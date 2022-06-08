Secure Code Warrior和Okta合作打造全新解决方案，保障开发人员工作流程的安全

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--开发者驱动的全球安全领军企业Secure Code Warrior今天宣布了Okta集成网络(Okta Integration Network )的一项振奋人心的补充。领先的独立身份供应商Okta和Secure Code Warrior合作提供了一个全新的解决方案——面向Okta Workflows的Secure Code Warrior (SCW)连接器。它使企业和开发人员在软件开发生命周期(SDLC)之初就能够编写安全代码。

企业应用安全第一的思想，可以设计出一个从生命周期之初就能保护各编译版本的身份工作流程，使企业可以灵活地仅向精通安全的开发人员提供GitHub repo访问。这有助于企业促进安全第一的文化，而SCW学习平台使开发人员能够满足这些标准和要求。企业已经在其应用、安全和工程团队中实施了这一解决方案，用以提供额外的安全。

在软件开发过程中，防止不安全的代码和确保更好的访问控制仍然是所有垂直行业的突出需求。同时，开发人员认识到交付安全的软件应用程序的重要性，但面临着其他竞争性的优先事项。根据SCW最近发布的“2022年开发者驱动的安全状况调查”，67%的人知晓自己在代码中遗留了漏洞和可攻击项。时间不足和缺乏统筹方法被认为是安全编程实践的两个主要障碍。

Secure Code Warrior联合创始人兼首席执行官Pieter Danhieux表示：“这个全新解决方案将帮助企业通过确保员工了解最新的漏洞和安全编程技术来减少开发人员编写不安全代码的风险。通过我们与Okta在安全能力检查方面的合作，AppSec经理可以确信团队正在提交安全代码，而不需要将开发人员移出他们的工作流程。现在，领导者可以专注于广泛的战略工作，在不牺牲质量或时间的情况下改善组织的安全态势。”

Okta高级总监David Shackelford表示：“Okta Workflows提供了一种无代码、低代码的方法，可以大规模地实现以身份为中心的流程自动化。作为Workflows Connector Builder的早期采用者，我们很高兴在Okta集成网络中拥有全新Secure Code Warrior连接器。它超越了单点登录和用户调配，支持高级集成流程。开发人员可以确信，他们的安全代码知识是最新的，且正应用于他们编写的代码。”

面向Okta Workflows的Secure Code Warrior连接器利用了两家公司技术平台的关键组件，使组织和开发人员都从中受益：

预先配置的动作使开发人员团队能够在无代码/低代码环境中快速建立所需的工作流程，避免复杂的API调用的麻烦。

一旦工作流程准备就绪，它将自动运行，并可定制运行频 。

Secure Code Warrior的学习平台提供针对开发人员的评估分数和课程完成情况的信息，让团队在编写代码时有了确定自身安全技能的洞察力。

企业可以灵活地只为精通安全的开发人员提供GitHub repo访问。

得益于Secure Code Warrior和Okta打造的全新行业解决方案，当前创建安全的开发人员工作流程并将其自动化比以往更加轻松。面向Okta Workflows的Secure Code Warrior连接器可在以下网站获得：https://help.okta.com/wf/en-us/Content/Topics/Workflows/connector-reference/securecodewarrior/securecodewarrior.htm。

如需了解更多信息，请访问 www.securecodewarrior.com/blog/scw-connector-for-okta-workflows。

关于 Secure Code Warrior

Secure Code Warrior通过赋予开发人员安全编程的技能，建立起一种安全驱动的开发人员文化。我们的旗舰学习平台提供相关的基于技能的途径、实践任务和情景工具，使得开发人员快速学习、建立和应用他们的技能并快速编写安全代码。Secure Code Warrior成立于2015年，已经成为450多家企业的重要组成部分，包括全球领先的金融服务、零售和全球技术公司。访问：www.securecodewarrior.com.

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