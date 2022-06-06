SHŌ集團在舊金山Salesforce公園推出餐廳和採用非同質化代幣的全球會員俱樂部

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--SHŌ集團（前身為JSSK集團）今天走出隱身模式，揭露其自2019年9月宣佈簽署第一份租約以來一直在開發且備受期待的專案。

體驗式酒店服務平臺

SHŌ集團是體驗式酒店服務平臺，透過創造涵蓋高級餐飲、夜生活和零售食品概念的獨特顧客體驗來建立社群。團隊由食品和科技企業家Josh Sigel及與SHŌ同名、屢獲殊榮的著名矽谷精英廚師Shotaro ("Sho") Kamio領導。2013年，Kamio在柏克萊的第四街開辦名為Iyasare的獨立企業，這是他迄今為止最受認可且廣受讚譽的專案。SHŌ集團的投資者包括Salesforce、Erica和Jeff Lawson（Twilio執行長）、Craig Ramsey（Vlocity創辦人）、Dan Springer（DocuSign執行長）以及Drew Houston（DropBox執行長）。SHŌ集團還與舊金山灣區Bridge Bank的Carlo Serafini和Ed Lambert合作，以迎合其銀行業務需求。

標誌性位置

集團的首個餐廳專案SHŌ將為灣區帶來前所未有的美食娛樂和夜生活體驗。SHŌ將座落在舊金山市中心的最新地標——Transbay Joint Powers Authority的Salesforce轉運中心。SHŌ餐廳位於該中心的屋頂上，這是占地5.4英畝的空中公共城市綠洲，名為Salesforce公園。為以示尊重並提升該餐廳的世界級地位，SHŌ集團已與備受讚譽的國際設計公司AvroKO（世界多個經典餐廳的設計者）的舊金山工作室，以及屢獲殊榮、創建了SHŌ品牌的AvroKO姊妹工作室Brand Bureau展開合作。

體驗式美食

美食體驗將像這一空間本身一樣獨特且令人興奮。主廚Sho將提供從未引進美國的日本烹飪傳統：Irori餐飲，這是質樸的農家菜烹飪法，SHŌ計畫以40平方英尺的壁爐為中心，只使用木炭和火種生火來烹飪新鮮的當地食材。屋頂的Sky Lounge將開設現代日本壽司吧，配備各種餐前小吃和小菜。灣區壽司大師、米其林星級廚師Masaki Sasaki將負責SHŌ的壽司供應。

Kamio表示：「SHŌ將是我以季節性、簡單和驚喜為靈感來源的烹飪創意的巔峰之作。能夠在千載難逢的地點將Irori烹飪法引進美國是莫大的榮幸。幾個世紀以來，日本農民和老百姓用生火做飯的方法製作出鮮味十足的菜餚，這些菜餚既能夠為人帶來愉悅，推動對話，又能恢復曾經圍繞在壁爐旁時的社群意識。」

除了餐廳概念外，SHŌ集團還推出SHŌ市場，這是位於Salesforce轉運中心一樓的日本食品市場。市場的客人可以從一系列新鮮製作的便當餐盒中挑選，這些便當餐盒使用的是與SHŌ相同的優質食材。此外，SHŌ市場還將提供可外帶的新鮮沙拉、以街頭美食為靈感的菜餚、預先包裝好的美食、精選清酒以及一系列精美的手工家居用品。

全球非同質化代幣

SHŌ集團很快將推出採用非同質化代幣(NFT)的獨家會員俱樂部，為其會員提供SHŌ集團平臺的沉浸式體驗和專門服務，最初將以其旗艦餐廳SHŌ為中心。以非同質化代幣型態提供的SHŌ俱樂部會員資格成為會員的資產，可以在區塊鏈上公開驗證，之後還可以在次級市場上出售或轉讓。使用非同質化代幣有助於支持集團的使命，即創建能夠激勵人們發現、成長、支持和互聯的社群，進而在未來為會員提供指數級價值。

SHŌ俱樂部的會員分為三個級別，所有會員都可以使用會員專用的菜單和位於餐廳屋頂的私人休息室。SHŌ俱樂部還將為所有會員配備專門的全天候禮賓員，提供優先預訂和禮賓車接送服務，並確保每一項SHŌ體驗時刻既輕鬆又令人難忘。中級會員還可享受更多福利，包括特別策劃的以名人嘉賓、同儕智囊團和教育課程為特色的無菜單料理晚餐。最高級別的會員將獲得類似於所有權的福利，包括一生一次的高度精心策劃的日本之旅，這一級別的會員將能夠享受到前所未有的獨特體驗，還能參觀不對公眾開放的地點。SHŌ俱樂部的所有初始會員都將被稱為創始會員，並將擁有唯一的終身全球取用會員資格。創始會員將有機會進入SHŌ集團未來所有的場地，盡享所有體驗。

SHŌ集團執行長Josh Sigel表示：「SHŌ集團的目標是透過那些改寫餐飲酒店業規則的有意義時刻和互動來挑戰預期並改變觀點。我們非常高興能與SHŌ俱樂部一起為灣區帶來世界級的美食和亟需的夜生活體驗，SHŌ俱樂部是全球首批採用非同質化代幣的體驗式酒店俱樂部之一。舊金山只是開端。」

如欲瞭解關於SHŌ集團或獲得SHŌ俱樂部會員資格的更多資訊，請造訪https://shogroup.com，或在Twitter @shoclubsf上關注我們。

關於SHŌ集團

SHŌ集團是全球性體驗式酒店服務平臺，透過創造涵蓋高級餐飲、夜生活和零售食品概念的獨特顧客體驗來建立社群。集團首批體驗服務將於2023年在舊金山亮相，其中包括位於舊金山標誌性地標Salesforce公園上的同名日本餐廳SHŌ、日本食品零售概念SHŌ市場和採用非同質化代幣的獨家會員俱樂部SHŌ俱樂部，為會員提供初期以SHŌ餐廳為中心的SHŌ集團平臺的獨特體驗和服務。

SHŌ

TJPA的Salesforce公園：425 Mission St, San Francisco, CA 94105

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