可以設計出從生命週期之初就能保護各編譯版本的身份工作流程，使組織可以靈活地僅向精通安全的開發人員提供GitHub repo存取權限。這有助於組織促進安全第一的文化，而SCW學習平臺使開發人員能夠達到這些標準和要求。組織已經在其應用、安全和工程團隊中實施了這一解決方案，用以提供額外的安全。

在軟體開發過程中，防止不安全的代碼和確保更好的存取控制仍然是所有垂直產業的重大需求。同時，開發人員體認到交付安全的軟體應用程式的重要性，但面臨著其他競爭性的優先事項。根據SCW最近發佈的「2022年開發者驅動的安全狀況調查」，67%的人知曉自己在代碼中遺留了漏洞和可攻擊項。時間不足和缺乏統籌方法被認為是安全程式設計實務的兩個主要障礙。

Secure Code Warrior共同創辦人兼執行長Pieter Danhieux表示：「這個全新解決方案將幫助組織確保員工瞭解最新的漏洞和安全程式設計技術，以減少開發人員編寫不安全代碼的風險。透過我們與Okta在安全能力檢查方面的合作，AppSec經理可以確信團隊正在從事安全代碼，而不需要將開發人員移出他們的工作流程。現在，領導人可以專注於廣泛的策略性工作，在不犧牲品質或時間的情況下改善組織的安全態勢。」

Okta資深總監David Shackelford表示：「Okta Workflows提供無代碼、低代碼方法，可以大規模促進以身份為中心的流程自動化。作為Workflows Connector Builder的早期採用者，我們很高興在Okta整合網路中擁有全新的Secure Code Warrior連接器。它超越了單一簽入和用戶調配，支援進階整合流程。開發人員可以確信，他們的安全代碼知識是最新的，且正應用於他們編寫的代碼。」

Okta Workflows的Secure Code Warrior連接器利用了兩家公司技術平臺的關鍵元件，使組織和開發人員都能從中受益：

預先配置的動作使開發人員團隊能夠在無代碼/低代碼環境中快速建立所需的工作流程，避免複雜的API呼叫所帶來的麻煩。

一旦工作流程準備就緒，它將自動運行，並可自訂運行頻率 。

Secure Code Warrior的學習平臺提供關於開發人員的評估分數和課程完成情況的資訊，讓團隊有洞察能力以判斷他們在編寫代碼時的安全技能。

組織可以靈活地只為精通安全的開發人員提供GitHub repo存取權限。

受益於Secure Code Warrior和Okta打造的全新業界解決方案，現在創建安全的開發人員工作流程並將其自動化比以往更加容易。Okta Workflows的Secure Code Warrior連接器可在以下網站取得：https://help.okta.com/wf/en-us/Content/Topics/Workflows/connector-reference/securecodewarrior/securecodewarrior.htm。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.securecodewarrior.com/blog/scw-connector-for-okta-workflows。

關於 Secure Code Warrior

Secure Code Warrior賦予開發人員安全程式設計的技能，進而建立起安全驅動的開發人員文化。我們的旗艦學習平臺提供相關的技能途徑、實作任務和情境工具，使得開發人員能夠快速學習、建立和應用他們的技能並快速編寫安全代碼。Secure Code Warrior成立於2015年，已經成為450多家企業的重要部分，包括全球一流的金融服務、零售和全球性科技公司。請造訪：www.securecodewarrior.com.

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