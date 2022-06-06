SHŌ集团在旧金山Salesforce公园推出餐厅和基于非同质化代币的全球会员俱乐部

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--SHŌ集团（前身为JSSK集团）今天从隐身模式中走出，披露了其自2019年9月宣布签署第一份租约以来一直在开发且备受期待的项目。

体验式酒店服务平台

SHŌ集团是一个体验式酒店服务平台，通过创造涵盖高级餐饮、夜生活和零售食品概念的独特顾客体验来构建社区。团队由食品和技术企业家Josh Sigel及与SHŌ同名、屡获殊荣的著名硅谷精英厨师Shotaro ("Sho") Kamio领导。2013年，Kamio在伯克利的第四街道开办了一家名为Iyasare的独立企业，这是他迄今为止最受认可且广受赞誉的项目。SHŌ集团的投资者包括Salesforce、Erica和Jeff Lawson（Twilio首席执行官）、Craig Ramsey（Vlocity创始人）、Dan Springer（DocuSign首席执行官）以及Drew Houston（DropBox首席执行官）。SHŌ集团还与旧金山湾区Bridge Bank的Carlo Serafini和Ed Lambert合作，以满足其银行业务需求。

标志性位置

集团的首个餐厅项目SHŌ将为湾区带来前所未有的美食娱乐和夜生活体验。SHŌ将坐落在旧金山市中心的最新地标——Transbay Joint Powers Authority的Salesforce交通中心之上。SHŌ餐厅位于该中心的屋顶上，这是一个占地5.4英亩的空中公共城市绿洲，名为Salesforce公园。为以示尊重并提升该餐厅的世界级地位，SHŌ集团已与备受赞誉的国际设计公司AvroKO（世界多个经典餐厅的设计者）的旧金山工作室，以及屡获殊荣、创建了SHŌ品牌的AvroKO姊妹工作室Brand Bureau开展合作。

体验式美食

美食体验将像这一空间本身一样独特且令人兴奋。主厨Sho将提供一种从未引入美国的日本烹饪传统：Irori餐饮，这是一种质朴的农家菜烹饪法，SHŌ计划以一个40平方英尺的壁炉为中心，只使用木炭和火种生火来烹饪新鲜的当地食材。屋顶的Sky Lounge将开设一个现代日本寿司吧，配备各种餐前小吃和小菜。湾区寿司大师、米其林星级厨师Masaki Sasaki将负责SHŌ的寿司供应。

Kamio表示：“SHŌ将是我以季节性、简单和惊喜为灵感来源的烹饪创意的巅峰之作。能够在一个千载难逢的地点将Irori烹饪法引入美国是一种荣幸。几个世纪以来，日本农民和老百姓通过用火做饭的方法制作出了鲜味十足的菜肴，这些菜肴既能够为人带来愉悦，推动对话，又能恢复曾经围绕在壁炉旁时的社区意识。”

除了餐厅概念外，SHŌ集团还推出了SHŌ市场，这是一个位于Salesforce交通中心一层的日本食品市场。市场的客人可以从一系列新鲜制作的便当盒中进行挑选，这些便当盒使用的是与SHŌ相同的优质食材。此外，SHŌ市场还将提供可外带的新鲜沙拉、以街头美食为灵感的菜肴、预先包装好的美食、精选清酒以及一系列精美的手工家居用品。

全球非同质化代币

SHŌ集团很快将推出一个基于非同质化代币(NFT)的独家会员俱乐部，为其会员提供SHŌ集团平台的沉浸式体验和专门服务，最初将以其旗舰餐厅SHŌ为中心。作为一个非同质化代币，SHŌ俱乐部的会员资格是会员的一种资产，可以在区块链上公开验证，之后还可以在二级市场上出售或转让。使用非同质化代币有助于支持集团践行其使命，即创建能够激励人们发现、成长、支持和建立联系的社区，进而在未来为会员提供指数级价值。

SHŌ俱乐部的会员分为三个级别，所有会员都可以使用会员专用的菜单和位于餐厅屋顶的私人休息室。SHŌ俱乐部还将为所有会员配备专门的全天候礼宾员，提供优先预订和礼宾车接送服务，并确保每一项SHŌ体验时刻既轻松又令人难忘。中级会员还可享受更多福利，包括特别策划的以名人嘉宾、智囊团和教育课程为特色的主厨发办晚餐。最高级别的会员将获得类似于所有权的福利，包括一生一次的高度精心策划的日本之旅，这一级别的会员将能够享受到前所未有的独特体验，还能参观不对公众开放的地点。SHŌ俱乐部的所有初始会员都将被称为创始会员，并将拥有唯一的终身全球访问会员资格。创始会员将有机会进入SHŌ集团未来所有的场地，尽享所有体验。

SHŌ集团首席执行官Josh Sigel表示：“SHŌ集团的目标是通过那些改写酒店行业规则的有意义的时刻和互动来挑战预期，转变视角。我们非常高兴能与SHŌ俱乐部一起为湾区带来世界级的美食和亟需的夜生活体验，SHŌ俱乐部是全球首批基于非同质化代币的体验式酒店俱乐部之一。旧金山只是一个开始。”

如需了解关于SHŌ集团或获得SHŌ俱乐部会员资格的更多信息，请访问https://shogroup.com，或在Twitter @shoclubsf上关注我们。

关于SHŌ集团

SHŌ集团是一个全球性体验式酒店服务平台，通过创造涵盖高级餐饮、夜生活和零售食品概念的独特顾客体验来构建社区。集团首批体验服务将于2023年在旧金山亮相，其中包括位于旧金山标志性地标Salesforce公园上的同名日本餐厅SHŌ、日本食品零售概念SHŌ市场和基于非同质化代币的独家会员俱乐部SHŌ俱乐部，为其会员提供初期以SHŌ餐厅为中心的SHŌ集团平台的独特体验和服务。

SHŌ

TJPA的Salesforce公园：425 Mission St, San Francisco, CA 94105

网站：shogroup.com | Twitter：@SHOClubSF | Instagram：@SHOClubSF

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