Secure Code Warrior e Okta estabelecem colaboração para criar nova solução para proteger fluxos de trabalho do desenvolvedor

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Secure Code Warrior, líder global em segurança orientada ao desenvolvedor, anunciou hoje uma adição empolgante à Okta Integration Network (Rede de Integração Okta). A Okta, um dos principais provedores independentes de identidade, e a Secure Code Warrior estabeleceram colaboração para produzir uma nova solução - o Secure Code Warrior (SCW) Connector for Okta Workflows, que permite às empresas e desenvolvedores escrever um código seguro desde o início do ciclo de vida de desenvolvimento do software (SDLC).

Ao aplicar uma mentalidade de segurança em primeiro lugar, as empresas podem idealizar um fluxo de trabalho de identidade que protege as compilações desde o início do ciclo de vida, dando às empresas a flexibilidade de somente fornecer acesso ao repositório do GitHub aos desenvolvedores com proficiência em segurança. Isso ajuda as empresas a promover a cultura de segurança em primeiro lugar, enquanto a Plataforma de Aprendizagem da SCW permite aos desenvolvedores atender a estes padrões e requisitos. As empresas implementaram esta solução em suas equipes de aplicativos, segurança e engenharia para oferecer esta camada adicional de segurança.

Prevenir códigos inseguros e garantir um melhor controle do acesso durante o desenvolvimento de software continua sendo uma necessidade significativa para os setores em todos os segmentos verticais. Enquanto isso, os desenvolvedores reconhecem a importância de se oferecer aplicativos de software seguros, mas enfrentam prioridades concorrentes. De acordo com o recém-lançado “The State of Developer-Driven Security Survey, 2022” da SCW, 67% conscientemente deixaram vulnerabilidades e explorações em seu código, com a falta de tempo e uma abordagem coesa citadas como as duas principais barreiras para a adoção de práticas de codificação segura.

“Esta nova solução ajudará as empresas a reduzir o risco de desenvolvedores fazerem o registro de códigos seguros ao garantir que os funcionários estão atualizados sobre as vulnerabilidades mais recentes e técnicas de codificação seguras. Por meio de nosso trabalho com a Okta em uma verificação de proficiência em segurança, os gestores do AppSec podem ter certeza de que a equipe confirma um código seguro sem tirar os desenvolvedores de seu fluxo de trabalho. Agora, os líderes podem se concentrar em amplos esforços estratégicos para aprimorar a postura de segurança da empresa, sem sacrificar a qualidade ou o tempo”, disse Pieter Danhieux, cofundador e diretor executivo (CEO) na Secure Code Warrior.

“O Okta Workflows oferece uma abordagem sem código e com pouco código para automatizar processos em escala centrados em identidade. Como um dos primeiros a adotar o Workflows Connector Builder, estamos entusiasmados por ter o novo conector da Secure Code Warrior na Okta Integration Network, que vai além do SSO e do provisionamento para oferecer suporte a fluxos de integração avançados. Os desenvolvedores podem ter certeza de que o seu conhecimento de código seguro está atualizado e é relevante para o código que estão confirmando”, disse David Shackelford, diretor sênior da Okta.

O Secure Code Warrior Connector for Okta Workflows utiliza os principais componentes das plataformas de tecnologia de ambas as empresas para beneficiar empresas e desenvolvedores:

As ações pré-configuradas permitem que as equipes de desenvolvedores construam rapidamente os fluxos de trabalho desejados em um ambiente sem código/código baixo, sem o incômodo de entrar nas complexidades das chamadas de API.

Quando o fluxo de trabalho estiver pronto, ele é executado automaticamente e pode ser personalizado para frequência.

A Plataforma de Aprendizagem da Secure Code Warrior fornece informações sobre a pontuação de avaliação dos desenvolvedores e o status de conclusão do curso, oferecendo às equipes maior clareza para determinar suas habilidades de segurança ao escrever o código.

As empresas têm a flexibilidade para somente permitir acesso ao repositório do GitHub aos desenvolvedores com proficiência em segurança

Criar e automatizar fluxos de trabalho de desenvolvedores seguros agora é mais fácil do que nunca graças a esta nova solução do setor da Secure Code Warrior e Okta. O Secure Code Warrior Connector for Okta Workflows está disponível em https://help.okta.com/wf/en-us/Content/Topics/Workflows/connector-reference/securecodewarrior/securecodewarrior.htm.

Para saber mais, acesse www.securecodewarrior.com/blog/scw-connector-for-okta-workflows.

Sobre a Secure Code Warrior

A Secure Code Warrior cria uma cultura de desenvolvedores orientados para a segurança, oferecendo a eles as habilidades para codificar com segurança. Nossa principal plataforma de aprendizagem oferece caminhos relevantes baseados em habilidades, missões práticas e ferramentas contextuais para que os desenvolvedores aprendam, construam e apliquem rapidamente suas habilidades para escrever código seguro com velocidade. Estabelecida em 2015, a Secure Code Warrior tornou-se um componente essencial para mais de 450 empresas, incluindo as principais empresas de serviços financeiros, varejo e tecnologia global em todo o mundo. Visite: www.securecodewarrior.com.

